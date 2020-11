Ejemplo de lo que viene para México

¡Biden!

Ernesto Arévalo Galindo (*)

“Prometo ser un presidente que busque no dividir, sino unificar”.— Joe Biden, virtual presidente electo de Estados Unidos

Con el triunfo electoral de Joe Biden, el mundo empieza a “respirar” mejor, porque no nada más a Estados Unidos le urge un presidente que ejerza el poder en favor de la ciudadanía sin ningún tipo de distinción racial, intelectual, política, económica y religiosa; también a México. La sociedad mexicana afronta uno de sus momentos más terribles de su historia social, agravándose su condición con el peor gobierno de la historia nacional, encabezado por un irresponsable, un incompetente, un ocurrente, un burlón y un mentiroso, en la persona de Andrés Manuel López Obrador. El mismo que nunca dejó de “besar la mano” a Donald Trump, la versión estadounidense de la peste del populismo.

Los “vecinos” se caracterizan por sus similitudes en su miserable y desastroso ejercicio como presidentes de los “países amigos”, empezando por la polarización de la sociedad para dividirla y confrontarla hasta un grado de radicalización muy peligroso para la seguridad nacional. Nunca han ejercido un sano diálogo gobierno-sociedad para implementar verdaderas políticas públicas. Ausente el diálogo plural y el consenso social, los discursos vomitados de palabras llenas de rencores produjeron la dramática violencia que vivimos, aquí y allá, con sus numerosas muertes. Ni hablar de los resultados económicos desastrosos.

La pandemia de Covid-19 vino a evidenciar la pobre calidad de Andrés Manuel López Obrador y de Donald Trump como seres humanos, ya no digamos como presidentes de México y de Estados Unidos, respectivamente. Sus decisiones patéticas están matando a miles de personas, porque lo que en un principio fue una crisis ahora es una tragedia. No escuchan el silencio de los miles de muertos; no escuchan el llamado de auxilio de otros miles condenados a muertes; no escuchan la súplica de miles más solicitando atención médica, porque están a tiempo de salvarse. Son inhumanos al infortunio. Son insensibles al dolor. Son crueles al desamparo.

A sus decisiones vamos a sumar sus conductas. Donald Trump padeció supuestamente coronavirus, pero se alivió en tiempo récord. ¡El virus no le hizo ni cosquillas! Con base a las noticias, “Superman” nunca dejó de trabajar en un hospital militar, donde fue atendido, y regresó muy pronto a la Casa Blanca; por cierto, con cubreboca. Su actitud, digna de un “payaso”, no le alcanzó para ganar mayor simpatía electoral. Nada más falta que otro “payaso”, Andrés Manuel López Obrador, padezca coronavirus en un tiempo político estratégico para manipular las masas radicalizadas. ¡Es capaz!

Abraham Lincoln expresó que “la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo”.

Precisamente, el pueblo estadounidense hizo valer la reflexión de un ícono político de la Historia Universal, porque Joe Biden será el próximo presidente de Estados Unidos debido a un histórico número de votos a su favor en el ámbito nacional, ya que ganó estados en donde el Partido Demócrata no tenía presencia electoral. El individuo proveniente de la clase obrera, el hombre de empatía, el personaje de amplia experiencia y el político moderado de centro, ya prometió ser un presidente que busque no dividir, sino unificar.

La experiencia política-electoral de nuestro vecino país del norte es un importante antecedente de lo que vivirá México, en 2021. La sociedad pensante, trabajadora y productiva, tendrá que reaccionar para vencer a la versión mexicana de la peste del populismo, Andrés Manuel López Obrador, quien se ha negado a felicitar a Joe Biden, porque no deja de “besar la mano” a Donald Trump; mientras que líderes mundiales como Angela Merkel (Alemania), Emmanuel Macron (Francia) y Justin Trudeau (Canadá), ya se portaron a la altura.Hasta Cuba saludó el “nuevo rumbo” de Estados Unidos.

Pero México, no. Y, aquí, hay otra advertencia. No va a ser fácil derrotar a Andrés Manuel López Obrador, pues a partir de este momento reforzará la política de la violencia… ¡la del exterminio! Ya tiene un “gran aliado”: el Covid-19, porque le vino “como anillo al dedo” para reforzar su Cuarta Transformación.

El Presidente de México sembrará más terror en la sociedad con la versión mexicana de los “Colectivos” de Venezuela para defender, desde la visión del “pueblo bueno y sabio”, al “gobierno de los peores”; por supuesto, con el financiamiento de recursos públicos. Amenazarán, golpearán y matarán; mientras que, por otro frente, los cárteles afines continuarán ejerciendo su poderío amparado por la “institucionalidad”.

No omitir, las “políticas públicas” contra los gobernadores de la Alianza Federalista, las “investigaciones” contra los corruptos del pasado, las “comparaciones” contra los empresarios y las “destrucciones” contra las instituciones.

Una vieja práctica de la peste del populismo ha sido usar una parte del pueblo para tener sometida a la otra parte del pueblo.

Estados Unidos reaccionó para encumbrar al… “uncle Joe”.

¡Biden!— Cozumel, Quintana Roo.

Periodista

