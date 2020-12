El cierre del ejercicio en la empresa

Trabajo clave del contador

Fernando Ojeda Llanes (*)

Es mes de diciembre y como cada año, terminación de ejercicio operativo, social, fiscal, dependiendo del punto de vista o como lo queramos denominar, lo que cuenta es que el día 31 se cierran los registros contables para dar término a un año completo de operar la empresa.

Gran mayoría de empresas cierran períodos mensuales y por tanto, procuran que las operaciones realizadas en el mes se registren en su totalidad dentro del período respectivo y emitan sus estados financieros.

Pero en virtud de que los objetivos expresados a principio de año se esperan cumplir al finalizarlo, independiente a las metas parciales mensuales, las empresas deben darle una revisión completa a sus registros y presupuestos para comparar lo proyectado o estimado con lo real anual.

El departamento de contabilidad y de finanzas tienen o deben tener una bitácora o protocolo de cierre para ir haciendo un chequeo de las diferentes acciones a realizar para que las cifras que se expresen en los Estados financieros anuales reflejen la realidad de las operaciones empresariales.

Las principales actividades a realizar a este cierre anual son: inventarios físicos; si se trata de empresas comerciales solo lo harán de las mercancías compradas en existencia. Las industriales tendrán que realizar el conteo físico de su materia prima, de la producción en proceso y productos terminados. El de proceso tiene una técnica especial, debe hacerse de acuerdo con el procedimiento establecido según el avance de la producción, sea ordenes de producción o continúa, pero ese es un boleto a comentar en otro momento.

Al practicar los inventarios físicos de cualquier actividad empresarial, en primer tiempo se debe identificar documental o físicamente el lugar donde se encuentran los productos, pueden estar en tránsito de compra, en consignación con los clientes, en diversas bodegas, en exhibición, en equipos de transporte, almacenes aduanales, en centros de distribución CEDIS, etcétera; si no se hace esta acción pueden no tomarse en cuenta muchos productos y dar como resultado faltantes al compararse los resultados del conteo con los registros contables.

Revisión necesaria

Otra acción de la bitácora es hacer una revisión de las diversas cuentas y subcuentas de la balanza de comprobación, buscando probables errores en los asientos contables para reclasificarlos formulando contrapartidas de aquellas cuentas que tengan saldos contrarios a su naturaleza, coloquialmente llamados saldos rojos.

El contador de la empresa, independiente a la revisión que hagan sus auxiliares, debe replicar la revisión, precisamente porque es el ejecutivo que tiene en la mente lo que se llama el “feeling” de las operaciones contables, porque un buen contador debe conocer con todo detalle y amplitud las operaciones realizadas periódicamente y las cuentas a que corresponden, experiencia que brinda la visión de que, al contemplar con buena concentración mental los Estados financieros y cuentas auxiliares, percibe lo que está incorrectamente registrado. —Cierto que en empresas que tienen programas de computación, donde las operaciones se realizan en forma automática en diferentes departamentos hacen compleja esta acción—, pero el contador general tiene la responsabilidad mes a mes de ver la razonabilidad de los registros contables al irse concentrando en la revisión de la balanza de comprobación y sus cuentas auxiliares.

Es importante tomar en cuenta las facturas recibidas para revisión y pago, las que no se paguen y el bien o servicio se haya recibido, deben registrarse en contabilidad como un adeudo pendiente de pago creando el pasivo respectivo de acuerdo con la guía de contabilización.

Amarres

Revisar las partidas correspondientes de Impuesto al valor agregado tanto trasladado como acreditable y no acreditable, haciendo los amarres respectivos con los ingresos, gastos e inversiones para determinar saldo a pagar, aunque este procedimiento debe hacerse mensual, es importante realizar un resumen anual en caso de tener diferencias pendientes de pago o acreditación, tomando en cuenta que las que no se paguen, este impuesto no puede acreditarse.

Hacer arqueos de efectivo y cuentas por cobrar, revisar los estados de cuenta bancarios y hacer las conciliaciones respectivas para determinar los saldos correctos.

Hay más actividades a realizar para el cierre, por lo que la bitácora o relación de actividades debe ser en forma exhaustiva, esto podrá garantizar que los Estados financieros del año sean útiles tomando en cuenta que para esto deben ser veraces y oportunos.

El departamento contable y de finanzas deben ser los responsables de supervisar que existan los protocolos de cierre anual y se cumplan, porque de no ser así, no solo pueden afectarse los resultados financieros, sino también lo legal y fiscal.— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas