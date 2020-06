El drama del Covid-19 en Campeche, más allá de las cifras

Martín Enrique Acosta Pacheco (*)

Más allá de las estadísticas, de los fríos números que en cada reporte nocturno acompañado de recomendaciones se emiten para dar cuenta de la situación del Covid-19, de esa despiadada pandemia que, como ente diabólico, se apodera del mundo, hay historias desgarradoras, auténticas tragedias que poco se conocen y que quedan ahí entre el dolor de familias y la compasión de vecinos. Todo lo que está detrás de un contagiado o de un fallecido poco se sabe y, por ende, poco se siente.

La que hoy narro, con la omisión de nombres y detalles por respeto a quienes sobreviven a esta tragedia familiar y por simple moral del trabajo periodístico, es un drama que ha cimbrado las fibras más sensibles de quienes lo hemos conocido, pero precisamente por ello lo relato, porque hay muchas personas que no creen en este mal; que por necesidad o por simple “valemadrismo”, lo desafían todos los días y creen en que esa falsa valentía es un escudo que les provee inmunidad.

Mujer “de antes”

Concepción, cariñosamente conocida como “Doña Conchita”, 70 años, trabajadora, viuda, pensionada, de esas damas acostumbradas al trabajo diario, de las que pese a tener resuelta económicamente su vida, no dejan de laborar como parte de un estilo de vida, de una costumbre propia de esas mujeres “de antes”, como se estila decir.

Desde antes de enviudar, todos los días acudía a uno de los mercados periféricos, en el oriente de la ciudad de Campeche, a unos kilómetros de su casa en la avenida Hidalgo, donde tenía su puesto de frutas y legumbres. Su aspecto bonachón iba totalmente apegado a su manera de ser, a su forma de vida, pues no había marchante, especialmente las humildes y de escasos recursos, que no saliera con su compra, aunque no completaran el costo.

Doña Conchita tuvo tres hijos, dos varones y su niña Elizabeth “La Güerita”, quien contrajo matrimonio con un obrero de Petróleos Mexicanos, y es ahí donde la historia de la vida de esta familia comienza a dar un vuelco. A raíz de la pandemia, el esposo de Elizabeth es de los primeros infectados del coronavirus en la Sonda de Campeche, y es confinado en primera instancia, según los protocolos de la OMS, aplicados en México, a su domicilio.

Sin embargo, la agresividad del virus lo lleva a ser hospitalizado y auxiliado con ventilador mecánico. Tristemente pierde la batalla y fallece, pero en ese lapso de su lucha, contagió a su esposa y esta a su vez a doña Conchita, quien debido a su edad, no sobrevivió y también murió en un hecho que causó estragos en el resto de la familia y entre sus amigos y conocidos.

Mayor tragedia

El contagio no se detuvo, pues Elizabeth falleció un mes después, también víctima del temible y despiadado Covid-19. Pero la tragedia estaba lejos de terminar ya que Eliezer, uno de los dos hijos varones de Doña Conchita, de oficio comerciante, también fue alcanzado por el virus y hace 15 días se convirtió en la cuarto fallecimiento de la otrora feliz familia.

Éste es solo uno de muchos dramas que el Covid-19 ha dejado como saldo funesto en la entidad, donde hasta hoy, los contagios no ceden, donde todos los días las cifras, los fríos números, reflejan el imparable avance de esta pandemia que ya ha cobrado XXX vidas, infectado a XXX personas y mantiene en angustia a otros que están en el estatus de sospechosos.

No es juego, es una lamentable y triste realidad, que arrasa con personas y familias, que se ha llevado gente muy valiosa que durante su vida han tratado de hacer el bien. Doña Conchita, dos de sus hijos y su yerno son solo parte de esa estadística de dolor, de ausencia que hoy se cierne sobre la entidad.

A ella ya no se le verá con ese andar acelerado, pese a su edad. La plática alegre, amable y compasiva de su puesto en el mercadito ya no se escuchará más, el local permanece cerrado como mudo testigo de una triste realidad en la que muchos no creen y continúan todos los días en un desafío suicida que solo parecen entenderlo los que han sufrido en carne propia el contagio o la muerte de un familiar.— San Francisco de Campeche.

*Periodista