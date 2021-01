El momento de la verdad ante irregularidades

Manuel J. Castillo Rendón (*)

Por mi actividad profesional, he tenido que conocer las leyes, normas, reglamentos, acuerdos, y disposiciones administrativas que tienen que ver con lo urbano y el diseño, tanto en el trabajo privado, para orientar los intereses de mis clientes, como en los 16 años en el servicio público, para garantizarle a la ciudad, y al interés ciudadano y público, la correcta aplicación de los instrumentos de ordenamiento urbano.

Si bien en escritos anteriores he argumentado las irregularidades en la aplicación de las leyes, normas, reglamentos y programas urbanos y los efectos negativos de estas acciones administrativas del Ayuntamiento de Mérida, en este escrito voy resaltar “lo más significativo” de algunos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (Lgahotdu, federal) que el Instituto Municipal de Planeación (Implan) utiliza como referencia, y los de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán (Lahey), instrumentos que deben de conocer cualquier persona física o moral, en especial abogados y notarios, sobre qué es lo que procede en el terreno de las sanciones cuando en cualquier obra urbana o de construcción se violan las disposiciones de estas leyes y los programas urbanos, como es el caso del multifamiliar que se está construyendo en Villas del Sol.

En la Lgahotdu, en el Capítulo II, del Régimen Sancionatorio y Nulidades, extraigo lo sustancial: Artículo 109: Las violaciones... por parte de algún funcionario público dará origen a responsabilidades y sanciones.

Artículo 110: No surtirán efectos los actos, ... que contravengan las leyes en la materia y los planes o programas urbanos.

Artículo 111: Serán de nulidad los actos, ... que contravengan las disposiciones de los planes o programas de Desarrollo Urbano ...

Artículo 112: Los notarios y demás fedatarios públicos podrán autorizar actos, convenios o contratos relacionados con la propiedad, ... de conformidad con lo previsto en la legislación de Desarrollo Urbano y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 113: No surtirán efectos los permisos, autorizaciones o licencias que contravengan lo establecido en los planes o programas de Desarrollo Urbano.

No podrá inscribirse ningún acto, ... que no se ajuste a lo dispuesto en ...

Artículo 118. Quienes propicien o permitan la ocupación irregular ... se harán acreedores a las sanciones administrativas, civiles y penales aplicables.

De la Lahey, en el capítulo IV. Artículo 63: No surtirán efectos los actos, ... que contravengan esta Ley, su Reglamento o los programas de desarrollo urbano.

En el capítulo V. Artículo 77.- Cuando se estén llevando a cabo construcciones, fraccionamientos, condominios, cambios de uso o destino del suelo ... que contravengan las disposiciones de la presente Ley, de sus reglamentos y de los programas de desarrollo urbano, los residentes del área que resulten directamente afectados tendrán derecho a exigir que se realicen las inspecciones correspondientes y se apliquen las medidas de seguridad y sanciones procedentes.

En el Título Sexto, De las infracciones, medidas de seguridad y sanciones. Capítulo I. De las Infracciones. Artículo 82: Son infracciones imputables a los particulares la ejecución de los actos que contravengan las disposiciones de presente Ley, su reglamentación, los programas de desarrollo urbano, y los acuerdos y las resoluciones administrativas de los mismos se deriven.

Artículo 83: Son infracciones cuya responsabilidad corresponde a los funcionarios y empleados del Gobierno del Estado y de los municipios:

I.— Dar curso a documentos, contratos o convenios que contravengan lo dispuesto en esta ley, su reglamentación, los programas de desarrollo urbano y las resoluciones administrativas que de ellos se deriven.

Capítulo II. De las Medidas de Seguridad y de las Sanciones. Artículo 87: Las infracciones a las disposiciones de esta Ley y su reglamentación, de los programas de desarrollo urbano, de los acuerdos y de las resoluciones administrativas se sancionarán con: I.- Revocaciones de las autorizaciones, permisos o licencias otorgados.

II.- La clausura definitiva, total o parcial, de las instalaciones, construcciones y obras.

III.- La demolición, a costa del infractor, de las construcciones efectuadas en contravención de las disposiciones de los programas de desarrollo urbano, así como a las disposiciones de esta Ley y de sus Reglamentos.

IV.- El arresto administrativo de los responsables hasta por treinta y seis horas.

V.- Multa de cien a cinco mil unidades de medida y actualización.

Artículo 88: A los responsables de las infracciones ..., se les sancionará con amonestación y a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.

Artículo 89: Las medidas de seguridad y las sanciones, se impondrán tomando en consideración la gravedad de la infracción, las circunstancias particulares del caso y la reincidencia.

Artículo 90: Si las circunstancias así lo exigieren, podrán imponerse al infractor simultáneamente las responsabilidad penal en que incurriere.

Reitero, solamente he apuntado lo sustantivo del contenido de algunos artículos de las leyes en la materia, nada más, no expreso opinión alguna; mi recomendación es que, al menos por curiosidad, revisen ambas leyes.

En este asunto, la ignorancia de las leyes y los procedimientos, el divorcio entre el modelo del Programa de Desarrollo Urbano elaborado por el Instituto Municipal de Planeación (Implan), y los criterios de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal para la expedición de las licencias de uso del suelo y de construcción, y la desidia por parte del ayuntamiento y de su Tribunal Contencioso Administrativo para actuar en tiempo y forma, no solo está afectando el entorno de nuestra comunidad, si no que, como ya lo he citado y publicado con anterioridad, también lesionará a los inversionistas y a los futuros condóminos que, como a nosotros los afectados, padeceremos las consecuencias por la irregularidad de la licencia de construcción otorgada.

Es el momento de la verdad, como ciudadanos y profesionales, estaremos pendientes de los resultados de nuestros justos reclamos y demandas, que esperamos ya se resuelvan, pues el desenlace sentará un precedente. Pero, si se sigue dándole largas al problema, el daño será mayor.

P.D. Nos llegó un chisme muy húmedo: que el estacionamiento subterráneo del condominio, por las recientes lluvias se inundó, y se ahogaron dos Bo-Cat (pequeños trascabos); no lo puedo confirmar, por no poder entrar a la obra.—Mérida, Yucatán

creasoc@prodigy.net.mx

Arquitecto, exfuncionario federal, estatal y municipal