Eduardo R. Huchim: El mayor amor de Manzanero

Dito se reencuentra con Rita

Eduardo R. Huchim (*)

Renán Solís Avilés, abogado honorable, funcionario probo. In memoriam.

Acompañado de su esposa Teresa, una tarde Armando Manzanero fue a casa de su gran amigo e impulsor Luis Demetrio Traconis, compositor como él, yucateco como él.

Ante las atenciones que Armando le prodigaba a su mujer —le acariciaba la mano, se la besaba, le daba botana en la boca—, Julieta, esposa de Luis Demetrio, le reprochó:

—¿Viste Luis? Aprende de Manzanas, ve qué cariñoso y detallista es con su mujer. ¡No como tú!

Y mi compadre, hombre de un solo matrimonio —contaba Manzanero—, con toda naturalidad y con esa chispa única que tenía, le contestó:

—¡No chingues Julieta... así, cualquiera! ¡Es la tercera del enano! (Manzanero en su libro de remembranzas “La última canción”).

Armando Manzanero tuvo cinco esposas, pero el mayor de sus amores no fue ninguna de ellas, sino otra mujer. Se llamaba Rita. “Yo nací para ser el mejor padre del mundo, pero para marido dejo mucho que desear”, admitía Dito (como le decía su abuela, abreviando Armandito).

Dito estudió música desde los ocho años y quiso aprender a tocar el violín, pero un hecho fortuito se lo impidió.

—Quise tocar violín, pero de la Casa Veerkampf a ese Yucatán tan lejano llegó un violín sin arco y el arco no llegó nunca. En ese ínter mi mamá encontró un piano desvencijado y cambió su máquina de coser por él. Empecé a tocar piano —le contó el compositor a Elena Poniatowska (“La Jornada”, 10/12/16).

Compositor precoz —a los 15 años había compuesto su primera canción, Nadie en el mundo—, Manzanero no tuvo muchos estímulos en su juventud.

Un día su padre, el trovador Santiago Manzanero, le dijo:

—Si sigues tocando en esa forma y componiendo tan raro, no creo que tengas éxito en esta profesión.

Y sí, las canciones de Armando tenían poco que ver con las celebridades de la canción yucateca como Guty Cárdenas (Nunca) y Ricardo Palmerín (Peregrina).

Para Luis Pérez Sabido, autor del Diccionario de la canción popular de Yucatán, Manzanero redimensionó los patrones armónicos de la canción romántica, en tanto que para Pável Granados, director de la Fonoteca Nacional, el compositor yucateco fue un innovador y un contrapeso en español a la música en inglés.

A partir de la década de los 60, el éxito acompañó a Manzanero, cuya música fue interpretada por artistas tan diversos como Elvis Presley, Angélica María, José José, Elis Regina, Carlos Lico, Raúl di Blasio, Eugenia León, Tania Libertad, entre decenas de intérpretes.

Uno de ellos, Rodrigo de la Cadena, lo acompañó en su última grabación en estudio, que Manzanero hizo con dificultad porque ya tenía síntomas de Covid-19.

Armando detestaba la soledad, pero entendía que era necesaria para dar cauce a la inspiración:

“Nunca busco la soledad. No me gusta. Me incomoda. No me parece grata su compañía. Me asusta… Cierto es que uno requiere de estar a solas y en silencio. Porque solo ahí puede uno encontrarse consigo mismo, solo así puede uno conversar con Dios, solo de esa manera llega la inspiración y nacen las canciones. Yo sé de eso. Y la acepto. Pero no de manera sostenida ni duradera. Necesito a alguien cerca, necesito estar en movimiento, ir y venir…” (Manzanero, Op. Cit.)

Juan Pablo Manzanero confirma lo que su padre escribió: “Era una persona muy inquieta. Yo le dije 'oye, pa', no andes saliendo'. Y me dijo 'es que si yo me quedo en casa me muero' (Reforma.com, 28/12/20).

Y no se quedó en casa. Pese al riesgo que implicaba la pandemia de Covid-19, el pasado 7 de diciembre fue a Oaxaca a celebrar su cumpleaños 86 —hubo como 30 personas y todas sin cubrebocas, recuerda su hijo— y luego viajó a Mérida, a la inauguración de la Casa Manzanero, el 11 de diciembre. Cinco días más tarde, el 16, era hospitalizado en Ciudad de México, tras dar positivo a Covid-19.

Y este 28 de diciembre, Dito partió al reencuentro con el amor de su vida, Rita. Empezó a cumplir su compromiso de volverla a ver para mecerse en una hamaca y “abrazarnos mientras nos ponemos al día de todo lo que ella sabe y supo siempre, así como de todo lo que me muero por contarle en maya y en ese otro idioma nuestro, sin palabras, que hablábamos con los ojos y el corazón”.

Rita era su amada abuela, una mestiza maya que no hablaba español y que lo crió en los primeros siete años de su vida.— Ciudad de México.

Periodista