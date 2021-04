El cuarto en blanco. La museografía al servicio del arte

El Macay en la Cultura

Rafael Alfonso Pérez y Pérez Autor Editorial

Toda profesión posee un núcleo teórico, en el caso de los museos, este se identifica con la palabra museología. Miguel Alfonso Madrid Jaime

Cuando pensamos en la museología indudablemente estamos relacionando un proyecto expositivo en función de transmitir los valores de las piezas, además de la experiencia contemplativa (o participativa) a nivel sensorial del visitante; es así que, nos enfrentamos a un fenómeno que reúne no solo conocimiento dentro del proyecto de investigación, ya que la propia curaduría requiere un sustento teórico, sino también una sensibilidad de quien realiza el montaje, el museógrafo, a fin de resaltar los valores estéticos de lo expuesto. Ello sin dejar de observar la llamada museografía de vanguardia apoyada en el desarrollo y la evolución del uso de nuevas tecnologías, la cual debe provocar una actitud más activa e interactiva del visitante, dejando atrás el concepto del “visitante pasivo” que solo observa, lo cual entra a otros campos que tienen que ver con la economía de los museos, ya que estos recursos museales son altamente costosos.

Tres aspectos

El montaje, independientemente de obedecer a otros aspectos como lo son la preservación del patrimonio, la seguridad del visitante y la imagen institucional debe estar enfocada a posibilitar al visitante la interrelación con los contenidos y los objetos museales. En ese sentido, habría que tener en cuenta tres aspectos fundamentales: “el contenido gráfico” (qué se debe leer) que consiste en una serie de indicaciones y textos organizados y dispuestos para favorecer el recorrido del espectador, en una cantidad que no obstaculice la experiencia inmersiva o contemplativa; lo anterior está estrechamente ligado al “nivel de la información” o de los contenidos y en tercer lugar, el establecer un “recorrido lógico” que persuada sutilmente al visitante, basado en el discurso y vinculado con los textos, imágenes e información.

Si bien, en la mayoría de los casos se abusa del empleo de “recursos gráficos-coloristas” bajo el argumento de la “museografía de autor”, debemos considerar que el montaje es un proceso artístico, intelectual y académico, en el que se interpreta la creación del artista o busca destacar la presencia de las piezas expuestas. Salvo en los casos en los cuales se quiere recrear una vivencia a través de la construcción escenográfica, como es el caso de las casas museo. Por lo cual se debe entender que, la museografía sirve para matizar las posibilidades pedagógico-estéticas del proyecto curatorial o museal, sin la estridencia ni el protagonismo del creador invisible, el curador-museógrafo.

La iluminación

El valor de la muestra recae en el objeto museal, resaltando sus valores estéticos-históricos; a pesar de que en ocasiones no nos percatamos que el mejor de los recursos con que cuenta la museografía, tradicional o contemporánea, es la iluminación, ya que ésta tiene la facultad de reconfigurar los espacios, otorgando valores y creando atmósferas, ya sea a través de la luz dirigida u otros giros efectistas; creando un montaje en el cual cada obra respire y no se vea asfixiada por elementos distractores que compiten con la atención y la mirada sobre el objeto museal, y evitando así, el problema de saturación estética; lo anterior a veces aunado al exceso de obras que no permite valorar adecuadamente la singularidad de cada una de ellas. Aspectos que también pueden aplicarse a el llamado “museo expandido”, basado en la realidad virtual.

Llegar al concepto minimalista de la museografía es producto de la profesionalización y modernización del sistema museal, para entender que hoy en día existe la museografía tecnificada y la curaduría conceptual, basada en el objeto museal, donde el protagonista es la propia obra; crear una experiencia o experimentación inmersiva-perceptiva, en la habitabilidad del espacio, convirtiendo la exposición del objeto museal en la materialización del pensamiento abstracto (datos, signos, símbolos, imágenes, etc.).

Director del Museo Fernando García Ponce - Macay