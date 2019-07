El nuevo rumbo que toma México

Cholyn Garza (*)

Quienes amamos a México deseamos de todo corazón que a nuestro país le vaya bien, porque eso significa que a todos nos irá bien.

De sobra sabemos que si hubo un cambio de gobierno, de partido, de personas, no fue precisamente por un voto razonado como hubiera sido lo ideal, sino por el hartazgo de los ciudadanos de individuos que se enriquecieron sin ningún pudor a la sombra del poder.

Más que el convencimiento de los ciudadanos, fue la polarización que el entonces candidato —hoy Presidente— hizo durante su campaña.

Promesas de campaña que no se cumplen; promesas que no son más que catálogo de buenos deseos, de mentiras, descalificaciones y tantos ofrecimientos que acaban por convencer a quienes creen o desean creer en una oferta política que en apariencia vendría a acabar con la corrupción, principalmente.

No hay duda de que cuando la soberbia y la ignorancia se juntan hay que ponerse a rezar. La ignorancia o desconocimiento se puede corregir, si se desea, porque nadie nace sabiendo. El problema es cuando el soberbio no acepta que su actuación no es correcta; que el poder no es para destruir sino para construir.

Alguien que no acepta la opinión de otros, expertos en algo importante, con conocimientos reales, y prefiere imponer su “ley” a como dé lugar, además de necio es un pobre soberbio o un deprimente acomplejado.

Lamentable pero cierto. Desde que inició el nuevo gobierno no hemos dejado de escuchar la misma canción: “los que se fueron nos dejaron un cochinero”; es decir, todo lo que se hizo en el pasado estuvo mal.

Escuchar un día sí y otro también señalamientos en contra de instituciones, de personas, y observar la actuación de no pocos representantes en los congresos o en dependencias, da tristeza y pavor. Llegaron “levantadedos”, inexpertos, sin conocimientos y algo peor aún, con grandes resentimientos en su mayoría.

Escuchar quejarse a los “nuevos” en el poder y culpar de todo a los que se fueron, difamarlos, “enlodar” su actuación, deja mucho qué desear y me hace recordar un acertado pensamiento de Angela Merkel, física y política alemana, que dice: “Los presidentes no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar, con el propósito de corregir dichos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre”.

En estos meses de gobierno hemos escuchado descalificaciones a todo lo que no sea del agrado del presidente López Obrador. Y las seguiremos escuchando porque los individuos no cambian de la noche a la mañana; la testarudez que lo caracteriza lo va a acompañar siempre.

México, nuestro amado México, tiene rumbo ¡Por supuesto que sí! Porque fue construido con el esfuerzo, con el sacrificio de todos los mexicanos. Instituciones sólidas que permitieron que el país se fortaleciera y creciera. Por tanto, no todo en el pasado fue malo. Hay que tener presente que no son las instituciones las que fallan, sino quienes las dirigen o gobiernan.

Nuestro país nos abraza a todos sus hijos, sin motes, sin distinciones. ¡Ya basta de confrontarnos! De poner calificativos, no somos ni “fifís” ni “chairos”.

Nacimos en México, por tanto, somos orgullosamente mexicanos y tenemos un deber muy grande con esta tierra que mucho nos ha dado.— Piedras Negras, Coahuila.

cholyngarza@yahoo.com

Periodista

Ventana para cita