El “coronavirus” de la impunidad

Manuel J. Castillo Rendón (*)

La impunidad es una pandemia que, a nuestro país y a nuestra sociedad, le está causando estragos.

Todo mundo habla y se queja de la corrupción, pero no tantos estamos convencidos de que ésta seguirá hasta que se actúe contra la impunidad y se ejecuten las leyes, reglamentos, acuerdos, convenios, entre otros instrumentos jurídicos que, ante la diversidad de posturas, ideologías, creencias y formas de vida, nos permiten vivir en armonía

Pero en este contexto, tiene presencia otro elemento, la ignorancia, no como un adjetivo peyorativo sino por lo que significa, el no saber o medio saber sobre un tema, lo que permite que quienes deben de impedirlo, facilitan o de plano permiten el paso libre de los vivales que buscan sacar ventaja sobre los demás.

Sobre el tema de los condominios que se están construyendo en Villas del Sol, en el predio 350 de la calle (avenida) 9 entre las calles 6 y 8, y de las edificaciones similares en otros puntos de la ciudad, impulsados por una moda importada que nada tiene que ver con la cultura, la historia, la vida y la idiosincrasia de los yucatecos, (valgan las redundancias), los vecinos de Villas del Sol así como los de Gonzalo Guerrero y del Campestre, hemos manifestado, con argumentos técnicos y jurídicos, la improcedencia en los procesos y el otorgamiento de las licencias de construcción de 2014 y 2019, así como la de la renovación de la misma, en 2017.

Las respuestas de los asalariados del Ayuntamiento ante nuestras quejas han sido siempre del género de “opinión”, nunca han respondido con argumentos, solamente cacarean que actúan dentro de la ley y que escuchan (gobernanza) a los ciudadanos..., nada más falso.

Publicaciones

Después de la publicación en el Diario del 13 de marzo, de la cual la Asociación de Colonos de Villas del Sol, A. C., legalmente constituida el 16 de marzo de 1990, manifiesta a la opinión pública, a jueces y magistrados municipales, estatales y federales, el porqué de nuestra postura ciudadana, señalando la actitud discrecional y violatoria del ayuntamiento de Mérida, al día siguiente, el 14 del mismo mes, firmado como responsable del desplegado el Fideicomiso, Banco Invex Fideicomiso Banco 3464, publican “otros datos” (como ya saben quién), pretendiendo convencer con su verdad, su manera de ver las cosas, de que están en lo correcto. A mi entender, el único fin de la publicación es proteger una inversión de más de 650 millones de pesos, atreviéndose además a reclamar “respeto a sus derechos” cuando, por elemental inteligencia, si algunos tenemos derecho de que no se violente nuestro entorno somos los que en esta parte de la ciudad, hace muchos años decidimos construir nuestro patrimonio familiar.

Pero llamemos al pan, pan y al vino, vino. Nuestra crítica, y reclamaciones han sido siempre contra el Ayuntamiento y sus autoridades, y lo reitero, por ignorantes, además de ineptos y corruptos, por la falta de pantalones para enfrentarse a una situación a tiempo y no permitir que crezca; por no saber mediar, dialogar, consensuar, quedando muy en claro que no saben gobernar y mucho menos administrar una ciudad, actitudes que nos permiten suponer que solo ven por sus intereses particulares, o lo que es peor, por un vergonzoso servilismo a otro tipo de intereses.

En ocasiones anteriores he manifestado que no solo somos nosotros los perjudicados directos, sino que por ser un problema de ciudad, aun los que no viven en el área también estarán afectados en el terreno de la movilidad. Pero hay otros perjudicados directos, la inmobiliaria y el Fideicomiso Invex, a quienes les dieron un cheque en blanco para realizar su proyecto de inversión, pero un cheque sin fondos, es decir, quienes son los supuestamente encargados de operar correctamente las normas urbanas que nos rigen, les otorgaron licencias que las violan. Por lo tanto, el hecho de haberles generado falsas expectativas para realizar una adecuada inversión, sería también motivo para demandar al Ayuntamiento meridano.

Ahora bien, realmente ¿los engañaron? o todos actuaron con conocimiento de causa, procurando o favoreciendo una estrategia para darle largas al asunto y que no pueda haber marcha atrás.

Ejemplo inmediato de esto, lo tenemos en la primera administración de Renán Barrera y Federico Sauri, en ella también otorgaron una licencia ilegal para el Urban Center (otro pochismo), en donde, a pesar de la orden judicial de revocación de usos del suelo, se termina la obra, ésta entra en operaciones y ahí sigue. Otro monumento a la impunidad. ¿Cuántos más habrá en las cuentas de estos dos angelitos?

Situación

Ojo ciudadanos de Mérida, lo que hoy nos está pasando y en otros rumbos de la ciudad, igual mañana les va a pasar en sus colonias o fraccionamientos, por esa voracidad de algunos desarrolladores además de la irresponsabilidad administrativa de las autoridades municipales como las actuales.

No pretendo darles clase sobre Derecho Positivo Mexicano porque tampoco aceptaría que me dieran clases o doctrina en materia de urbanismo y su legislación, así que, con todo el respeto profesional y personal, a los jueces y magistrados municipales, estatales y federales los invito para hacer historia jurídica urbana, y por ello les comparto lo siguiente.

Tanto en la Ley de Planeación (federal) como en la Ley de Planeación del Estado de Yucatán; en las leyes: General de Asentamientos Humanos, la de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (federales) y la de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán—, establecen las formas, niveles, procedimientos y sanciones para realizar y operar los sistemas de planeación urbana.

En artículos anteriores me he referido de manera muy puntual sobre los tres primeros temas, tomando una apostura técnico-jurídica, sin embargo creo que ya llegamos a un punto que, si se enfoca de manera legal y justa, se hará historia urbana en Yucatán. Hay antecedentes de demoliciones y multas por violaciones a las normas urbanas que concluyeron en las demoliciones parciales de edificios en Monterrey. En otro caso, la revocación del uso del suelo, de la licencia de obra, así como el desafuero del alcalde y del director de Desarrollo Urbano, además de las multas, por aprobar de manera ilegal un desarrollo urbano en Jalisco.

En el tema de las sanciones, en las tres leyes citadas sobre los Asentamientos Humanos, se define de manera muy clara cuáles son las sanciones en las que incurren los funcionarios públicos que violen las disposiciones en materia urbana, pero no solo ellos, sino también de otras instancias como los Registros Públicos de la Propiedad y, evidentemente, de aquellos Notarios que avalen operaciones fuera de las normas. Lo único que no me atrevería a asegurar, es si otras personas físicas como los particulares o las personas morales, como las instituciones crediticias, e inmobiliarias, de acuerdo con las nuevas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas que ahora involucran a los particulares, por lo que también pueden ser afectados judicialmente por actuar al margen de las leyes.

Quiero dejar claro que, como vecino, ciudadano y profesional, estoy dispuesto a platicar con la autoridad judicial para aclarar cualquier duda sobre este asunto, ya que tenemos la suficiente convicción de que estamos defendiendo un derecho, en primera instancia muy puntual, pero también defendiendo el derecho de tener una ciudad con personalidad, con una identidad propia. Para concluir, reitero lo planteado en un párrafo anterior, estamos en el momento para hacer historia jurídica en materia urbana, sentar un precedente para que las cosas se hagan como debe de ser, que se acabe la impunidad y en consecuencia, los actos de corrupción que afectan a la ciudad y a sus ciudadanos, sea por las obras sociales, privadas o públicas, para que el ciudadano no se vea marginado ni agredido en su entorno, en lo que identificamos como los Derechos Humanos Urbanos.

Por lo pronto un servidor ya tiene, al menos, tres candidatos para la “muerte civil”. —Mérida, Yucatán

Arquitecto, exfuncionario federal, estatal y municipal

Síguenos en Google Noticias