El crédito bueno

Finanzas con Kookay

Por Marisol Cen Caamal

(*)

El crédito es una de las herramientas financieras más utilizadas, pero muchas veces las personas no entienden las condiciones en que pactan sus deudas.

En mi experiencia, la gran mayoría de las personas no entiende bien cómo funciona una tarjeta de crédito, y mucho menos puede calcular los intereses que le deben cobrar. Desconocen qué es el CAT, cómo se compone y tampoco entienden la diferencia entre si les cobrarán intereses sobre saldos insolutos o sobre saldos globales. ¡Eso es para financieros!, me han comentado, y siempre les respondo que eso es parte de un conocimiento mínimo que todos deberíamos tener.

Si se va a utilizar una herramienta, primero hay que entenderla.

En una ponencia sobre los microcréditos que presenté en Londres, tuve una charla con un grupo de investigadores y salió a relucir el tema de las tasas de interés en nuestros países. Mis colegas no podían entender cómo bancos y Sofomes, que se jactan de ayudar a pequeños empresarios y a mujeres, cobraban 150% anual y que además hubiera muchas personas que recurrían a estos créditos. Uno de ellos me preguntó cuál era la tasa de interés más alta que había visto en mi país y le respondí que 12,200%. No lo podían creer. Tuve que entrar a la página de la empresa que otorgaba esos créditos para mostrarles que era un dato real.

—No entendemos cómo la gente de tu país está dispuesta a pagar eso —me dijeron. Les respondí que en la mayoría de los casos, las personas no entendían el costo real de sus créditos.

Parte de lo que he encontrado en mis trabajos de investigación, que también es una constante en otras investigaciones, es que muchas personas cuando sacan un crédito solo consideran si con su flujo pueden pagar la cantidad que les requieren. Por ejemplo, si alquien quiere adquirir un celular de $6,000 y le ofrecen liquidarlo en 72 pagos semanales de $133, por lo general solo hace un análisis básico de si puede pagar cada semana los $133, no llega al detalle de que el celular le está costando $9,576 y que los intereses que está pagando son de $3,576, lo cual representa un interés anual de 106.6%.

Si la persona hiciera un análisis de esta decisión de compra, se daría cuenta de que le conviene ahorrar los $133 pesos semanales durante 45 semanas y podría compra el celular de contado. De esta manera se ahorra estar pagando los $133 durante 27 semanas (poco más de 6 meses).

¿Entonces, no debo sacar un crédito?, me han preguntado.

Los créditos deben ser una herramienta que ayude a crecer un negocio, incrementar el patrimonio o para adquirir bienes de larga duración que no se podrían adquirir de contado. Comprar una casa es un ejemplo de un crédito para hacer crecer el patrimonio.

No hay que sacar un crédito para comprarse la ropa de moda, el modelo más reciente de celular, para el consumo diario o para irse de vacaciones. Para todo eso, lo mejor es ahorrar primero.

Nunca olvide que un crédito no es un ingreso extra, solamente se está adelantando el consumo futuro, además un consumo que saldrá más caro, por los intereses. Si reflexionamos sobre este tema, nos daremos cuenta de que si se tiene la capacidad de pagar un crédito, entonces se tiene la capacidad de ahorrar. Solo es cuestión de invertir el orden. Ahorro y luego consumo, y no consumo y luego pago más.

¡Piénselo muy bien cuando le ofrezcan pagos chiquitos! Pueden salirle muy caros.— Mérida, Yucatán.

marisol.cen@kookayfinanzas.com

Profesora Universidad Anáhuac Mayab, presidenta del Comité Técnico de Responsabilidad Social del IMEF Yucatán