El papel del representante popular

Ver, oír y contar

Olegario M. Moguel Bernal (*)

—Pues, como le decía, don Polo, hice un sondeo entre mis vecinos y ninguno de ellos sabe quiénes son sus representantes en el Congreso —Ángel Trinidad estaba indignado por la poca cultura cívica de sus vecinos.

Una cultura cívica de la que él carecía por completo hasta antes de sus conversaciones con don Polo Ricalde y Tejero. Su amigo le había dado un barniz de educación cívica y, como suele pasar con algunas personas, ahora se sentía con la autoridad moral para criticar a quienes no la tienen.

Esto no pasó inadvertido a don Polo, quien, sin embargo, prefirió no hacer escarnio. Solo esbozó una sonrisa y lanzó un dardo.

—No es problema de los ciudadanos, sino de los legisladores.

—¡Pero, cómo! Son los ciudadanos los que deben saber quiénes son sus representantes ante el congreso, lo mismo el local que el de la Unión.

—¿Son los ciudadanos o somos los ciudadanos?

—Eso quise decir.

Don Polo Ricalde y Tejero se llevó a la boca la taza con expreso cortado, dio un sorbo y suspiró.

—Desde luego, tienes razón. Así debería ser. Pero ya que hablamos del deber ser, ¿no te parece que los primeros interesados en que sus representados sepan quiénes los representan son los propios legisladores?

—Sería así, si viviéramos en Suecia o en Alemania.

—Tú lo has dicho, pero la política debe ser un ejercicio permanente en busca de la mejor representación popular. Sé, por supuesto, que estamos a años luz de eso, pero en el momento que como ciudadanos dejemos de luchar por tener una mejor representación popular, dejaremos las decisiones en manos de una camarilla de personas que, en el mejor de los casos, están poco comprometidas con los intereses de la ciudadanía, como sucede en la actualidad.

—Y esas camarillas no están conformadas precisamente por los mejores elementos.

Don Polo dio un respingo.

—¡Vaya! Veo que has aguzado tu sentido de la política. Como has dicho, lamentablemente aquellos que ocupan los puestos de representación popular (si se le puede llamar así) no necesariamente son los mejores mexicanos.

Se acercó de nuevo la taza a la boca, pero no llegó a beber. El recuerdo de una sentencia que leyó en una entrevista se lo impidió:

—Vargas Llosa hace una advertencia que debemos tener en cuenta y preguntarnos si es una realidad en nuestro país y estado. “Tanto en América como en Europa —sostiene el Nóbel— hay un desdén de los mejores por la vida política. Hay un desprestigio de la actividad política que espanta a los mejores. Entonces, si no tienes a los mejores, tienes a los peores haciendo política”. Y se pregunta: “¿Qué joven brillante que ha hecho grandes estudios se mete en política?”

—Vaya, qué duros conceptos.

—Y espera a escuchar el remate: “En general —concluye el peruano—, los que hacen política son lo peorcito de lo peorcito”.

—Es una visión bastante pesimista.

—Sí, y cada quién su realidad —señaló don Polo—. Por tanto, debemos preguntarnos qué nivel de representantes populares tenemos. De ahí que vuelva al principio: la mejor muestra de lo que vale un representante popular debe ser su preocupación porque sus representados lo conozcan, por acercarse a ellos, por consultarles.

—Supongamos —don Polo había agarrado vuelo— que se presenta una iniciativa en el Congreso sobre cualquier tema. Tus representantes deben preguntarte el sentido de su voto. ¿Alguna vez lo han hecho?

—Uy, por supuesto que no.

—Pues muy mal. Lo más grave es que nos hemos acostumbrado tanto a que no nos pelen, que lo vemos como algo normal. Un representante popular debe estar en contacto permanente con sus representados. Debe realizar constantes reuniones vecinales para ponerlos al tanto de lo que ocurre en el Congreso y pedirles su parecer, preguntarles cómo debe votar en los temas de impacto ciudadano.

—Pueden hacerlo en los parques de las colonias de su distrito.

—¡Exacto! Para eso son representantes populares. El que debe dictar el sentido de su actuación en el Congreso es el pueblo al que representan.

—Bueno, don Polo, creo que para eso falta mucho.

—Dime ingenuo, si quieres, pero hacia allá debemos exigir los ciudadanos que transite el papel de los legisladores. Incluso, que el sentido de su voto vaya de acuerdo con lo que les dicte la mayoría aun cuando no coincida con lo que ellos mismos opinan.

—Como dicen los mercadólogos: hay que consultar al mercado.

—Veo que sigues aprendiendo. Me sorprendes gratamente. Déjame que yo pague esta vez.

—No pensaba yo hacerlo —Ángel Trinidad sonrió con picardía.— Mérida, Yucatán.

olegario.moguel@megamedia.com.mx

@olegariomoguel

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia