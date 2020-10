El inesperado gol del Papa Francisco

“Francesco”

Antonio Salgado Borge (*)

Uno de los goles más famosos en la historia del fútbol es el anotado, con la mano, por Diego Armando Maradona en la Copa Mundial de 1986. El gol de Maradona permitió a Argentina derrotar a Inglaterra y avanzar a la siguiente fase de ese torneo. Cuando se preguntó a Maradona sobre su gol dijo que lo había marcado “un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios”.

Algunas de las ideas que el papa Francisco expresa en el documental “Francesco” han dado la vuelta al mundo. Para algunas personas sus declaraciones, particularmente las relacionadas con su apoyo a las uniones civiles entre personas del mismo sexo, tendrán consecuencias inusitadas. Para otras, lo expresado por el Papa será inconsecuente.

En realidad, con la difusión de sus ideas en este documental el Papa ha anotado un gol análogo al de Maradona en dos sentidos: lo ha conseguido “un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios” y ha hecho avanzar a su equipo.

Empecemos notando que la declaración del Papa sobre la necesidad de dar reconocimiento legal a las “uniones homosexuales”, aunque importante en términos históricos, no es normativa institucionalmente y, por ende, es inconsecuente en términos institucionales a corto plazo.

En primer lugar, esta declaración no tiene, por fortuna, consecuencias formales al exterior de la Iglesia Católica. Lo dicho por el líder de un grupo religioso, por importante que sea y por mucho que guste, no es ni debe ser normativo en un Estado laico.

En consecuencia, sería un error tomar la recomendación del Papa sobre el formato de “uniones civiles” para proteger a parejas del mismo sexo como una indicación del camino legal para este tipo de uniones. La protección legal a parejas del mismo sexo y la naturaleza o nombre del mecanismo empleado para ello son totalmente independientes de lo que opine el Papa. Por ende, no hay algo que aplaudir o reclamar en este sentido.

El activista LGBT Alex Orué lo expresó con claridad en estos términos: “la conversación global no puede retroceder a lo que el monarca de El Vaticano aprueba ahora”. Es decir, sólo las personas que no acepten el Estado laico pueden argumentar que los avances en el reconocimiento del matrimonio igualitario deben ser revisados para adecuarlos a las opiniones del Pontífice. En el campo de la normatividad institucional externa el Papa no puede ni debe buscar anotar goles.

Lo opuesto ocurre con la normatividad institucional al interior de la Iglesia Católica. En este campo, el Papa puede buscar los goles que considere necesarios.

Pero los hechos demuestran que los intentos del Papa al interior de la Iglesia católica, tibios o no, han sido bloqueados en sínodos por cardenales ultraconservadores. Los jerarcas católicos trasnochados —y los grupos católicos ultraconservadores que les siguen—, más papistas que el Papa, siguen adhiriéndose a su doctrina institucional formalmente, al tiempo que, informalmente, utilizan esta doctrina como respaldo para promover una agenda abiertamente homofóbica. Esto es, en el campo de la normatividad institucional interna de la Iglesia, a pesar de sus esfuerzos, el Papa no ha podido anotar los goles que espera.

Lo dicho por el Papa en una entrevista que aparece en un documental no representa una anotación en este sentido. Tal como afirmó el sociólogo Bernardo Barranco en una entrevista para Aristegui en CNN. Lo expresado por el Papa “no tiene un carácter doctrinal… pues no es una bula, no es una encíclica no es una exhortación apostólica”. La postura oficial del Vaticano sigue siendo el rechazo a uniones homosexuales.

La resistencia interna a la que se enfrenta el Papa queda en evidencia cuando se considera la reacción de algunos medios afines al ultraconservadurismo clerical. Por ejemplo, el semanario Desde la Fe corrió a afirmar, en medio de larguísimo revoltijo retórico, que en realidad lo dicho por el Papa es inconsecuente y que nada ha cambiado.

También lo hizo, fiel a su estilo, ACI Prensa. Sorprendido por las palabras de Francisco, este medio digital reaccionario intentó primero hacer malabares para distinguir entre “unión civil” y “sociedad de convivencia”. Luego dirigió su atención a una supuesta edición tramposa del cineasta que no tomó completo lo dicho por Francisco y a la idea de que las declaraciones del Papa no son nuevas, sino que forman parte de una entrevista transmitida por Televisa.

Sin embargo, el negacionismo de ACI Prensa no está justificado. La edición que sugiere no cambiaría en lo más mínimo el sentido de lo dicho por el Papa. Además, la confirmación de que la entrevista que aparece en “Francesco” corresponde a una grabación del año pasado implica que ésta fue guardada y que ahora ha sido “liberada” por el Vaticano. Sería ingenuo suponer que este cambio ha sido fortuito.

Lo cierto es que, con esta jugada, el Papa ha cosechado aplausos de pie unánimes fuera de los sectores ultraconservadores de la jerarquía católica y se ha puesto en sintonía con millones de católicas y católicos jóvenes que no se sienten representados por ésta. Esta es la parte del gol que Francisco ha anotado con la cabeza.

Ideas

Ahora bien, aunque poco se ha hablado del tema, todo parece indicar que el comentario sobre las uniones civiles está acompañado por otras ideas expresadas por Francisco en ese documental; ideas que, aunque menos vistosas, tienen un peso normativo entre la feligresía católica y terminan poniendo el balón donde lo ha querido el Papa.

“Francesco” ve la luz en un mundo en que el Vaticano sigue considerando a los actos homosexuales “intrínsecamente desordenados”. Esto tiene efectos terribles para las personas LGBT. Por ejemplo, jerarcas católicos mexicanos se han montado en este tren para afirmar que la homosexualidad “va contra la especie humana”, que es una “perversión”, una “degradación” o que representa una “expresión del mal”.

Sin embargo, en el documental “Francesco” el Papa llama a los homosexuales “hijos de Dios”, una expresión claramente incompatible con cualquiera de las anteriores. Por si hubiese duda, esto coincide con lo dicho por Juan Carlos Cruz, un sobreviviente de abuso sexual del clero en Chile que figura como uno de los personajes centrales en el documental. A Cruz se le escucha decir que el Papa le aseguró que Dios lo hizo gay.

En el mismo sentido, James Alison, un sacerdote que enfrentaba resistencias enormes dentro del clero que buscaban expulsarlo por ser homosexual, afirmó en un artículo publicado en The Guardian que recientemente recibió una llamada inesperada: “Soy el papa Francisco… Quiero que camines con profunda libertad interior, siguiendo el espíritu de Jesús. Y yo te doy el poder de las llaves. ¿Lo entiendes? Te doy el poder de las llaves”.

“Francesco” también aparece en un planeta donde el Vaticano sigue considerando a la homosexualidad un “comportamiento desviado”. En México distintos jerarcas, directamente o a través de grupos vinculados a ellos, afirman que la “desviación” de las personas LGBTI es una “amenaza para la familia, que “sólo hay un tipo de familia” y que los niños y las niñas deben estar ajenos a contacto con personas o ideas relacionados con la diversidad sexual.

Pero en este documental el Papa afirma que “tienen derecho a una familia” y advierte a las personas católicas que no se puede hacer miserable a la gente por ser homosexual. Esto coincide con lo dicho en ese documental por Andrea Rubera, un hombre homosexual que junto con su esposo adoptó a tres niños. Rubera afirma que escribió una carta al Papa explicando que quería llevar a sus hijos a la parroquia, pero que dudaba pensando en el trauma que esto podría implicar para éstos.

El Papa le llamó por teléfono días después para decirle que su carta era “bella” y para urgirle que llevase a sus hijos a la parroquia, aunque le advirtió que tenía que estar listo para enfrentar oposición.

Es difícil exagerar la importancia de este mensaje. Este palo está dado, y ni Dios lo quita. El Papa se ha puesto del lado de los derechos y del amor, y en sintonía con la mayoría de las católicas y católicos en México, en especial las personas más jóvenes. También ha propinado un duro golpe a los jerarcas eclesiásticos trasnochados más papistas que el Papa —incluidos los mexicanos— y a los grupos antiderechos que les siguen. Esta es la parte del gol de Francisco que, ante los ojos de todos, pero a primera vista desapercibida, ha sido anotada con la mano.— Edimburgo, Reino Unido

Dos preguntas son obligadas: ¿Cuántos jerarcas de la iglesia mexicana harían lo mismo? ¿Con qué cara saldrán los ultraconservadores a defender la idea de que las personas homosexuales atentan contra la familia y contra la sociedad o de que la educación con perspectiva de género es una aberración?

Gol de Francisco. El público lo ovaciona. Avanza su equipo.

asalgadoborge@gmail.com

Antonio Salgado Borge

@asalgadoborge

Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (Itesm)

