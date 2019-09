El gasto público

La realidad de México

Filiberto Pinelo Sansores (*)

En México no vivimos en los mejores escenarios de recaudación fiscal. Mientras en otros países se captan impuestos en cantidades muy altas, altas o de regular cuantía, en el nuestro no es así. Acá la recaudación es baja. Según Hacienda, los impuestos que se captan en México representan apenas el 13% del Producto Interno Bruto (PIB).

Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pone en contexto la situación de nuestro país. Según aquélla, los 10 países con más ingresos por concepto de impuestos son: Dinamarca, que recauda hasta 50.9% de su PIB, Francia, 45.2%; Bélgica, 44.7%; Finlandia, 43.9%; Italia, 43.6%; Austria, 43%; Suecia, 42.7%; Noruega, 39.1%; Islandia, 38.7%, Hungría 38.5%, Estados Unidos, 27.1; Chile, que es el otro país de América Latina que, con México, pertenece a la OCDE, tiene una captación del 20.4 por ciento.

Los países que pertenecen a la OCDE recaudan, en promedio, el 34.4 por ciento de sus correspondientes PIB.

Esto explica por qué son insuficientes los recursos de que dispone el gobierno federal para satisfacer todas las necesidades del país y por qué tiene que discriminar entre demandas exigidas a la hora de asignar partidas para integrar su presupuesto.

Dos opciones se presentan para tener más recursos fiscales: a) seguir endeudando al país o b) aumentar los impuestos. La primera es inviable, pues los gobiernos anteriores llevaron a México a un endeudamiento tal que el pago anual por intereses se lleva enormes tajadas del presupuesto, sangría que iría en aumento si se incrementara la deuda pública. Esta deuda pasó del 28 por ciento en 2004 al 49 por ciento del PIB, en 2016, la mitad del valor de todo lo que produce el país en un año.

La segunda no será adoptada por lo menos en los siguientes dos años. A ello se comprometió, antes de ser electo, el presidente López Obrador. Argumenta que, primero, debe ser saneado de corrupción el aparato del Estado, anular los costosos privilegios de los altos servidores públicos, recuperar las grandes cantidades de recursos que de este modo se perdían y, sólo después, emprender las reformas que hagan falta en materia de recaudación fiscal.

En este espíritu es que se han cambiado leyes y aplicado reformas para que el gobierno deje de ser medio de enriquecimiento ilícito tanto para quienes lo integran como para sus socios privados.

El compromiso es que durante los tres primeros años de su gestión, el presidente no enviará al Congreso iniciativa alguna para elevar impuestos, así como que, tampoco, habrá gasolinazos ni se elevarán en términos reales los precios de la energía eléctrica. Y ello se está cumpliendo.

A esta política se oponen los partidos desplazados por las elecciones de julio de 2018. Quienes los representan en el Congreso no cejan en su propósito de que el gobierno fracase en cumplir su compromiso de terminar con los privilegios de los servidores públicos y combatir la corrupción en sus propias filas. Por eso han interpuesto amparos contra leyes recién aprobadas que prescriben que ningún servidor público gane más que el presidente y se han tirado al suelo en furiosa pataleta para que no se apruebe la nueva ley que convierte en delito grave la creación de empresas fantasmas y la compra venta de facturas falsas, algo que le permitiría al fisco recuperar 560 mil millones de pesos al año (2.8 del PIB).

Si poca es la recaudación en términos de las necesidades del país, doblemente criminal es que buena parte de ella se dilapide en sueldos de privilegio o en puestos para aviadores –que fueron creados para los amigos o familiares al margen de la necesidad laboral que los justificara-, o se presione para que se siga permitiendo su merma por la evasión o la defraudación.

La austeridad que sus adversarios le critican a AMLO no está consistiendo en quitarle presupuesto a las instituciones para sus necesidades reales, sino en evitar los gastos suntuarios: compras de vehículos, celulares para los altos servidores públicos, viajes innecesarios, fin a seguros de gastos médicos mayores, a cajas de ahorros por cuenta del erario, a sueldos a personal que sobra; en ahorrar miles de millones de pesos evitando la corrupción en las compras, los gigantescos moches que se pagaban.

Se trata de una visión de gobernar muy distinta a la que tienen quienes miran los aparatos de gobierno como fuente de enriquecimiento o seguro del futuro familiar. El ejemplo más certero lo tuvimos últimamente cerca con la denuncia de que un influyente político panista, Roger Torres Peniche, tiene colocada en el organigrama del gobierno estatal a buena parte de su parentela, sin que esto tenga nada que ver con el propósito de hacer más eficientes los servicios públicos a los ciudadanos. Políticos de este cuño, que abundan en las esferas oficiales, buscan no la austeridad en el funcionamiento del gobierno sino aumentar el gasto público en beneficio propio.

El nuevo proyecto de presupuesto es un ejemplo de cómo los escasos recursos del país se invertirán en beneficio de éste y no de grupos de privilegiados. Se atiende un problema vital para la nación, que consiste en rescatar a Pemex, algo que les enchina el cuerpo a los entreguistas porque les quita un gigantesco negocio de las manos, diciendo que es un capricho. No es ningún capricho. Es tener en nuestras manos la soberanía del país. Si tan mal negocio es el petróleo ¿por qué en EE.UU. hay tantas multinacionales dedicadas a su extracción y cientos de refinerías?

El mal negocio sería que la asociación delictuosa que se fue —expulsada por el voto— regrese a gobernar el país porque, a no dudarlo, lo volverían a saquear. No se explica, por ejemplo, cómo cuando más altos fueron los precios del crudo mexicano —llegó a estar a 100 dólares el barril— y mayor, por tanto, la entrada de dinero a las arcas públicas, mayor fue el endeudamiento del país. Ese sí sería no un malo, un malísimo negocio.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa