El laico y la Virgen

Fernando Ojeda Llanes (*)

El Acontecimiento Guadalupano escrito en el Nican Mopohua y narrado por Juan Diego relata con detalles las seis Apariciones.

En la primera la Virgen le pide a Juan Diego que acuda con el obispo para pedirle que le construya un templo o casita sagrada, tomando en cuenta que la Virgen utiliza lo bueno de la cultura mexicana para evangelizar. Recordemos que los aztecas, cuando conquistaban algún pueblo, lo primero que hacían era destruirles sus templos porque para éstos era su civilización; de esta manera iniciaban su conquista. De la misma forma, cuando iniciaban una población lo primero que construían era su templo, su civilización.

Cuando la Virgen solicita que le construyan un templo, no solamente se trataba de una construcción material, sino también de una nueva civilización, pero del amor. Ella pide esa nueva civilización para su Hijo que traía en su vientre y por primera vez a México.

Juan Diego acude con el obispo a quien relata todo lo acontecido, pero no es creído, de tal manera que regresa con la Virgen en su segunda Aparición y le dice: “Patroncita, Señora, Reina mía, Hija mía la más pequeña, mi Muchachita, ya fui adonde me mandaste a cumplir tu venerable aliento, tu venerable palabra. Aunque difícilmente entré adonde es el lugar del gobernante sacerdote, lo vi, ante él expuse tu venerable aliento, tu venerable palabra, como tú me lo mandaste. Me recibió amablemente y con atención escuchó, pero por lo que me respondió como que su corazón no lo reconoció, no lo tuvo por cierto. Me dijo: otra vez vendrás; aun con calma te escucharé, bien aún desde el principio veré por lo que has venido, lo que es tu deseo, lo que es tu voluntad. Bien en ella miraré, según me respondió; que piensa que tu venerable casa divina que quieres que aquí te hagamos, tal vez yo nada más la invento, o tal vez no viene de tus venerables labios. Por esto, mucho te suplico Señora Mía, Reina Mía, Muchachita mía, que alguno de los estimables nobles que sea conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu venerable aliento, tu venerable palabra para que la crean, porque en verdad yo soy un hombre del campo, soy la cuerda de los cargadores, en verdad soy parihuela, solo soy cola, soy ala; yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas, no es lugar de mi andar, ni de tenerme allá a donde me envías, mi Muchachita, mi Hija la más pequeña, Señora mi niña, por favor dispénsame, afligiré con pena tu rostro, tu corazón; iré a caer en tu enojo, tu disgusto, Señora Dueña mía”.

La Virgen le contesta: “Escucha tú, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros a quien encargue que lleven mi aliento, mi palabra para que efectúen mi voluntad, pero es necesario que tú personalmente vayas, ruegues que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad, y mucho te ruego hijo mío el menor y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo y de mi parte hazle saber, hazle oír mi querer, mi voluntad para que realice, edifique mi casa sagrada que le pido y bien de nuevo dile de qué modo yo personalmente la siempre Virgen Santa María, yo que soy la Madre de Dios, te envío a ti como mi mensajero”.

¿Pueden darse cuenta del diálogo tan amoroso que tiene la Virgen con Juan Diego y cuando éste pide que envíe a otra persona de abolengo la Virgen le dice que sea él quien personalmente vaya para que se realice su voluntad? En este momento es cuando la Santísima Virgen nombra a Juan Diego como laico mensajero, establece por lo tanto que cada uno de nosotros laicos llevemos su mensaje, que a través de nosotros se realice su voluntad, un inicio de evangelización, nace por lo tanto el laico.

La Virgen también obra como Madre cuando le dice que con rigor le manda que vaya de nuevo con el obispo. Qué hubiera pasado si cuando Juan Diego le dice a la Virgen que mande a otra persona porque él es un humilde macehual Ella le respondía: cierto Juan Diego, tú eres un pobre indígena, enviaré a otra persona de mayor abolengo. Pues no comprenderíamos cómo la Virgen tan amorosa tendría un cambio tan asombroso y falto de amor. Pero no es así, en estos diálogos podemos darnos cuenta del amor de Madre que tiene por todos nosotros laicos, pero al mismo tiempo nos hace responsables de hacer cumplir sus deseos y éstos son de tratarnos todos con amor.

Representante en Mérida del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. fernandoojeda.com.