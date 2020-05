En política la percepción es realidad

Por Allan Molina Álvarez (*)

Lyman Frank Baum fue un escritor que hace más de 100 años escribió un cuento para niños que tituló: “La Maravillosa Tierra de Oz”, o simplemente “El Maravilloso Mago de Oz”. Seguro que las generaciones actuales y las de algunos ayeres vieron la película filmada en 1939 y estrenada en México un año después.

A grandes rasgos: en el cuento, el autor lleva a una jovencita de Kansas al mundo mágico de Oz y ella, aconsejada por Glinda, sigue el camino amarillo para llegar a la tierra esmeralda donde se encuentra el grande y poderoso Mago de Oz.

Cabe preguntarse, ¿si Baum en realidad tuvo la intención de escribir un cuento para niños? No lo creo. Empezando el largo y estrafalario nombre Oscar Zoroastro y demás... Me detengo en Zoroastro, también conocido como Zaratustra, que redactó unos cantos o consejos llamados gathas o libro sagrado del mazdeísmo. En Alemania entre los años 1883 y 1885 un filósofo alemán, Friedrich Nietzche, escribió lo que sería su obra maestra: “Así habló Zaratustra”. Un libro para todos y para nadie.

En política la percepción es realidad. En las encuestas también; aunque en estas últimas, son tan volátiles como la pluma de un ganso al viento. Dicen que la ficción no es realidad. Discrepo de lo anterior. Los iluminados y el MALO de Oz lo vuelven tan real, que sus escuchas solo oyen, no ven, son ciegos por voluntad propia; otros, como León, el personaje del cuento quiere disfrutar de las riquezas de la tierra de Oz, no duda en caminar junto a la ingenua niña que quiere creer, en alguien de voz poderosa, que encandila todas las mañanas, con sus enseñanzas, con sus mensajes.

Y es importante leer esos mensajes, porque resulta ser que un hombrecito con un gran megáfono, que se escucha en todo el reino, está hecho de paja, pero cuidado, la paja arde y te quema; ese personaje si viviera en la actualidad. Desde su palacio, cambió a un micrófono y la voz de antaño que en 2005 mandó “¡Al diablo las instituciones!”, hoy nos enseña, que el perdón es una frase en apariencia vacía, como los asientos desolados en Palacio, a no ser que mencionara a dos personajes con trágico final. Allende, político por convicción, se presentó en cuatro ocasiones a las elecciones, y en 1970 se convierte en Presidente. Entre sus frases célebres: “Yo no soy el Presidente de todos los chilenos, no soy hipócrita”.

El segundo médico citado, “El Che” Guevara, fue un revolucionario, que alguna vez dijo: “El revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor”. (El socialismo y el hombre nuevo. 1965) ¿De verdad se disculpó el MALO de Oz? En política la percepción es realidad.— Mérida, Yucatán.

Abogado