El aeropuerto no está saturado

El proyecto para la reubicación

Manuel J. Castillo Rendón (*)

Segunda y última parte del artículo que publicamos ayer bajo el título “Razones y dudas sobre el aeropuerto”:

Varias veces se ha sugerido que la barda perimetral que limita (por seguridad) al aeropuerto se puede manejar de manera tal que sea parte del paisaje urbano, permitiendo “gustar” las operaciones aéreas desde las aceras y la calle, que el predio se perciba de manera atractiva, integrado visualmente a sus colindancias, con posibilidad de generar una imagen urbana aprehensiva.

En las posibles soluciones estaría involucrado el gobierno federal, la empresa concesionaria y las opiniones y propuestas ciudadanas, que puedan traducirse en un buen diseño que incluya seguridad, imagen y movilidad incluyentes.

Con esta perspectiva, el aeropuerto dejará de ser un dique. Serán necesarios los consensos y mucha creatividad para resolver esta realidad física del contexto artificial, creado por nosotros mismos.

La séptima pregunta: ¿Y cuál sería el destino del terreno que ocupa el actual aeropuerto (en caso de que se reubique, como se ha mencionado)? Como en otras ciudades del mundo, y concretamente en Monterrey, cuando un aeropuerto se satura y es necesario construir otro, el primero no se cierra, por todo el dinero invertido en sus instalaciones, simplemente se dividen las operaciones, realizándolas de manera conjunta.

Pero el aeropuerto de Mérida no está saturado, le falta mucho para llegar a ese nivel, por lo que no se justifica construir otro; sería un desperdicio injustificado de recursos, un despilfarro.

En 2005 (en el gobierno de Patricio Patrón Laviada), se hablaba de un proyecto de regeneración urbana con vivienda, equipamiento y servicios, enfocado al sector social.

Sin embargo, al sumar el valor del terreno, el de toda la infraestructura existente, lo que habría que demoler o adaptar y lo que era necesario agregar, era imposible justificar el costo por metro cuadrado de la tierra para el sector social, lo que obligaba a crear proyectos sociales para el ocio y el esparcimiento, o bien para proyectos rentables dirigidos a los sectores económicos más elevados, no necesariamente habitacionales.

Es importante mencionar que el terreno del aeropuerto es propiedad federal, no se puede vender o rematar para construir el otro, y el proceso para desincorporar una propiedad de esta naturaleza es más que complicado; si no lo creen, tenemos la referencia de los terrenos de La Plancha y del Cuartel de Dragones en Mejorada, que en la administración del doctor Luna Kan se hicieron los primeros intentos para desincorporarlos y solo se logró, con muchas dificultades, el segundo, cuyo destino fue para un Centro Cultural.

Concluyo, mientras las operaciones en el aeropuerto de Mérida no lleguen cercanas al 90% de su máxima capacidad, no se justifica construir otro y éste no quedaría sujeto a las opiniones del “pueblo sabio”, ni de otros iluminados, sino de los técnicos y especialistas en las materias de finanzas, aeronáutica, urbanismo, ingenierías, medioambientalistas, y en nuestro muy particular caso, de arqueólogos por aquello de los vestigios prehispánicos.

Mientras tanto, me permito hacer la siguiente sugerencia. En el actual aeropuerto con capacidad para recibir hasta los 747 y 777, aviones de cabina ancha, se puede ampliar su capacidad de servicios.

Desconozco las reglas militares para ubicar sus bases, pero me parece razonable que la base aérea militar se pudiera trasladar al aeropuerto de Kaua, instalación que quedaría más cerca de la base Militar Regional en Valladolid.

En el sitio que deje la base aérea militar se pudieran ubicar las instalaciones de la aviación civil (FBO), y en el lugar de éstas se puede ampliar la terminal con dos o cuatro posiciones para los aviones.

Por su posición estratégica en la Península, para el proyecto original de Kaua, se planteó un Programa Parcial de Desarrollo Urbano y una estrategia de ordenamiento y la utilización variada de las instalaciones. ¿Qué pasó con esta documentación? Lo ignoro; tengo una idea, pero no los elementos para probarla.— Mérida, Yucatán.

Arquitecto, exfuncionario federal, estatal y municipal

