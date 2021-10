¿Educación universitaria presencial?

Columna 7 Por Dr. Pablo Pérez Akaki (*)

Las actuales tecnologías permiten hacer muchas cosas a distancia sin necesidad de la presencialidad: podemos comprar alimentos a pequeños negocios que las aprovechan para impulsar sus ventas en esta etapa de recuperación, solicitar servicios de transporteprivadopara llegar a un destino; acceder a periódicos, libros y revistas sin salir de casa y congregarnos en el puesto de periódicos; podemos ver películas sin necesidad de juntarnos en una sala donde siempre tose al menos uno. También podemos estudiar, tomar clases y aprender cosas nuevas que están ahí gratis y otras con costo.

En charlas con alumnos he tenido la oportunidad de saber que durante la pandemia muchos de ellos han tomado varios cursos por su propia cuenta, aprovechando las tecnologíasy herramientas que existen en la actualidad, obteniendo certificados, acreditaciones o simplemente un aprendizaje nuevo sobre algún tema de interés.

Los docentes también hemos aprovechado la pandemia para descubrir nuevos recursos para la educación, que bajo la modalidad tradicional jamás hubiéramos conocido. Y no hablo de las herramientas para la conexión , que son ahora parte del conocimiento de los niños de primaria como Zoom, Meet, Teams y Webex, donde pueden además de tomar clase, compartir archivos, leer libros digitales, participar interactivamente en grupos de trabajo con otros niños y reforzar sus prácticas de lectura y escritura. Hablo de otras herramientas con las cuales los maestros diariamente diseñan instrumentos, hacen presentaciones interactivas, hacen evaluaciones con respuesta automática y aprenden un lenguaje de programación apto para su edad. Y de verdad no son cosas del demonioni mucho menos tóxicas, poco a poco comienzan a ser parte de los conocimientos mínimos para un ciudadano del siglo XXI y aquel que no los domine podría catalogarse como un analfabetade estos tiempos.

Y me parece que en esos términos deben catalogarse las declaraciones de esta semana del Presidente. Haciendo gala de ignorancia, desconocimiento, desinterés y nula reflexión, señaló a los docentes universitarios indirectamente de flojos, irresponsables y poco comprometidos con la educación del país. ¡Cree el león que todos son de su condición!

En estos tiempos no se lee sólo en una biblioteca, se lee en cualquier lado. No se aprende solamente con un profesor enfrente, se aprende todo el tiempo a partir de una mirada curiosa y crítica de cómo evoluciona la vida, con el profesor como guía ante un universo de información que ronda por el internet, donde abunda la información tóxica, pero cada quien decide qué leer y de qué aprender. Parece que el Presidente necesita asesoría sobre cómo buscar cosas valiosas en el internet para aprender sobre nuevas formas de enfrentar los retos de la vida, entre ellos de la educación.

Es una constante que a medida que envejecemos tendamos a pensar que los tiempos anteriores fueron mejores, lo malo es cuando uno tiene en sus manos la conducción de un país y trata de aferrarse , sin escuchar a nadie, a esas ideas del pasado. Lamento además que se contradiga incluso en esto de la educación a distancia. Hace un par de años nos invitó a los académicos a no desperdiciar los recursos en viajes a congresos, porque las nuevas tecnologías facilitan estos encuentros de intercambio. Así hemos actuado en los últimos meses sin detener nuestro trabajo, a pesar de las condiciones sanitarias y así lo seguiremos haciendo hasta que las autoridades y responsables de la educación universitaria garanticen que se trata de espacios seguros, que doten de tecnología a las aulas para fortalecer el aprendizaje y no demos pasos atrás respecto a lo que hemos aprendido el día de hoy. Así que se trata de inversión en la educación superior, no en reclamos hacia los docentes.— Mérida

Titular de la Cátedra Elías Landsmanas Dymensztejn – Anáhuac en niños migrantes no acompañados

