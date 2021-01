El inolvidable viaje de Andrés

Cosas cotidianas

Javier Caballero Lendínez (*)

Andrés apareció una mañana de invierno de 2004 en el pequeño edificio que compartíamos profesores extranjeros y algunos alumnos de español en una universidad de Iowa.

Andrés, originario de Michoacán, inmigrante ilegal en suelo gringo y sufridor nato durante el tiempo que le tomó llegar desde su estado natal hasta aquel frío lugar estadounidense, no formaba parte de la comunidad universitaria aunque trabajaba muy cerca, como mesero, en el único restaurante mexicano del pueblo.

Había conocido a Andrés semanas antes de aquella visita al edificio, poco tiempo después de mi llegada a la universidad, cuando visité el restaurante. Un par de desayunos, tres o cuatro almuerzos y alguna cena que más parecía merienda en el comedor de la universidad fueron suficientes para buscar desesperadamente algo de auténtica comida mexicana. Ahí, en esos días a la desesperada nació mi idilio con algunos platos como las enchiladas suizas que hoy, afortunadamente, continúa.

Andrés era un tipo más bien callado, de sonrisa cortada, e inspiraba confianza. Pudimos platicar un poco de México, de sus experiencias en el país norteño, de España, de la familia, en fin, un poco de todo en el escaso tiempo de esparcimiento que aquel restaurante, siempre lleno, reservaba a sus meseros.

Por eso, aquella mañana de invierno, con un frío casi insoportable por encima de los 15 grados bajo cero, su visita me sorprendió. Andrés llegó enfundado en un abrigo, unos guantes, una bufanda y no sé cuánta ropa térmica más. Preguntó por mí a no recuerdo qué alma que pasaba de casualidad por la puerta. Me avisaron y fui a su encuentro.

No le había dado mi dirección, pero se había tomado la molestia de preguntar y encontrarla. Tan pronto como lo vi en la puerta, invité a que se sentara en la sala común de la planta baja. A medida que se quitaba la bufanda, rápidamente vi sus ojos rojos llorosos.

—¿Qué te pasa, Andrés? ¿Te puedo ayudar en algo?

—No nos conocemos mucho, pero tengo que pedirte un favor muy grande. Necesito ir a Des Moines (la capital de Iowa, a una hora en auto del lugar donde nos encontrábamos). Se acaba de morir mi abuela y tengo que mandar dinero urgente a México para el entierro. Te quiero pedir si puedes llevarme. Soy ilegal. No tengo auto y tampoco puedo manejar. Si la policía me para, me deporta.

En ese momento, todos mis estereotipos se vinieron abajo. Tenía ante mí a un tipo al cual conocía poco que me estaba pidiendo algo que en ese momento no había contemplado jamás en el radar de mi vida. En ese instante entendí muchas cosas, muchas ideas vitales se derrumbaron, y me di cuenta de que la vida podía ser tan dura que muchos ni siquiera nos damos cuenta de lo que tenemos delante, y que el buen deseo de viajar una hora solamente para enviar dinero a tu familia y enterrar a un ser querido puede cambiar tu vida, la puede convertir en un suplicio, en parte de tu fin.

Pensé en muchas cosas en unos cuantos segundos. En el antes y el durante de ese viaje. Pensé en cómo los emigrantes solo tienen de común la acepción. Que lejos de eso, cada uno tiene una historia, o mejor, una intrahistoria diferente. Pensé que el emigrante está supeditado a tantos cambios, tantos deseos políticos, tantas buenas o malas intenciones, según el gobierno en turno y tantos intereses personales, que su vida, tristemente, no le pertenece desde que sale de su país, o incluso antes y, quizás, no vuelva a pertenecerle en muchos años.

Réquiem. Andrés salió de la oficina de envío de dinero con los ojos brillantes y su clásica sonrisa cortada. Yo le esperaba en el auto.

—Venga, vámonos, le dije cuando cerró la puerta.

Hablamos poco durante el viaje de vuelta. Muy poco. Ni siquiera miró a otro lado que no fuera la ventana y el horizonte. Supongo que estaba en sus cosas, en sus recuerdos, en el entierro.

Durante el trayecto, pensé en cómo los emigrantes deben mudar el corazón, cómo deben vaciarlo y volver a llenarlo con cada administración, con cada político barato, cuya verborrea quiere entender lo que jamás entenderá. Y como Andrés, cuántos emigrantes hay así…

—Misión cumplida, Andrés, le dije antes de que saliera del auto.

—Misión cumplida, Javier. Ahora, por fin, mi abuela descansará en paz.— Mérida, Yucatán.

Periodista español de Grupo Megamedia