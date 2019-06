El poder y la verdad

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

Hace una semana, el reconocido historiador israelí Yuval Noah Harari, autor del bestseller “Sapiens: de animales a dioses” (2011), publicó un interesante artículo titulado “¿Por qué la ficción triunfa sobre la verdad?”, en el marco de la serie “Las grandes ideas: ¿qué es el poder?” de “The New York Times”.

De acuerdo con Harari, “en la sociedad humana el poder significa dos cosas muy distintas”: por un lado, “la capacidad de manipular realidades objetivas”, ya sea para cazar animales o construir bombas atómicas. Según Harari, “este tipo de poder está estrechamente vinculado con la verdad. Si crees en una teoría física falsa, no podrás construir una bomba atómica”.

“Por el otro lado”, argumenta Harari, “el poder también significa tener la capacidad de manipular las creencias humanas, con lo que lograrás que muchas personas cooperen de manera efectiva”. A diferencia del primer significado del poder, donde la verdad es crucial, en este segundo significado no es necesaria, ya que “la cooperación a gran escala depende de creer en las mismas historias, pero estos relatos no necesitan ser ciertos. Es posible unir a millones de personas haciéndoles creer en historias completamente ficticias sobre Dios, la raza o la economía”.

Desde esta perspectiva, el poder, al ser de naturaleza dual —capacidad de manipular realidades objetivas y creencias humanas—, requiere tanto de conocimiento técnico sobre la realidad como de historias, mitos y rituales que logren la cooperación de personas a gran escala; no sirve de mucho lo primero si no se logra lo segundo. Y es aquí donde Harari responde a la pregunta que da nombre a su artículo.

Para lograr la cooperación de las personas, la ficción triunfa sobre la verdad porque aquélla es un marcador de identidad más útil que la verdad. La identidad, ya sea personal o colectiva —étnica o nacional— suele depender mucho más de mitos de origen que de hechos documentados (o tal vez sea más preciso decir de “hechos mitificados”).

Otra razón por la que la ficción triunfa sobre la verdad, según Harari, tiene que ver con la lealtad política. “Si le crees a tu líder solo cuando ella o él dice la verdad —escribe el historiador—, ¿qué prueba eso? En cambio, si le crees a tu líder incluso cuando construye castillos en el aire, ¡eso sí es lealtad! Los líderes astutos algunas veces dicen de manera deliberada insensateces para identificar a los devotos confiables de los seguidores condicionales”.

Finalmente, la ficción triunfa sobre la verdad porque ésta “suele ser dolorosa y perturbadora (…) Un apego absoluto a la verdad es una práctica espiritual admirable, pero no es una estrategia política ganadora”. Así, Harari concluye que “las ventajas de la mayor cohesión social suelen ser tan grandes que las historias ficticias suelen triunfar una y otra vez sobre la verdad en la historia de la humanidad”.

En una época en la que palabras como “posverdad”, “noticias falsas” y “hechos alternativos” aparecen una y otra vez en la discusión sobre política, el artículo de Harari provoca preguntas inquietantes. ¿Cuáles son los relatos políticos que se están narrando en la actualidad y que buscan la cooperación de personas a gran escala? El relato del crecimiento económico detonado por la atracción de inversiones que se traduciría en generación de riqueza y empleos se ha visto agotado en muchas partes, pues enormes sectores de la población no se han visto beneficiados sustancialmente de ese modelo económico. Aún así, este relato persiste entre muchos políticos de México —como en el gobierno de Yucatán— y otras partes del mundo.

En contraste, el relato de acabar con la corrupción, la violencia y dar prioridad a los pobres ha mostrado ser exitoso. Con este relato, promovido en todo el país por más de 12 años, Andrés Manuel López Obrador obtuvo más de 30 millones de votos en las elecciones del año pasado. Asimismo, el gobierno de AMLO está lleno de mitología y rituales: el logo del actual Gobierno de méxico lo integran los héroes patrios —figuras míticas de nuestra historia nacionalista— Morelos, Hidalgo, Juárez, Madero y Cárdenas. Eventos cotidianos de la agenda de AMLO, como las conferencias de prensa “mañaneras” o los viajes realizados en vuelos comerciales, pueden entenderse como rituales que expresan valores democráticos y de austeridad. Lamentablemente, otros relatos políticos han cobrado fuerza en los últimos años, aquellos que pretenden explicar las crisis económicas y otros problemas que viven diversas sociedades como producto de la llegada de inmigrantes o del reconocimiento de derechos a mujeres o personas LGBT.

Muchas personas intentamos combatir ficciones racistas y homofóbicas con “la verdad”; es decir, con estudios que sostienen a partir de determinadas evidencias que no existen razas ni motivos para argumentar una superioridad racial o que el matrimonio igualitario y la adopción homoparental no tienen consecuencias negativas para la sociedad. Sin embargo, esto no es suficiente. Partiendo del razonamiento de Harari, acaso sea más importante preguntarse por la posibilidad de construir nuevos relatos incluyentes y que pongan en primer lugar la dignidad de todas las personas. Tal vez no sean tan atractivos como los que se basan en ficciones de un pueblo homogéneo y en la construcción de enemigos, pero vale la pena intentarlo y, sobre todo, hacerlos verdad.— Mérida, Yucatán.

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM