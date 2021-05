El desastre que se avecina: falta de medicinas

Edgardo Arredondo Gómez (*)

“Comúnmente sólo apreciamos el valor de una cosa después de haberla perdido” —Arthur Schopenhauer

“Todo lo curan con Paracetamol”. Cuantas veces nos estrellaron esa reclamación. ¡Pobre Paracetamol!, tal vez sea el medicamento más vilipendiado, despreciado y denostado; a pesar de ser el mejor antipirético, un respetable analgésico y un regular antiinflamatorio.

Sin embargo, nunca olvidaré cuando ocurrió lo inédito aquí en Mérida, en la T-1 del IMSS: ¡una tarde sin Paracetamol! Esto sucedió cuando el Aedes aegypti, esa pequeña bestia alada, hizo de las suyas y nos regaló el dengue, el zika y el chikungunya, enfermedades virales, para lo cual por seguridad y también por efectividad lo mejor era el citado medicamento.

La cola de pacientes se extendió hasta la salida. Una fila de casi 200 metros de largo. El problema se resolvió tres horas después cuando fueron bajados los cargamentos con el humilde analgésico. Sólo recuerdo haberle dicho a mi enfermera: “Para que veas, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”.

Esta anécdota, ocurrida hace unos 5 años, pareciera ser hoy en día el preludio de la tormenta que se avecina, si no es que ya, comenzamos a sentir la ventisca: la escasez de medicamentos.

“Operación Desabasto”, del periodista Alejandro Melgoza y la abogada Denise Tron, es un buen trabajo periodístico con un análisis documentado de las decisiones de política pública y conflictos que han generado una escasez generalizada de medicamentos, y que ya afecta notable y sustantivamente a la población, y más que un trabajo predictivo es la crónica de un desastre anunciado.

Todo parece indicar que la famosa compra consolidada de medicamentos con intermediación de la ONU llegará al país para este mes.

La pregunta obligada entre muchas más: cómo la va a distribuir el gobierno, por si faltara poco aun en contingencia sanitaria.

Recordemos que con el argumento de combatir la corrupción, la autodenominada 4T se dirigió hacia los intermediarios, “por robar y por ser corruptos”. No hay que olvidar que parte del conflicto se generaba porque muchos gobiernos estatales y la misma Federación no les pagaban.

El costo elevado asumía el riesgo del distribuidor a que nunca le retribuían lo invertido. Lejos de poner en su lugar a los corruptos, llegar a un acuerdo para precios justos, pagos oportunos, se va contra los intermediarios y se inicia una penosa y prolongada confrontación con la Industria Farmacéutica Nacional.

Ya los medicamentos a la vuelta de la esquina, pero hay que insistir cómo se van a distribuir. En este gobierno caracterizado por una austeridad republicana, sin recursos, se requiere invertir en bodegas, sistemas de almacenamiento, flotillas de transporte, contenedores y un largo etcétera. Poco antes de eso recordemos que las compras consolidadas de medicamentos pasó a manos de la SHCP, cuando durante años lo hizo el IMSS desencadenando un verdadero caos en las compras, y ocasionando la renuncia de Germán Martínez como director del IMSS, para rematar: la Industria Farmacéutica Nacional ha sido golpeada por la 4T utilizando como ariete a la Cofepris, caso más representativo el de laboratorios PISA. Una industria que por sí sola representaba casi el 6% del PIB manufacturero en 2018.

Pero por si fuera poco, uno de los principales proveedores de materia prima para la elaboración de fármacos es la India y después China. Solo la India que vive actualmente una calamidad sanitaria dejará de aportar la materia prima por cuestiones obvias, y que representa más de la tercera parte de los insumos requeridos por la Industria farmacéutica nacional, un 15% a 20% aportan los chinos… por cierto solo un 10% de la materia prima se produce en México.

La catástrofe que se avecina deberá obligar a cambiar en forma drástica sobre todo los elementos preventivos. Se acabó la época del dispendio. Difícilmente veremos aquellas cajas de medicamentos caducados, sin utilizar, que se arrojaban a la basura.

Esta austeridad republicana de la 4T no entendió que el problema del supuesto enriquecimiento de los intermediarios, no era solo un problema de corrupción; existía un andamiaje que requería una meticulosa revisión que incluía en primer lugar una muy consolidada Industria Farmacéutica Nacional, a un muy experimentado sistema de compras consolidadas, y sobre todo: la antelación, requisito indispensable para no dejar desprotegida a la población.

Ahora más que nunca cuidemos la salud, vamos a prevenir, será mejor que padecer por la falta de medicamentos.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor