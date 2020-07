El mar es vida

Los peligros de la sobreexplotación

Alejandro Legorreta González (*)

A río revuelto, ganancia de pescadores —refrán popular

Hace 20 años, el litoral yucateco proveía suficiente para alimentar poblaciones enteras. La pesca artesanal, ribereña, es parte intrínseca de la cultura local y, por supuesto, la industria pesquera es eje esencial de la economía del estado. Pero el mar se está secando y el hambre aprieta.

Me cuesta mucho trabajo imaginar el verano yucateco sin las maravillas que regala el mar. Desde el cevichito recién fileteado hasta las desmadrugadas para salir a echar carrete y esperar a que, con un ligero tirón, me avise un pez que ya mordió. Los privilegiados también vamos a perder nuestros placeres si la depredación sigue, pero a quienes viven de ello no solo se les arruina la vacación.

Yucatán ha pescado hasta seis mil toneladas de mero por año. Fue el estado con los mejores números, considerando que el Golfo y el Caribe contribuyen con el mayor volumen de captura de esta especie de pez. Además de éste, también somos famosos por el pulpo, pargos, langosta y pepino de mar. Mucho de lo que sale es exportado a Estados Unidos, Europa y algunos países de Asia y representa un enorme ingreso, no solo para el estado pero para todo el país: el 1.4% del Producto Interno Bruto del Sector Pesquero Nacional.

También en 2019 los pescadores locales reportaron que, como nunca, se sentía la escasez. Hace unos veinte años los pescadores no llegaban, ni de casualidad, con pescados de menos de 20 centímetros; sarteneros, les dicen. Ahora a veces llegan con unos chiquitos, de no más de siete pulgadas, pero “Cuando hay hambre, no hay mal pan”. En Yucatán, de acuerdo con la FAO y la Seder, más de 40 mil personas dependen de la pesca.

La pesca produce maravillosos ingresos. Es un mercado que se regenera solo (si se lo permitimos), se pueden activar otras industrias, una de las fuentes de alimento con menor impacto ambiental y que menos infraestructura necesita, que se vende en todo el mundo y del que Yucatán se beneficia enormemente. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) calcula que, anualmente, se generan divisas de más de 920 millones de dólares y poco más del 50% de la producción se exporta.

Gran parte de esas ganancias, por supuesto, no van directo a los bolsillos de los pescadores que sacan sus pangas, sino a grandes corporaciones que manejan la industria. Es necesario encausar una pesca sustentable para mantener el equilibrio, también es fundamental promover el comercio justo que permita una mayor distribución de los ingresos, para fortalecer las cadenas productivas más vulnerables, y así hacer de esta industria una más sostenible en el tiempo.

Uno de los mayores problemas es la pesca ilegal. Arrasan con las poblaciones y promueven el mercado clandestino. El pepino de mar y el pulpo son dos de los principales bienes pesqueros pirateados: se bucea para atraparlos y muchas veces usan químicos (como el cloro) para sacar a los animales de sus cuevas. La venta se va principalmente a Japón, de forma completamente ilegal. Sin pagar los impuestos de exportación, por supuesto y mucho menos, respetando las vedas que el estado aplica.

La guardia costera, encargada de incautar y multar a quienes no cumplan las reglas, no tiene el alcance necesario. En junio de 2019 sólo había dos inspectores de la Conapesca —la autoridad al respecto— en todo Yucatán, revisando que no se cometieran crímenes.

Entre 2014 y 2018 cacharon 660 toneladas de producto pesquero ilegal. En el mismo periodo se atraparon 5,736 toneladas de pescado de mar; 100 mil de pulpo; 28,464 de mero y 1,878 de langosta. Todo esto por un valor de más de 4,855 millones de pesos y tanto las autoridades como los pescadores reconocen que es mucho mejor negocio del mercado negro: en el mercado nacional, se calcula que alcanza entre el 40 y el 60% de la producción pesquera.

El otro problema es el cambio climático y muchas de las acciones irresponsables que se han venido realizando, como la construcción de casas sobre la primera duna, el desarrollo urbano descontrolado, la deforestación de zonas, los desechos tirados a los océanos y tantas acciones que podrían, en pocos años, hacer impensable realizar una agradable caminata en la playa para gozar de alguno de nuestros majestuosos atardeceres yucatecos. Los sistemas que no se preserven, terminaran por desaparecer, así de claro, así de sencillo.

La buena noticia es que hay múltiples soluciones que se pueden aplicar, teniendo efectos a corto, mediano y largo plazos. Desde el turismo se puede incentivar, como se ha hecho en muchos otros lugares, el cuidado al medioambiente. La industria gastronómica, importantísima en Yucatán, puede tener mucha injerencia en la pesca y el consumo. El trabajo comunitario y la educación sobre el uso consciente y amigable de los recursos puede incentivar actividades económicas que cuiden las vedas y lleven comida a todos los rincones. Además, todo esto puede generar grandes derramas económicas que se distribuyan con suficiente equidad para promover la calidad de vida de la mayoría de los yucatecos, bajo un esquema de comercio justo. El mar es vida. Si lo dejamos vivir.

(Dado que esta columna utilizó datos duros, les comparto la fuente de consulta: Diagnóstico de los Sectores de la Pesca y la Acuacultura en el Estado de Yucatán. http://www.cedepesca.net/wp-content/uploads/2016/05/FAO_DiagnosticodelossectorespescayacuaculturaenYucatan.pdf).— Mérida, Yucatán.

