El Plan de Negocios de Pemex

Por Franklin Recio (*)

Un plan de negocios es un documento ejecutivo que debe expresar la forma en que la compañía planea agregar, entregar y capturar valor y desarrollar sus ventajas competitivas.

La empresa agrega valor al aportar conocimientos únicos en forma de diseños o servicios de productos. Entrega valor al cubrir necesidades distinguibles del mercado -ya sean reales o creadas- y captura valor, porque en el camino de satisfacer al mercado y mejorar la sociedad con sus bienes y servicios, tiene un derecho legítimo a conservar una parte del valor que genera.

Debe ser escrito en lenguaje claro y conciso, con la intención que los integrantes de la alta gerencia identifiquen las oportunidades y la forma en que van a transformar la compañía para alcanzar el máximo potencial. Les ayuda a desarrollar un entendimiento conjunto que facilite la discusión y el desarrollo de nuevas ideas. Un plan de negocios puede también ser presentado a los inversionistas, (bancos o socios) para explicarles cómo la empresa va a tener ingresos adicionales, al aprovechar innovaciones de negocio o de producto o la incorporación de nuevos conocimientos.

Después de leer el documento del Plan de Negocios de Pemex 2019-2023, me quedo con la idea de que tristemente es un documento no hecho por profesionales y que menos tienen idea de qué están haciendo con la empresa. No explican las razones de la balanza petrolera negativa. No dan razones de fondo de por qué las refinerías en México funcionan con pérdidas. Espera que los ingresos por fertilizantes aumenten, pero no aporta datos para respaldar la afirmación. Enfatizan que tienen que usar “estimulación hidráulica”, un eufemismo del fracking, como clave para mantener la producción. No indican que la distribución por carrotanque es 10 veces mas cara que el transporte por ductos. No tienen un plan para que cada mexicano invierta en acciones.

¿En dónde aporta mayor valor Pemex? En la formación de conocimiento sobre dónde perforar los pozos. Falla en entender que petróleo no es el “core business” de la petrolera, sino la entrega de energía -en este caso química-. Acerca de cómo operar refinerías en México, si habláramos de béisbol, acumula 6 outs al bat, o sea 0 de porcentaje de bateo. La razón, dicen, es por no invertir en mantenimiento preventivo, pero no explican cómo van a revertirlo.

¿Qué debieron presentar? Cuando se esta en riesgo de quiebra, hay que usar los bienes para cubrir los males. Los puntos no estratégicos de Pemex, no deshacerse de ellos. Pero el plan queda corto y no alcanza a cubrir una mala operación causada por leyes socialistas, corrupción y falta de supervisión clara. Muestran una clara ignorancia acerca de cómo construir valor con las redes de proveedores y clientes. Con razón México puede contagiarse del efecto Pemex. Ojalá pronto rectifiquen los responsables correspondientes.—Mérida

*Candidato a Doctor en Análisis Estratégico y Desarrollo Sustentable por la Anáhuac–Mayab