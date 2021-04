El emprendedor y la ética necesaria

Fernando Ojeda Llanes (*)

Hace menos de un mes tuve una plática presencial, de hermosos recuerdos con mi querido amigo el contador Carlos Cisneros Rodríguez y unos días después me entero de su partida a la Gloria de Nuestro Señor, esto es indudable porque fue una persona de bien y gran emprendedor generador de empleos y de una extraordinaria visión de los negocios.

Tuve el gusto de que su hijo Carlos fue mi alumno en la maestría de Alta Dirección y desarrollamos un caso práctico de su empresa Super Kin, muy estudiado y conocido por varias generaciones de jóvenes quienes estudiaron la maestría, cuyos detalles comento.

Carlos emprende varios viajes, principalmente a los Estados Unidos con el objeto de observar el comportamiento del mercado de consumidores en los diferentes conceptos de tiendas en operación. Como resultado de sus observaciones, centra su atención en el de las tiendas americanas Seven Eleven con servicio las 24 horas del día y con determinado surtido de productos convenientes para los consumidores.

Tomando como base este concepto, solicita un estudio de mercado para conocer la opinión de los consumidores con respecto a este tipo de tiendas en Yucatán. Los resultados de las encuestas expresadas en el estudio acumularon una serie de respuestas, cuyo resultado final fue negativo en su recomendación de abrir en Yucatán tiendas con ese concepto.

Carlos se convence con visión propia de que sí debería incursionar en el concepto de tiendas de servicio de 24 horas, aun en contra de lo expresado por el estudio de mercado realizado. Centra su visión del negocio vislumbrando con toda claridad la falta en la región de un servicio de todas esas horas.

Las visitas que hizo a este tipo de tiendas, la forma de su organización y servicios, así como las fotografías que él y su familia se tomaron en estos locales, le otorgaron plena visión de lo que quería realizar, no pensando obtenerla como franquicia sino como creador de una nueva idea con conceptos novedosos para Yucatán.

El tomar la decisión de invertir recursos en una tienda de este tipo era relevante, ya que fue necesario efectuar una considerable inversión para incursionar en su visión y cuya probabilidad de no obtener éxito estaba declarada por el estudio de mercado respectivo. La decisión fue difícil y sólo su propia visión y el apoyo recibido para este inicio, le hicieron abrir su primera tienda.

La primera

En el mes de diciembre del año 1988, Carlos con sus hijos Alejandro y Carlos con el apoyo del Lic. Luis Hernán Bolio Medina, gran persona y eminente empresario también amigo mío —cofundador conmigo del Centro Médico de las Américas—, abren la primera tienda con servicio de 24 horas.

El Lic. Bolio le proporciona —debido a su bondadosa amistad— prestado y sin cobro de cantidad alguna durante tres años, con solo el compromiso de devolverlo cuando le sea requerido, un terreno situado en un lugar privilegiado de la Prolongación Paseo de Montejo, a la altura del Fraccionamiento Campestre. Todos la conocimos y mis lectores, seguro hicieron compras en esta tienda.

Desde este momento el éxito del negocio es rotundo y le hacen abrir muchas más tiendas en el futuro. Super Kin fue el primer negocio de tienda de conveniencia instalado en el sureste de México; hay mucho más de que escribir sobre este negocio, pero es otro boleto a comentar posteriormente. La empresa continúa funcionando en la actualidad con otro nombre comercial y diferentes accionistas.

Carlos nos deja varias enseñanzas para los emprendedores, en primer lugar, una lección de ética comercial al cumplir el compromiso de devolver el terreno de la primera tienda de la Prolongación Montejo, la entregó en el período de una semana de serle solicitado, aun cuando en su momento generaba mayor venta; esta fue una actitud de muchos valores humanos e intenso trabajo para desmantelar edificio y dejar limpio el respectivo lugar.

La siguiente enseñanza es la gran visión de emprendedor que no captó quien hizo el estudio de mercado, en realidad no se trató de una tienda estilo Seven Eleven, sino de una nueva forma de hacer negocio como tienda de conveniencia de servicio 24 horas con concepto totalmente diferente y exitoso.

Es importante mencionar que lo que hay que observar de esta situación es que indudablemente que un estudio de mercado es valioso y necesario, pero para que sea útil es importante que quien lo realice, comprenda en forma completa y clara el concepto del negocio que se desea realizar, en esta ocasión no sucedió, porque lo que Carlos quiso transmitir fue un concepto de tienda de conveniencia muy diferente al que captó quien realizó el estudio de referencia.

Este es un homenaje breve y sencillo comparado con el tamaño tan grande de persona que fue Carlos Cisneros Rodríguez, querido amigo y colega que en paz descanse y mis condolencias a su estimable familia.— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en Investigación Científica. Consultor de empresas.