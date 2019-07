El pasado, la política y la religión

¡Debilitado!

Ernesto Arévalo Galindo (*)

“Usted es libre para hacer sus elecciones, pero es prisionero de las consecuencias” —Pablo Neruda, poeta chileno.

Andrés Manuel López Obrador es prisionero del pasado. Su obstinación la traduce en la política. Su intransigencia repercute en las decisiones. Su exclusivismo no acepta el diálogo.

¡No es todo! El vocabulario empleado por el Ejecutivo está basado en las referencias bíblicas. Renunció a ser pionero del futuro, porque está encarcelado en el pasado. El César no es el Presidente. El Presidente no es Dios. El pasado no es la política. La política no es la religión. Pero el testarudo no lo acepta. Estableció una barrera mental. No es el César. Ni mucho menos Dios. Es el Presidente. ¡Cerrado!

El Estado y la Iglesia tienen un mismo objeto en común: servir a los seres humanos. El primero: ¡la dignificación de la vida! La segunda: ¡el ordenamiento de la existencia! Son totalmente diferentes. El Estado, la obligación de trabajar por el bienestar de la sociedad. La Iglesia, la misión de brindar una propuesta de salvación a cada ser humano.

En nombre de la política, no se puede violentar la autonomía. En nombre de la política, no se debe involucrar la espiritualidad. ¡Nulo respeto al Estado laico! Todo por mantener a los seguidores. Todo por ganar más adeptos. Invocando a la fe. Apelando a las creencias. El “pueblo bueno y sabio”.

López Obrador es prisionero del pasado. Detesta a los políticos del pasado. Los emanados del PRI en donde, por cierto, nació políticamente. Odia a las instituciones del pasado en donde, por cierto, inició su carrera como servidor público. ¿Cuántos recuerdos, malos y buenos, están encerrados en la memoria del Presidente?

Las decisiones tomadas están basadas en el pasado con un vocabulario bíblico, porque el discurso político lo “archivó” deslumbrado por su faceta de César o por su egolatría de sentirse Dios. Pero, menos como Presidente. ¡Cerrado!

La transformación de México está en proceso. La práctica del populismo es diariamente más evidente ante la denuncia permanente de la corrupción para justificar, por ejemplo, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) considerado, hasta el momento, el error más grave del actual sexenio que marcó el inicio de la incertidumbre a la inversión privada y el brote de la cerrazón al mercado mundial, para ofrecer como salida la honradez.

Por supuesto, el “pueblo bueno y sabio” avala todo, una vez escuchado el discurso de la esperanza, porque hay que acabar con los enemigos del pueblo. El “pueblo bueno y sabio”.

López Obrador tiene la obligación de mantener la independencia del Estado (como el poder civil) y de la Iglesia (como el desarrollo espiritual), en el marco del Estado laico. Respetar, me refiero al Presidente, las tendencias políticas de los mexicanos —en México vivimos mexicanos, no nada más el “pueblo bueno y sabio”— y las creencias religiosas de los mexicanos, porque la debilitación ética y moral está traduciéndose en el derrumbe de México. ¡Cerrado!

Todos somos corruptos menos el Ejecutivo, su Cuarta Transformación y el “pueblo bueno y sabio”. La dirección es contraria. La aspiración al futuro, sin renunciar al pasado.— Cozumel.

Periodista

