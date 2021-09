El debate sobre el aborto

Es una vida humana

Luis Alberto González Uribe (*)

El 7 de septiembre la Suprema Corte declaró que es inconstitucional penalizar el aborto.Dos días después, el 9, la misma Corte declaró inconstitucional que las leyes de los estados reconozcan la vida desde el momento de la concepción.

Once días más tarde, el lunes 20, echó para atrás el artículo que permitía declarar objeción de conciencia a los médicos para negarse a participar en un aborto. En los tres fallos emitidos en menos de dos semanas sale raspada la vida humana.

Un argumento que esgrime la Corte al emitir estos fallos es que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Y me brotan muchas inquietudes. ¿Qué significa tener derecho sobre nuestro cuerpo? ¿A usarlo? ¿Podemos mutilarlo? ¿Tengo derecho a pedir a un médico que me corte una mano, un pie o me quite un ojo que funcionan adecuadamente? ¿Está obligado un médico a cortar una extremidad que funciona a la perfección?

Y la cuestión clave: ¿Es un óvulo fecundado una parte más del cuerpo de la mujer? La mujer nace con una carga de óvulos que, al llegar a la edad fértil, irá poniendo una vez al mes a disposición de una probable fecundación. Están en ella. Pero cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide comienza una nueva vida dentro del organismo de la mujer, ya no es una parte de su cuerpo aunque esa revolución celular ocurra dentro de ella.

Tan es un proceso diferente a ella que muchos científicos buscan hoy “perfeccionar” la fecundación fuera de la mujer. Y cuando lo consiguen implantan el fruto en un vientre femenino.Y esa persona en formación tendrá sin duda las características genéticas de sus padres, los que aportaron el óvulo y el espermatozoide. Hablamos de una vida humana.

Soy consciente de que en ocasiones la concepción ocurre contra la voluntad de la mujer. Ya sea por una violación, o como fruto de una relación con una pareja agresiva, irresponsable, a la que difícilmente puede negarse o por un encuentro casual, descuidado.

En esos casos el bebé no será deseado, puede incluso generar repudio, me queda claro. ¿Cambia el contexto la condición humana de ese nuevo ser? Seguimos hablando de una vida humana.Una pregunta más. ¿En qué momento una vida empieza o deja de ser humana? Aunque al principio no tiene esa forma, si nada interrumpe el proceso celular que comienza con la concepción en breve adoptará el aspecto de lo que es, una persona.

¿Se puede comparar el primer momento de la vida con el de una persona que por accidente o por demencia pierde la capacidad de razonar o su aspecto humano? ¿Deja por eso de ser persona?

¿Tiene la Suprema Corte la atribución de decidir en qué momento una vida es o no humana? ¿Los fallos recientes de verdad garantizan derechos a la mujer? ¿Y quién protege la nueva vida? No soy especialista ni en biología ni en derecho y en mi limitado entender no hallo ninguna razón contra estas convicciones:

a) En el momento que un espermatozoide fecunda un óvulo (en la condición que sea) empieza una vida humana.

b) Esa revolución celular NO es una parte del cuerpo de la mujer, aunque necesite de ella para su evolución.

c) El vientre de la mujer es el lugar que la naturaleza dispuso para la formación de una nueva vida.

d) De la concepción al último suspiro siempre estaremos hablando de una vida humana.e) Interrumpir una vida humana en cualquier momento es un homicidio.— Mérida, Yucatán.

Director editorial de Diario de Yucatán