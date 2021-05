El amor maternal

Perrícolas

Silvia González Romero (*)

Educar a los hijos, nietos y alumnos en la consideración y la responsabilidad ha sido tarea permanente de padres, abuelos y maestros.

Todos sabemos que lo que influye determinantemente es el ejemplo; es por ello que educar en la protección de los animales y en la prevención del maltrato animal es tarea de todos. Quienes han experimentado la clase de amor que los animales nos brindan se convierten en agentes de protección.

Los perros son amigos verdaderos, compañeros de juegos, dadores de amor y tienen cualidades que sobrepasan las expectativas de cualquiera.

He tenido la suerte de compartir mi vida con ellos y he podido experimentar el cambio de perspectiva en cuanto a cómo son realmente. De niña me educaron para quererlos, pero a cierta distancia; con el tiempo, cuando fui adulta y decidí tenerlos más cerca, conocí la naturaleza de los canes.

La naturaleza de los perros es “divina”, son criaturas de Dios. Sean de raza o mestizos, están provistos de cualidades que muchos humanos no poseemos. Pueden dar la vida por tí. Son fieles por siempre. Agradecidos y protectores. Si te permites conocerlos, te roban el corazón.

Hace unos años nacieron en casa cuatro chihuahuas y fue descubrir un nuevo mundo. “Refugio”, la madre me dejó atónita y maravillada a cada paso de su maternidad. Los cuidaba y atendía a veces sin tener tiempo de comer, los protegía y mantenía limpios y los lamía todo el tiempo.

Nos quedamos con los cuatro cachorritos y pude ver cosas asombrosas que generalmente no da tiempo de observar porque muchos son apartados de la madre muy pequeños, entre ellas me sorprendió cuando tenían como 9 meses, ya tenían dientes y comían carne y croquetas, generalmente después caían rendidos de sueño y observé a “Refugio” limpiándoles los dientes, es decir haciéndoles profilaxis dental a sus cuatro preciosos hijos, “Ito”, “Nohoch”, “Huero” y “Tristán”.

Fueron un regalo de la vida. Y a propósito del Día de la Madre que celebramos este mes que ya llega a su fin, ella fue una mamá maravillosa y educadora que los reprendía cuando se ponían en peligro.

Amo el amor maternal que un animal siente por sus hijos. La ternura, los cuidados, la entrega absoluta. Ella y todos sus hijos ya se fueron, pero me dejaron lecciones que cambiaron mi vida y mi perspectiva. Están en mi corazón por siempre. Ya les hablaré de cada uno.

Les cuento todo esto porque siento un interés genuino por el bienestar animal. Actualmente tengo cinco perros mestizos recogidos de la calle, “Cachetes”, “Luther”, “Sky”, “Monina” y “Ani” son la “alegría de la huerta”.

Y habiendo tanto animalito abandonado o perdido en la calle y en asociaciones protectoras, el brindarles una oportunidad puede ser no solo su salvación sino la nuestra. Al principio siempre dudamos y mientras aprendemos a acostumbrarnos a las nuevas responsabilidades como es el alimentarlos, limpiar, etc., podemos sentir que no vale la pena, pero puedo compartirles que pasado ese tiempo de acoplamiento encontrarán un amor como ningún otro, compañía, protección y alegría.

También les invito a donar croquetas a asociaciones que los cuidan mientras les encuentran hogar. Con el calor que hay en nuestro estado les ruego pongamos agua fresca para los animalitos que pasan por nuestra casa sedientos. Si todos ponemos nuestro granito de arena podemos cambiar al mundo.— Mérida Yucatán.

Presidenta de Voces de Prevención