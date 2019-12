El deber cívico de participar en política

La Civilización del Amor

Roger Antonio González Herrera (*)

El sacerdote de mi pueblo, en ocasiones, durante las misas de los domingos arremetía contra las mentiras de los políticos e intentaba abrirles los ojos a los feligreses, con frases duras y certeras que llegaban como proyectiles al palacio municipal, y exhortaba a todos a votar con libertad y a no dejarse engañar “otra vez”.

A veces, osadamente, el padre —el ya fallecido Alfredo Estrada Quirarte— terminaba su homilía con un: “antes de entrar a la casilla levanten los ojos al cielo y vean de qué color es, a ver si así eligen bien”.

Eran otros tiempos. Diría mi abuela, de “ingenua esperanza” en que las cosas podrían cambiar de manera automática ejerciendo el voto libre. No habíamos dimensionado el daño cultural y social de tantas décadas de corrupción priista, que dejó hondas heridas que no logran sanar del todo; menos ahora, en este cuasi retorno al México populista de los años del echeverrismo.

El caso es que, veladamente, el seudo cacique del pueblo mandaba el mensaje al padre de que lo acusaría con el arzobispo “por meterse en lo que no le importa”, aduciendo la consigna bíblica de “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. En otras palabras, el sacerdote a dar misas y a bautizar y los malosos, a hacer política.

Fue en esos años de adolescencia que el padre Alfredo nos indujo a leer el “Documento de Puebla” (el compendio de la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que fue inaugurada en 1979 por el papa Juan Pablo II en el Seminario Palafoxiano de Puebla), cuyo libro me leí completo es esos años y que, releyéndolo ahora, sigue siendo sumamente actual.

Ahí, los jerarcas católicos de América Latina establecieron para la Iglesia la opción preferencial por los jóvenes y por los pobres, pero también establecieron la prioridad de estimular la “comunidad civil” y formar “líderes y agentes de cambio en el continente”.

Pero, de todos los “llamados” que la Iglesia latinoamericana realiza en dicho documento hay uno que me movió bastante emocionalmente y que me convenció de que los católicos no podemos permanecer ajenos y/o expectantes en la política y en la vida de la comunidad.

Ese llamado es a ser “constructores abnegados de la Civilización del Amor” y que los obispos dirigieron a todos los hombres y mujeres “de buena voluntad, a cuantos ejercen cargos y misiones en los variados campos de la cultura, la ciencia, la política, la educación, el trabajo, los medios de comunicación social y el arte”.

Considero que hace falta retomar esos preceptos y, como cristianos, ser más actuantes en la vida pública, sobre todo ahora que vemos una terrible polarización política. El primer requisito de la “Civilización del Amor”, es la riqueza evangélica de la reconciliación.

No podemos resignarnos a vivir en un país dividido entre “chairos” y “fifís” o entre “liberales” y “conservadores”. Es un total desatino prolongar en el gobierno las fobias de la anterior campaña electoral.

Recientemente, en el mes de junio y durante un encuentro con periodistas, volando de Rumania al Vaticano, el papa Francisco nos recordó que “un político jamás debe sembrar odio y miedo, sólo esperanza” y que no deben hacer campañas con “banderas deshonestas”, como “la calumnia”, “la difamación” o “el escándalo”.

Pero, regresando al episodio juvenil de mis años de adolescencia, resulta que el sacerdote de mi pueblo (no obstante, las graves amenazas que pesaban sobre él) nunca tuvo temor al aprendiz de cacique y, valientemente, continuaba arengando al pueblo a votar “cristianamente”; es más, recuerdo que insistía diciendo: “hasta los perritos abren los ojos a los 8 días de nacidos”.

Eran tiempos de siembra.— Buctzotz, Yucatán.

rogergonzalezherrera@yahoo.com.mx

Profesor