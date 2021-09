El difícil arte de enmendar a tiempo

A mitad del camino

Edgardo Arredondo Gómez (*)

Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo —Albert Einstein

El 17 de marzo de 1990 en el hotel Hilton de Las Vegas se enfrentaban Julio César Chávez, en ese momento considerado el mejor boxeador del mundo libra por libra, con un récord perfecto, cuatro cinturones en su haber, y Meldrick Taylor, norteamericano, exmedallista olímpico y poseedor del cinturón welter junior por la FIB. Chávez lo era por el CMB.

Una pelea de unificación de títulos; fue llamada “Trueno y Relámpago”, enfrentaba al peleador con la pegada más contundente y al más veloz.

Taylor impuso su condición de más rápido llegando a conectar más golpes que el mexicano. A la mitad de la pelea era claro que por primera vez Julio César estaba siendo derrotado.

Fue después del sexto round, que se dio un cambio de estrategia; Chávez optó por dar menos golpes, pero más certeros y no tratar de conectar el mismo porcentaje de su rival. Dos asaltos después, el plan comenzó a funcionar, con un Taylor agotado y con visibles huellas en el rostro de la potencia del sinaloense. Aun así, al llegar el último round las tarjetas estaban a favor de Taylor.

Las palabras de Martín “Búfalo” Muñoz, manager en la esquina del mexicano, quedaron grabadas en la mente de un agotado Chávez: “Julio, estás muy parado, échale corazón, pelee por su familia. Esta se nos ha puesto fea, pero vamos a ponerle las ganas ahí, tira lo que tengas, tienes con qué, tira lo que tengas. Usted es grande”.

El cambio en la estrategia iniciado a medio combate culminó a solo 17 segundos de finalizar la pelea, Taylor fue derribado con un potente golpe en la quijada, el réferi decreta el nocaut a solo 2 segundos de sonar la campana.

Ciudad de México, 22 de octubre de 1968. En la Alberca Olímpica Francisco Márquez. “Acuérdate que todos los otros 7 nadadores que estarán son más veloces que tú, tú no eres el más veloz pero sí el más fuerte, así que en los primeros 100 metros vas a estar siguiendo al más adelantado, que seguro será Kosinsky, que no te saque un cuerpo de ventaja, a partir de ahí en los últimos 100 metros vas a ir aumentado la fuerza y la velocidad de tus brazadas”… palabras del coach Ronald Johnson a Felipe “Tibio” Muñoz.

La prueba de los 200 metros en nado mariposa. A mitad del trayecto: cambio de estrategia. El resultado fue la primera medalla de oro de México en natación.

“¿Quién no quiere ser campeón, de los que están aquí? — Juan Reynoso dio un manotazo a uno de los gabinetes. Frente a él sus jugadores, la mayoría, cabizbajos, permanecían impávidos.

El peruano arremetió con fuerza: “si no quieren salir campeones, que me lo digan ahora mismo, si alguien tiene miedo que levante la mano para sacarlo, porque Santos no nos estaba ganando con fútbol, sino con personalidad, que es lo que ustedes no tienen”. “¿Acaso quieren ser recordados en la historia del fútbol como una bola de ineptos y fracasados?”

Era el medio tiempo de la final Cruz Azul-Santos, en el estadio Azteca, la noche del pasado 30 de mayo. El vestidor cementero fue testigo de uno de los discursos, desde luego lleno de epítetos e improperios que se recuerden. Pero no solo eso: el entrenador movió sus piezas, hizo cambios y el resultado, al minuto 53, el “Cabecita” Rodríguez anotaba el gol que terminó la sequía de 23 años de títulos del Cruz azul.

Estos tres eventos los menciono como un claro referente de lo que se puede hacer cuando se está a medio camino. Posiblemente en los deportes es donde los resultados puedan ser más espectaculares y dramáticos.

Pero en general la vida cotidiana está llena de situaciones personales o colectivas que nos hacen a mitad del trayecto recorrido modificar estrategias, conductas, actitudes…, enderezar el rumbo, lo que coloquialmente llamaríamos un “golpe de timón”.

Cristóbal Colón había zarpado del puerto de Palos aquel 3 de agosto de 1492 con sus tres carabelas, y después de hacer escala en las Canarias enfiló más que convencido de encontrar una nueva ruta a las Indias.

El problema se fue complicando cuando pasaban los días y simplemente el panorama no cambiaba; la extensión del mar los abrumaba. El descontento de la tripulación fue en aumento, posiblemente Martín Alonso le dijo algo así como: “Señor, creo que el rumbo está equivocado, hemos checado con astrolabio, cuadrante, brújula y escandallo…estamos en otra ruta. Pero es probable que Colón, obstinado, haya respondido algo así como: “yo tengo otros datos”.

Tal vez la dirección de los vientos, las corrientes marinas o una simple intuición. El 10 de octubre a solo dos días de la hazaña, tuvo que prácticamente yugular un motín con la promesa que si en unos días más no hallaban tierra daría la vuelta. Pero todos sabemos lo que ocurrió.

El almirante genovés murió años después con la idea de haber logrado su objetivo, sin haber imaginado lo que la historia, más adelante, le haría justicia: el descubrimiento de un nuevo continente... luego entonces, a veces es mejor no cambiar de rumbo.

Muchas veces vale la pena un golpe de timón, pero hay que admitir que ser tozudo y empecinado… llevar una sola dirección, quemar las naves como hiciera Cortés puede ser lo indicado.

Lo cierto del caso es que estar a la mitad del camino debe servir para reconocer y vanagloriarse de los aciertos, pero más que nada para saber corregir a tiempo y cambiar… así vaya de por medio el orgullo. La obcecación y la terquedad suelen ser malas consejeras.

Los mexicanos estamos todos en medio de la tormenta, pero no navegamos en el mismo barco, como debiera ser, y menos en el principal, donde al parecer el timón se ha anquilosado y algunos de sus ilustres ocupantes comienzan a bajarse. A mitad del camino: “golpe de timón” o “más de lo mismo”. Por el bien de México saquen sus propias conclusiones.— Mérida, Yucatán.

Médico y escritor