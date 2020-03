El mayor número de casos de Covid, en junio

López-Gatell: La epidemia tendrá larga duración

CIUDAD DE MÉXICO.— El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, calculó que en junio se tendrá el mayor número de casos de coronavirus Covid-19 en México, incluidas las personas que requieran hospitalización.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Grupo Fórmula, el funcionario destacó que las medidas aplicadas por las autoridades mexicanas retardaron el despunte de casos de transmisión. Aún no estamos en el escenario para decretar la fase dos.

Señaló que para julio podría haber un descenso de la curva epidemiológica, pero la pandemia podría llegar incluso hasta octubre.

López-Gatell aclaró que de no haber tomado medidas, para abril se esperaría el despunte en la transmisión. Sin embargo, ahora es posible que esto ocurra hasta finales de abril o principios de mayo. “Hay que prepararnos para una epidemia larga”, reiteró.

También dijo que hay una lista de 14 laboratorios que pueden hacer las pruebas del Covid-19. “El resto no tiene autorización, pero eso no significa que no la vayan a tener”, aclaró.

Indicó que es posible que el Valle de México sea la zona con mayor concentración de casos. “Si eso ocurre, se tomarán medidas más intensas que otras partes del país”, apuntó.— Megamedia

