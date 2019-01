El amor rompe barreras

Regina Zapata Martín (*)

A mi abuelita Mimí. Te amaré eternamente

¿Saben? El amor está muy lejos de ser egoísta. Les cuento.

Mi abuela estaba muriendo y mi corazón la amaba tanto que dolía. Le tomaba sus manos y las observaba por horas. Corría por todos lados para conseguirle lo mejor, la cargaba, la cuidaba…

Pero mientras la observaba y ella me veía, entendí que dejarla ir y soltarla era un acto de amor. El acto de amor más grande que podía permitirnos. Pedir que se quedara más tiempo conmigo era ser egoísta. Era pensar en sólo lo que yo quería superficialmente. Era huir del dolor, era exigirle más de lo que ahora ella podía ofrecerme en vida.

Así que decidí pedirle que volara y que corriera sin zapatos como ella quería y siempre me contaba en sus recuerdos más felices.

El amor no es ser egoísta, es amar sus alas, aunque ya no esté contigo. Es verla volar, ser feliz y estar en paz. Así que me armé de valor, ahora a mí me corresponde hacerme cargo de lo que siento y ser valiente, como ella me demostró hasta el último instante.

Soledad, tu nombre no te hace justicia. Eres uno de los humanos más increíbles que he conocido en mi vida y te sostendría millones de veces más en ese último suspiro que me regalaste. Gracias y sí nos volveremos a ver de nuevo. Sólo es cuestión de tiempo.— Mérida, Yucatán.

Licenciada en Psicología y escritora del blog “El universo de las emociones”