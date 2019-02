Rectificación necesaria

Freddy Espadas Sosa (*)

La decisión del gobierno federal consistente en retirar los subsidios a poco más de nueve mil estancias infantiles, con el argumento de que la mayoría de ellas se corrompieron en su operación, ha causado innumerables protestas en muchas partes del país.

Ante el creciente reclamo de múltiples voces para que se rectifique esta polémica decisión, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró la cancelación de los apoyos a dichos establecimientos, señalando que los subsidios se entregarán directamente a los padres y madres que los requieren para poder realizarse en el campo laboral.

Según el argumento oficial, serán los progenitores los que decidan qué hacer con el dinero que recibirán: escoger la estancia de su preferencia, compensar a los abuelos los posibles cuidados que puedan prodigar a los infantes, o bien —decimos nosotros—, utilizarlo en lo que más necesiten o les plazca.

Como millones de mexicanos, aplaudo y apoyo firmemente la línea de conducta que sigue el Ejecutivo Federal en su lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, cuyas dimensiones insospechadas aumentan de manera inconmensurable con los graves descubrimientos que sobre estas ominosas prácticas se han hecho en apenas dos meses y medio que lleva ejerciendo el nuevo gobierno.

Por lo tanto, no dudamos que sean ciertas las graves irregularidades que se encontraron en cientos de guarderías del país, mismas que fueron alentadas y toleradas por el anterior gobierno federal.

Ha hecho muy bien el presidente de la República en exhibir públicamente la intolerable corrupción que se dio en el funcionamiento de muchas de esas estancias.

Pero de lo anterior no se deriva en modo alguno que ciertos programas que tienen un innegable beneficio social —como es justamente el caso de las estancias infantiles— deban ser desmanteladas de manera burda por la sencilla razón de que la mayoría de ellas han funcionado adecuadamente, según ha señalado con toda oportunidad el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo (Coneval).

El secretario ejecutivo del citado organismo, Gonzalo Hernández Licona, considera que el recorte presupuestal a estos centros vulnera el derecho de los niños y advierte que “existe una brecha muy alta entre la posibilidad de participación laboral de hombres y mujeres. Desafortunadamente, el cuidado de los hijos aún recae en la mujer, por eso las estancias infantiles tienen tanta aceptación porque las igualaba. Vivimos en una nación que está lejos de que las mujeres participen ampliamente en el mercado laboral. Este programa surgió para cubrir un hueco ante la falta de lugares seguros para los hijos de mujeres y hombres que no están afiliados al IMSS o Issste, que perciben bajos ingresos y no pueden pagar estancias privadas; entonces, no creo que la cantidad venga a resolver sus necesidades” (“El Universal”, 15 de febrero).

Por lo anteriormente expuesto, consideramos que lo que el gobierno federal debía hacer era garantizar una supervisión efectiva a dichos establecimientos, a fin de detectar posibles prácticas de corrupción y otro tipo de irregularidades y proceder, en consecuencia, a su sanción o clausura inmediata.

No cabía en modo alguno, como se dice de manera popular, tirar al niño junto con el agua de la bañera.

Pues bien, las expresiones de inconformidad han llegado a Yucatán, donde se han cerrado entre 15 y 20 de las 204 estancias infantiles, afectando a más de ocho mil niños que acuden a ellas a recibir la atención especializada que no podrían tener en sus hogares en ausencia de sus progenitores (ver: “Sitios en agonía”, D. de Y., 14 de febrero, Local, p. 6).

La afectación a los servicios vitales que se ofrece a miles de infantes en la entidad es tal, que el problema ha llegado al Congreso del Estado, donde un grupo de administradoras de dichas estancias se reunieron con la mayoría de los diputados (con la paradójica ausencia de los flamantes legisladores de Morena).

En este encuentro, las administradoras expresaron que la decisión de las madres de familia sobre con quién dejar a sus hijos, en vez de llevarlos a las guarderías, puede poner en riesgo la integridad física de los niños (Diario de Yucatán, 20 de febrero, Local, p. 3).

Ante este delicado problema, levanto mi voz en pro de las estancias infantiles. Apelo a una sabia y oportuna rectificación de una decisión presidencial a todas luces equivocada. Soy abuelo y me consta ampliamente la enorme utilidad social que aquéllas revisten para garantizar los derechos de las madres y los padres en situación de vulnerabilidad.

Por lo demás, si se persiste con esta medida se estarán violentando los derechos infantiles, ya que la Convención Sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por el Senado de la República el 25 de enero de 1991 prescribe en su artículo 18 lo siguiente: “Los Estados firmantes velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. Asimismo, adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan, tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños que reúnan las condiciones requeridas.” Aún es tiempo de enmendar. Veremos.— Mérida,Yucatán.

Profesor-investigador titular “C” de T. C. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 31-A

