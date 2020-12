El inicio de saturación

Lo que se necesita ante el Covid-19

Por Eduardo R. Huchim (*)

La tragedia pandémica de Covid-19 ha marcado el segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ante el enemigo común es urgente que el sentido de nación prevalezca sobre cualquier otro interés. Lo afirmo consciente de que esto puede sonar candoroso en un país polarizado como lo es México en la actualidad.

La pandemia no sólo debe medirse por el número de fallecidos (más de 106 mil) y de casos acumulados y activos, sino también por la saturación de la infraestructura hospitalaria Covid-19, armada a toda prisa por el gobierno.

Todavía hay espacio para enfermos en la mayoría de los hospitales, pero si no hay un freno efectivo de contagios, llegará fatalmente el momento de saturación generalizada.

Este 1 de diciembre había casi una treintena de hospitales cuya capacidad había sido rebasada sólo en Ciudad y el Estado de México, entre ellos nada menos que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

En la lucha contra la pandemia, como en casi toda actividad humana, no hay absolutos. Ni ha sido perfecta ni totalmente efectiva como quisiera la Secretaría de Salud, ni ha sido desastrosa como pretenden quienes incurren en la bajeza de lucrar políticamente con la tragedia nacional.

Si comparamos a México con el resto del mundo, hay casos peores y los hay mejores. Empantanarse en la discusión polarizante no es socialmente útil.

Hay que ponerle freno a la confrontación, tanto en la tribuna presidencial como en la plaza pública y las redes sociales. La acción común y concertada debe apuntar hacia el enemigo común que por ahora es indestructible y la única forma efectiva de afrontarlo es alejarse de él.

El otro blanco de la concertación debe ser el apoyo apremiante que requieren cientos de miles de familias cuyos proveedores hombres o mujeres han perdido el empleo y, literalmente, no tienen que comer y, con frecuencia, son presas, además, de la pérdida de salud.

En medio de la tragedia, hay un paliativo importante: a partir de este 1 de diciembre, son gratuitos los servicios de hospitalización, consulta, procedimientos médicos o estudios auxiliares de diagnóstico en los hospitales federales, incluidos los de alta especialidad e institutos nacionales de salud, y todo ello sin importar el nivel socioeconómico de los usuarios.

Probablemente se argumentará que esa disposición la motivan el populismo y el interés electoral, pero para millones de mexicanos es su única tabla de salvación, porque las cuotas de recuperación se prestan a excesos infames contra los mexicanos más débiles y, aunque no hubiera exceso, de todos modos los marginados no tienen posibilidad para pagar ni siquiera los mínimos.

En tiempos de pandemia, la principal fuerza del Presidente es su popularidad. Pese al coronavirus que trunca vidas y desarticula economías en el mundo y en México, pese a la dura crítica de muchos medios de comunicación impresos y electrónicos, pese a los denuestos que corren caudalosos en redes sociales, Andrés Manuel López Obrador inicia su tercer año de gobierno con una aprobación de 61 por ciento, medida por una encuesta de “Reforma”, que en agosto registró 56%.

Una alta popularidad, sin embargo, es infértil si se reduce a la autocomplacencia. La popularidad presidencial debiera ser usada para buscar esa necesaria acción concertada en busca de mejores resultados contra la Covid-19. Su poder de convocatoria es único en el país, pero no ha sido usado para la concordia. Es tiempo de hacerlo.

El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha pedido a México tomar muy en serio la pandemia y yo interpreto que ese es un llamado no solo al gobierno, sino también a la población, un segmento de la cual no parece haberse percatado de la gravedad de lo que es ya una creciente tragedia nacional y, en plena irresponsabilidad, no acata las normas sanitarias. Ese segmento de la sociedad mexicana es uno de los principales ejes de propagación de Covid-19.

Al gobierno le toca impulsar la concertación y la concordia. Tiempo para pelearse sobra, pero la pandemia reclama con apremio el acuerdo y la acción eficaz y concertada. Reclama la participación de científicos, médicos, políticos, empresarios, líderes religiosos y laborales y de otros sectores sociales y profesionales. ¿Será posible afrontar en unidad el gigantesco desafío de Covid-19?— Ciudad de México.

omnia08@gmail.com

@EduardoRHuchim

Periodista