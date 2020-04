El plan del gobierno para la economía

De dónde provendrán los recursos y para qué serán

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Según lo que está a la vista, la pandemia del Covid-19 en México es bien combatida, pues el equipo de especialistas a cargo lo hace con rigor científico y sobre la base de parámetros previamente calculados —con la mayor aproximación a la realidad posible, pues en este tipo de fenómenos el cálculo no puede ser exacto— y de medidas de contención o mitigación de acuerdo con cada uno de los estadios de su desarrollo.

Los números nos dicen que, pese a las descalificaciones, se trata de un equipo de primer orden, lo que significa que el país sufrirá menos que otros que han tenido gran pérdida de vidas. Se espera que en el nuestro sean muchas menos.

Esta pandemia tiene dos aspectos fundamentales. Uno es el de los estragos que causa en la salud, el otro es el de los que causa en la economía. Por eso es necesario ser eficaces en aplanar la curva de contagios para dar paso al momento en que, controlada aquélla, la economía se pueda reactivar.

Si no fuera así, aumentarían los problemas sociales que han existido mucho antes de aquélla, ocasionados, no por este gobierno, sino por la marginación, el desempleo y la pobreza en que, durante décadas, han vivido millones de mexicanos por la indolencia y la corrupción de quienes nos gobernaron.

El país no fue tomado por sorpresa por la pandemia, pues desde antes de que llegara se han hecho esfuerzos para lavar los entuertos del pasado. Desde el primer día de esta administración se han tomando las medidas que corresponden a la situación en que lo dejaron. En primer lugar, se ha combatido la corrupción y practicado la austeridad en el gobierno mediante lo que se obtuvieron importantes ahorros que han sido usados en la creación de programas sociales que han llegado ya a 22 millones de mexicanos: entre los que se encuentran adultos mayores, discapacitados pobres, estudiantes de todos los niveles, jóvenes sin trabajo para capacitarse y obtener uno, créditos a campesinos para sembrar árboles en todo el país, precios de garantía, etc.

El objetivo

El propósito es no sólo de mejorar, aunque sea un poco, las pobres y hasta miserables condiciones de vida de esas millones de personas, sino estimular el mercado interno para que mejore la economía del país. Pero lo más importante es, que se ha hecho sin crear ni elevar impuestos, aplicar gasolinazos o aumentar la enorme deuda pública de 11 billones de pesos que pesa como enorme fardo sobre nuestros hombros pese a que benefició sólo a unos cuantos, entre ellos, los beneficiados con rescates como el del Fobaproa. 600 mil millones de pesos que pudieron haber servido este año para invertir en educación, salud, créditos, caminos, etc., y estar en mejores condiciones para enfrentarse a la pandemia se han tenido que usar para pago de intereses, sin que disminuya un ápice el monto de lo que se debe.

El dinero adicional que el gobierno mexicano destinará, después de cancelar fideicomisos que servían para desviar dinero público y aplicar nuevas medidas de austeridad para recuperar empleos y darle viabilidad económica al país, al terminar la pandemia, no debe de servir para nuevos “rescates” de quienes tienen, por sí solos, recursos suficientes para salir adelante.

Vía el informe presidencial del domingo pasado se anunció que el dinero público disponible servirá para crear dos millones de nuevos empleos de mayo a diciembre de este año y para que un millón de medianas y pequeñas empresas tengan créditos. Posteriormente se ha informado que este número podría ampliarse de pagar sus impuestos 15 grandes empresas que aún los deben por un monto de 50 mil millones de pesos, que de liquidarse, permitirían disponer dinero para 2 millones más de créditos a Mipymes.

Hay quienes pretenden que se suspendan las grandes obras de infraestructura que el gobierno federal está haciendo como el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya y que el dinero se destine al rescate de quienes tienen recursos para rescatarse por sí mismos, fingiendo ignorar que ese tipo de obras son grandes detonadoras de empleo que es, precisamente, lo que hará falta en los próximos meses, sobre todo, si sigue ocurriendo lo que ya pasa: grandes empresas que usan el sistema del Outsourcing para contratar trabajadores, despidieron, entre el 13 de marzo y el 6 de abril, a más de 346 mil de éstos, según la Secretaría del Trabajo.

El presupuesto nacional tiene un límite y no puede servir para que quienes no solo no tienen por qué ser rescatados sino que ellos mismos podrían ayudar en la tarea del rescate, reciban dinero del erario, ya sea de nuestro impuestos o por un mayor endeudamiento de la nación, que los propios contribuyentes terminaríamos pagando. Dinero adicional para hacerlo más grande sólo debe provenir de ahorros, de que el gobierno se amarre más el cinturón, que lo está haciendo —habrá 3 mil millones de pesos más al renunciar los altos funcionarios del mismo al aguinaldo de este año— de la rifa del avión presidencial para desttinar los recursos que se obtengan a equipar hospitales; de las subastas de vehículos, aviones, helicópteros, joyas, casas, etc. recuperadas del crimen de overol o cuello blanco para destinar el fruto a obras de infraestructura, y de que los empresarios que deben impuestos atrasados, los paguen.

Hay otros rubros que permitirían recuperar dinero público, Pero la mezquindad de quienes quieren que la vaya mal a México no lo permite. Los dirigentes y políticos de los partidos de oposición, no le bajan a la crítica de lo que hace el gobierno, pero se niegan terminantemente a cooperar cediendo por lo menos la mitad del abultado dinero que reciben del limitado presupuesto que tenemos. Ese dinero podría servir para ayudar al rescate de los que menos tienen, y a los que dicen querer mucho. Son miles de millones que malbaratan, y que se niegan a regresar, no obstante que aún se quedarían con otros miles de millones de pesos en sus bolsas. Sólo Morena ha devuelto su mitad. Los demás, siguen criticando con la acostumbrada cara dura que poseen.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

Pero lo más importante es que seha hecho sin crear ni elevar impuestos, aplicar gasolinazos o aumentar la deuda...

Síguenos en Google Noticias