Educación sin cadenas

Aprendizajes o reprobación

Marcelo Pérez Rodríguez (*)

Diversas opiniones ha generado la propuesta del pase automático de los alumnos en los dos primeros años de la primaria. Es decir, los niños y las niñas se dedicarían al proceso de la lectoescritura y a otros aprendizajes diversos hasta llegar al tercer grado, sin estar pendientes de si aprobaron o reprobaron. Esto no es nuevo. En años anteriores se implementó que no habría reprobación en los dos primeros grados de la primaria e incluso que un mismo mentor llevaría este proceso. Sin embargo, las dinámicas de las escuelas por la falta de maestros o porque no a todos les gusta el primer grado no lograron en un cien por ciento alcanzar las metas.

No olvidemos que en la educación de los niños y las niñas hay mucha presión, amenazas e incluso violencia.

Todavía en el presente siglo las agresiones contra los infantes es parte de la vida cotidiana, tanto en las casas como en los colegios.

Y esto repercute en los aprendizajes, en la conducta y la personalidad de los menores.

La educación en los hogares y en las escuelas debiera ser, sería lo ideal, en un ambiente de armonía, de libertad, de creatividad, de estímulos y partiendo de los saberes, las inquietudes, gustos y habilidades de los pequeños.

Sin embargo, esto no siempre se da en la realidad.

Es paradójico que cuando los niños y las niñas ingresan a la escuela primaria van contentos, felices al inicio del ciclo escolar, pero unas semanas o meses después esa alegría se trastoca en dolor y sufrimiento. ¿Qué sucede en ese tiempo para que muchos pequeños no quieran ya asistir a las aulas? Esto es importante para que reflexionen los profesores.

Hay muchos factores y elementos que influyen y que sería excesivo analizar. Sin embargo, los infantes ya no le encuentran ese gusto a la escuela y comienzan a sufrir. Puede ser —entre otros elementos— el proceso de lectoescritura que no es dinámico, ni atractivo ni parte de los intereses de los alumnos.

De preescolar a la primaria se da, lamentablemente, un rompimiento que desorienta a los educandos. En vez de ser el primer grado un espacio de transición que se dé sin complicaciones, muchos padres y profesores lo hacen tétrico, de miedo.

Hay papás que expresan en forma tajante a los pequeños que el tiempo de jugar y divertirse en preescolar ya se terminó: “En septiembre ya verás tareas y aprenderás”, “Tu maestra ya no se va a poner a jugar contigo”, “Se acabaron los juegos y los cantos”, “Ahora sí a estudiar”.

Gran error, pues predisponer al niño o a la niña de esta manera es asustarlo y hacerle sentir que ese mundo de juegos, cantos y alegría se termina al cruzar las rejas de la primaria.

En preescolar no solamente se va a jugar para divertirse, sino que los juegos, cantos y actividades que se realizan desarrollan las habilidades, creatividad, inteligencia, madurez y las competencias de los pequeños.

No es sana esa ruptura ni dejar en la imaginación del niño que la primaria es un lugar de excesivas tareas escolares.

En el presente, muchos pequeños de primaria sufren y se trauman cuando cada dos meses tienen calificaciones negativas o al final del año reprueban. Los aprendizajes y el proceso de la lectoescritura no requieren reprobaciones, sí evaluaciones que sigan los avances y dificultades de los educandos para apoyarlos.

Aunque todos los profesores están preparados para trabajar con niños de primero a sexto grados, es muy importante que en los dos primeros años se ubique a maestros con mayor paciencia, dinámicos y con más creatividad. Con frecuencia, el primer grado se otorgaba —quizá se siga haciendo ahora— por castigo o al mentor que llegara de último a la escuela. Esto no ayudaba mucho en las interacción alumnos-profesor, pues éste veía el trabajo engorroso y con fastidio, y el final era catastrófico para los pequeños.

Que no haya reprobación ni calificaciones negativas durante los dos primeros años de primaria no significa que los niños y los mentores no tendrán responsabilidades. Todo lo contrario.

Habrá una evaluación inicial y continua en la que se vean los avances y las dificultades de los niños, y en esto se trabajará.

Los padres de familia deberán ayudar y apoyar a los pequeños, interesarse en sus actividades escolares y conocer también sus avances. Si no hay una relación cercana entre el profesor y los papás en la educación de los niños, entonces con reprobaciones o no será muy difícil avanzar en la calidad educativa. ¿Queremos niños reprobados y traumados, o pequeños que sin presiones aprendan y desarrollen el potencial que tienen? Los niños y las niñas merecen una educación de calidad, sin amenazas de reprobación, sin tachas en los cuadernos ni calificativos de “Eres un tonto”, “No puedes”, “Debes ser como tu hermano”, “No sabes nada”.

Los niños saben mucho y son inteligentes, por lo tanto, hay que estimular esa inteligencia con una educación sin cadenas, que tome en cuenta las diferencias naturales de los pequeños.— Mérida, Yucatán.

