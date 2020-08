El Covid-19, presente y futuro

Política y realidad

Angel Aldaz Góngora (*)

La vida no tiene precio, salvo el del dolor de la pérdida de un familiar —Romain de Bascher

Pandemias hay muchas en la historia, comenzando por la peste negra en la Edad Media y pasando por las enfermedades que vinieron de Europa, y arrasaron con la población autóctona en América, en tiempos de la Conquista.

Se estima que, entre la gripe, el sarampión y el tifus, murieron entre 30 y 90 millones de personas. Más recientemente, todos evocan la Gripe Española (1918-1919), la Gripe Asiática (1957), la Gripe de Hong Kong (1968), el VIH / sida (desde la década de los 80), la Gripe Porcina AH1N1 (2009), el SARS (2002), el Ébola (2014), el MERS (coronavirus, 2015) y ahora el Covid-19.

La pandemia más grave de la historia, hasta ahora, es la Gripe Española de 1918, que duró dos años, en tres oleadas de contaminación, con 500 millones de personas infectadas y 50 millones de muertes.

La población soportaba tan mal la cuarentena y las medidas de distanciamiento social que, cuando llegó el final del primer confinamiento, tomó las calles, abandonando todas las precauciones. Por supuesto, en las semanas siguientes llegó la segunda ola de contaminación, con decenas de millones de muertes.

En un interesante artículo de Étienne Forester-Preyrat, publicado en marzo de 2020, se hace un análisis de cómo esa pandemia afectó a la humanidad de 1918 a 1919. Atrapada entre las grandes epidemias del pasado y el horror de la Primera Guerra Mundial, la Gripe Española tardó en reconocerse como un gran desastre sanitario y social. Se trató de un mal desconcertante que apareció cuando se pensaba que la revolución de Louis Pasteur parecía que triunfó sobre las grandes epidemias.

Algunas reacciones y discusiones de entonces resuenan en estos tiempos por el Sars-CoV-2. El libro “La grande grippe. 1918. La pire épidémie du siècle” (“La gran gripe. 1918. La peor epidemia del siglo”), que el historiador de la salud Freddy Vinet dedica en 2018 a la Gripe Española, rastrea los desafíos que planteó una enfermedad cuyo alcance fue difícil de estimar incluso para sus contemporáneos.

Vinet advierte de la dificultad de “pensar la gripe”, cuando la revolución pasteuriana parecía triunfar sobre las grandes epidemias y el conflicto mundial concentraba la atención por sus sangrientas cosechas.

Esta incredulidad fue aún mayor en tanto esa enfermedad, si bien golpeaba de manera muy desigual a las clases sociales y los grupos étnicos, en Europa arrasaba con lo que quedaba de una generación joven ya muy afectada por la guerra.

Si la gripe desconcertó en aquella época fue porque golpeó en tres oleadas, cuya cronología varía según la región del mundo. Entre abril y julio de 1918, una primera ola mostró en Francia una alta morbilidad, especialmente en las tropas, pero la tasa de mortalidad se mantuvo relativamente baja.

La sensación de reflujo de verano fue engañosa, ya que en agosto-septiembre comenzó una segunda oleada, en la que se multiplicaron las infecciones pulmonares mortales. Hasta un tercio de la población se enfermó, mientras que muchos pacientes más jóvenes murieron. La mortalidad alcanzó su punto máximo en el grupo de 25 a 34 años, lo que causó consternación entre los médicos.

A principios de 1919, una tercera ola trajo de nuevo una alta morbilidad, pero un menor número de muertes. Estos brotes desbordaron a los servicios de salud ya afectados por la guerra, como señalaba un integrante del Parlamento el 18 de febrero de 1919: “Actualmente hay una gran cantidad de enfermos que padecen neumonía gripal; muchos mueren por falta de atención, por falta de médicos”.

La historia es similar hoy día, aunque hay que tomar en cuenta que, con la globalización y la modernidad, la suerte aún no está echada, existen oportunidades para una acción transformadora en medio del desastre.

Lo peor que podría ocurrir es que nos quedáramos en casa convencidos de que las cartas están marcadas y que ello nos llevara a la inacción o a la parálisis, pensando que de nada sirve tratar de influir en los procesos sociales y políticos, así como en las agendas públicas que se instalan poco a poco.

“... Recuerdo que la infección se propaga por las gotitas de saliva que despide el que habla, tose, etc. á nuestro lado, al ser respiradas por los que lo rodean, si está enfermo ó convaleciente. Que se abstengan, so consecuencia, de permanecer en locales cerrados, mal ventilados, donde se reúne mucha gente, como tabernas, cafés, etc. Que se extreme la limpieza de las casas. Que se tengan abiertas todo el día las ventanas de los dormitorios y se ventilen con frecuencia los locales donde permanecen durante el día. Estar en el campo el mayor tiempo posible porque el aire libre, el agua y la luz son los mejores desinfectantes en esta ocasión. Tener mucha limpieza de la boca y en una palabra, seguir los consejos del Médico y desoir á los ignorantes que os invitan á beber alcohol ó consumir tabaco como remedios preventivos por ser sus efectos en esta ocasión más nocivos que nunca. Burgos 4 de octubre de 1918. EL GOBERNADOR. Andrés Alonso López”.

La cita es una advertencia lanzada durante el ataque de la Gripe Española en Burgos, capital provincial de Castilla y León, en España, donde en meses pasados se disparó el número de positivos del SARS-CoV-2. Pareciera que el mensaje se refiere al presente, por el coronavirus que ya diezmó a millones en países de todo el mundo.

Y en medio de la pobreza, de las condiciones en que nos tiene a todos la epidemia, resuena la frase “Es difícil comer y a la vez medicarse...”, ya que comienza a mermar el ingreso y a ganar la desesperación. Lo cierto es que no se nos puede imponer ningún factor de cansancio hoy día, debe ser la prudencia la que rija nuestras decisiones.

En ese sentido, aunque desde el 17 de julio Yucatán está en Semáforo Rojo Epidemiológico, según informó el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, la imprudencia y la terquedad del gobierno de Mauricio Vila Dosal nos mantiene en “Naranja” y en franco retorno a la “nueva normalidad”, según la “Ola 1”, complicando aún más la mortal situación de los ciudadanos.

Alguien debe detener esto pues, al parecer, es simplemente su sinrazón política la que mantiene galopante al cuarto jinete del Apocalipsis en el estado. Si no, ¿por qué no cambia el chip y endurece las acciones de prevención y combate a esta enfermedad?

La respuesta la tiene el propio gobierno del Estado, cuando en su página de Facebook dice: “¡No bajemos la guardia! El resultado de esta pandemia está en nuestras manos y depende de la responsabilidad de las y los yucatecos prevenir contagios, y continuar con las medidas de higiene para que la reapertura económica siga adelante”.

Es decir, que lo que suceda, malo o peor, será culpa de los yucatecos, no de las malas decisiones de gobierno. Es un nuevo modo de hacer política hoy día, al estilo Poncio Pilatos, lavándose las manos y siendo irresponsable a la hora de aceptar sus culpas.

LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES. Mientras el mundo sigue su lucha contra la vertiginosa propagación del coronavirus, aún hay preguntas sobre lo que será la “nueva normalidad”, una vez que el mal se controle: ¿Cómo cambiarán los hábitos de consumo? ¿Qué tipo de servicios y productos cobrarán mayor relevancia? ¿Qué hábitos permanecerán y cuáles desaparecerán? Será trabajo de nueva reflexión tocar esos temas y otros más. En tanto, a seguir en la batalla de prevención y combate al SARS-CoV-2, a pesar y por encima de un gobierno que, por ahora, nos abandona a nuestra suerte por una situación que simplemente considera “política”.

A menudo se dice que la historia se repite. No dejemos que eso pase en Yucatán. Seamos disciplinados y no soltemos nada.— Mérida, Yucatán.

