El feminicidio, ¿quién es el culpable?

AMLO y el movimiento de las mujeres

Filiberto Pinelo Sansores (*)

El feminicidio, asesinato de una mujer, como dice la Real Academia, por “machismo o misoginia”, es un fenómeno lacerante que no será fácil reducir a su más mínima expresión en breve tiempo. En su génesis se encuentra como principal motor una arraigada cultura machista incubada en nuestro país desde tiempos remotos, por lo menos, desde la Colonia.

Se tiene que empezar, entonces, por desplegar enorme esfuerzo educativo para concienciar más a la sociedad sobre el problema —no sólo en la escuela sino con campañas intensas y permanentes de todos los órganos del Estado— para prevenirlo, hasta donde sea posible, y por hacer más eficaces los instrumentos de justicia para perseguir y castigar a quienes incurran en él.

Salir a la calle a protestar es un derecho inatacable que tenemos todos los mexicanos. Y el de las mujeres que luchan contra el flagelo no es la excepción. Si se las agrediera, si se las reprimiera, si se lanzara sobre ellas a la policía, con sus escudos, sus garrotes y sus gases lacrimógenos, tendrían todo el derecho de responder a la violencia con la violencia misma repeliendo las agresiones.

Pero cuando no hay motivo para las acciones violentas, porque no se las reprime, de entrada, la causa que defienden, querámoslo o no, queda desvirtuada por los hechos de violencia contra bienes y personas en que incurren. Quien se hubiera asomado, el día de las protestas, y subsiguientes, contra el feminicidio, a las páginas digitales de periódicos y otro tipo de medios, se hubiera encontrado, invariablemente, que la abrumadora mayoría de los miles de comentarios que se vertían eran críticas a la conducta de las manifestantes y no análisis sobre las causas defendidas.

Es obvio que hay fuerzas interesadas en exacerbar los ánimos contra quien dirige al país cargándole todas las culpas por los hechos violentos que ocurren en el mismo, en particular, los feminicidios, tratando de hacer creer que la violencia en México es algo que recientemente nació y no fruto de fenómenos negativos ocurridos durante décadas de descomposición social propiciada por una gran corrupción, la complicidad de autoridades con el crimen —organizado o no— y la impunidad resultante, el abandono de la juventud, el aumento de la pobreza y la marginación, y la ruptura del tejido social; todo, bajo el amparo de los gobiernos neoliberales que el país padeció.

Ejemplo de complicidad, en Yucatán entre autoridades y criminales es el caso de la señora Ema Gabriela Molina Canto, asesinada por su exmarido, porque en lugar de atender a la víctima, el gobierno local ayudó al victimario para despojarla de sus hijos, encarcelarla, encarcelar también a su madre y, finalmente, asesinarla mediante sicarios. Todavía hoy, su madre, Ligia Teresita Canto Lugo, lucha en tribunales para que se les haga justicia.

Aprovechándose de la justa indignación, no sólo de las mujeres sino de todo el país, por los crímenes que han dado motivo a las movilizaciones, el de Ingrid Escamilla, a manos de su pareja, detenido y procesado y, posteriormente, el de la niña Fátima Cecilia Aldrighetti, ambos en Ciudad de México, los adversarios de AMLO se han esforzado por hacer de éste el blanco único de las protestas. Ejemplos son los dos siguientes hechos:

Uno, que siendo el feminicidio un delito del fuero común —es decir, que obligatoriamente debe ser investigado y sancionado en cada estado, por ministerios públicos y jueces estatales donde la primera autoridad es su correspondiente gobernador— los ataques, las críticas, las descalificaciones, sean dirigidas sólo contra una persona, el presidente del país, mientras se deja de lado la primigenia responsabilidad del gobernador estatal respectivo.

Y dos, haber puesto en labios de AMLO, en una de sus conferencias “mañaneras”, una frase frívola que nunca dijo: “No quiero que los feminicidios opaquen la rifa del avión presidencial”. En ninguna de las dos, la del 10 y la del 14 de febrero, en las que se tocó el tema, pronunció esa frase que insidiosamente fue acuñada exprofeso para tener un proyectil que arrojar en su contra.

En la primera se habló largo rato sobre el feminicidio. El fiscal general Gertz Manero explicó qué fue lo que realmente dijo en ambas Cámaras del Congreso de la Unión sobre ese delito y cómo habían salido después versiones que le atribuían ideas contrarias a las que ahí había expresado, con el doloso fin de hacer creer a la opinión pública que su propuesta era desaparecerlo. Asimismo, respondió a muchas preguntas hasta agotar el tema.

Fue entonces cuando intervino AMLO para decir: “Qué bueno que ya se acordó. No quiero que el tema sea nada más el feminicidio. Ya está muy claro, se ha manipulado mucho. Acaba de explicar el fiscal exactamente lo opuesto de lo que se ha difundido y ha quedado completamente claro. Es importante lo del feminicidio, pero estoy viendo que esa va a ser la nota” (en atención a los demás temas que también se trataron en la conferencia).

En la segunda, se volvió a tratar el tema del feminicidio y en respuesta a un reportero que le preguntó: “Presidente, ¿tiene algún mensaje para los grupos feministas que se están manifestando aquí afuera?, sobre todo en el contexto de que esta semana usted hizo unas declaraciones y por ahí hubo tergiversaciones?”. AMLO respondió: “Sí, todo nuestro respeto para el movimiento feminista” y agregó: “Nosotros trabajamos todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad, para que no haya violencia, estamos atendiendo el problema de los feminicidios. Celebramos que las mujeres defiendan su derecho a la seguridad, no es nuestro propósito ofender a nadie. Me pronuncio en favor de las mujeres, en contra del feminicidio. No se van a modificar las leyes para aminorar castigo a delincuentes. Estoy en contra del machismo, respeto a las mujeres, todos debemos respetarlas y no quiero que quede ninguna duda sobre eso” (véanse: los videos y versiones estenográficas de ambas, a disposición en: (https://lopezobrador.org.mx/ ).

Falso, entonces, que haya indiferencia del presidente ante los asesinatos de mujeres. A diferencia de lo ocurrido en el pasado en que los presidentes se escondían o inventaban “verdades históricas”, AMLO da la cara.— Mérida, Yucatán

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

