El infierno español

José Santiago Healy (*)

Tras los terribles efectos de la pandemia en 2020, España emerge paulatinamente de los infiernos gracias a una severa disciplina sanitaria que en ocasiones bordeó en los extremos.

Del 4 de marzo al 31 de agosto suman un total de 84,340 personas fallecidas en territorio español por los efectos del Covid-19.

La cantidad es en realidad baja si la comparamos con países como Estados Unidos y México, donde el saldo ha sido de varios cientos de miles de muertos.

Lo interesante es que España fue en los primeros meses de la pandemia uno de los países más afectados, la cifra de muertes superó los mil al día durante semanas hasta que el severo confinamiento de tres meses arrojó resultados positivos.

La economía española sufrió como pocas, especialmente en el terreno turístico, donde este país ocupa el segundo lugar en visitantes extranjeros del mundo, detrás de Francia y por encima de Estados Unidos y China.

En 2019 más de 80 millones de turistas viajaron a tierras españolas —México recibió en el mismo año 45 millones—, pero un año después la caída fue estrepitosa: casi un 80 por ciento menos de turistas visitaron este país, es decir un poco más de 20 millones de viajeros.

Ello ocasionó un boquete gigantesco en la economía al caer la balanza turística a los nueve mil millones de euros, cuando en 2019 superaron los 45 mil millones, lo que significó la peor caída desde el año 1993.

La economía española registró el año pasado un desplome en el producto interno bruto superior al diez por ciento, por encima de la mayoría de los países europeos que lograron salir mejor librados de los estragos de la pandemia.

No obstante los españoles han sido muy tenaces y dedicados, lo que ha contribuido a una recuperación escalonada pero firme, a pesar de que van por la quinta ola de contagios por Covid-19.

Actualmente no existen restricciones severas para el turismo en España; restaurantes, bares, museos, parques y playas permanecen abiertos, con excepción de los centros nocturnos, teatros y auditorios.

Eso sí, la exigencia en el uso del cubrebocas y de la sana distancia son severas, los españoles no olvidan que tuvieron que permanecer más de tres meses sin salir de sus hogares porque en un principio tomaron a la ligera la pandemia.

Ahora saben que la enfermedad es real, que ocasionó la muerte de muchos de sus seres queridos y que si no se cuidan, tendrían que regresar al cierre del país y su economía como sucedió en 2020.

Recientemente Francia tuvo que asumir nuevas restricciones, hoy es necesario presentar en restaurantes, hoteles, bares y medios de transporte el controvertido pasaporte Covid, esto es una prueba negativa de PCR, una prueba de antígenos o el certificado de la vacuna.

Esto ha ocasionado una parálisis en la vida económica y social; pronto veremos si al menos en materia de salud los resultados son positivos.

Por cierto, ante las nuevas oleadas de Covid y la aparición de variedades del virus, la vacuna dejó de ser una panacea, en nuestro caso fue necesario realizar una prueba tipo PCR para poder volar de regreso al continente americano vía Estados Unidos.

Noticias, noticias…

Genio y figura hasta la sepultura: Andrés Manuel López Obrador hizo suyos algunos logros económicos del país y de paso se los restregó en cara a sus odiados adversarios neoliberales. “Tengan para que aprendan”, azuzó el primer mandatario luego de presumir de récords en las reservas de dólares, en el ingreso de remesas, en la inversión extranjera, en la estabilidad del peso, en el no incremento de la deuda, en el aumento al salario mínimo y en el crecimiento de la bolsa de valores… El Presidente olvida que varios de estos avances son producto de la disciplina financiera de sexenios anteriores y que el disparo de las remesas es mérito exclusivo de nuestros esforzados paisanos y no del gobierno… Ahora bien hay que reconocer que el aumento a los salarios mínimos y la no devaluación del peso corresponden al gobierno morenista… AMLO a su estilo ignoró en su tercer informe retrocesos graves como la caída del producto interno bruto, la pérdida de empleos y el incremento de la pobreza, quizás porque tiene otros datos.— Madrid, España.

