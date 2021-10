El presente y futuro de la Medicina

Edgardo Arredondo Gómez (*)

El progreso de la Medicina nos depara el fin de aquella época liberal en la que el hombre aún podía morirse de lo que quería. Stanislaw Jerzy Lec

El 23 de octubre se celebró en México el Día del Médico. Esta fecha se estableció desde 1930, en una Convención de Sindicatos de Médicos llevada al cabo en Cuernavaca en 1937, en relación a esa fecha, pero de 1833 en que se inauguró el Establecimiento de Ciencias Médicas.

A nivel mundial no se celebra el mismo día. Hay alrededor de 30 distintas fechas para celebrar al Médico. En Estados Unidos por ejemplo se hace el 30 de marzo en honor a la primera anestesia dada en 1842. Bolivia tiene 3 fechas distintas.

El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional del Médico. Una fecha decretada para homenajear al gran científico que descubrió el mosquito transmisor de la fiebre amarilla, el cubano Carlos Finlay Barrés.

Al médico se le conoce también como galeno, doctor, médico, facultativo y “matasanos”, entre otros.

El médico es el profesional que practica la Medicina e intenta preservar la salud mediante el estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del paciente. Por lo tanto, requiere de una alta preparación y capacitación, la cual precisa mantener durante todo su ejercicio profesional.

Objetivo

El principal objetivo de un médico es "cuidar la salud del paciente y aliviar su sufrimiento". Hipócrates decía: “El médico pocas veces cura, algunas alivia, pero siempre debe consolar”.

Qué hace a un joven decidir estudiar Medicina: Influencia de familiares (Papá médico), conductas imitativas, vocación, amor a la vida. El médico aún tiene una alta plusvalía. Un estudiante de Medicina es una inversión a largo plazo; aunque esto ha evolucionado: en mi época ser estudiante de Medicina y andar con la batita y el libro despertaban suspiros… hoy en día puede ser el final de una conversación: ¿Qué me dijiste que estudias? —Medicina... adiós. Sentimientos de solidaridad a los demás; apego a una ciencia relativa y en constante renovación. El tener un medio de vida holgado. Hay el concepto de que el médico es rico (A mí al preguntarme si lo soy, siempre he respondido: “no soy rico, soy sabroso”).

En términos generales un médico vive bien, aunque no en todos lados (pregúnteles a los cubanos). Desde luego hay gente que se vuelve rica a expensas de la Medicina, desafortunadamente en muchas ocasiones a costa de vulnerar principios éticos y morales.

Perfil

¿Debe existir un perfil?, lo ideal es que sí: un médico debe tener un trato digno al paciente y a los demás y ante la duda del diagnóstico ser juicioso al estar frente al enfermo.

Desde luego: honestidad a carta cabal, compartir con el paciente hasta nuestras limitaciones científicas, sin engaños y dar lo mejor al tiempo de la atención clínica.

Contar con “Espíritu de Sacrificio”: No se vale lloriquear que no descansan, se alimentan mal o los explotan… desde luego que hay veces que esto depende más de las estructuras sanitarias, pero debe haber un espíritu de sacrifico y desarrollar empatía al dolor ajeno.

El éxito del médico después de cerca de 10 años de preparación, depende de un 50% de sus conocimientos y habilidades, y el otro tanto de su trato. La teoría se aprende en las aulas, la práctica en los hospitales, el trato viene de casa y lo conforman los valores familiares, morales y religiosos.

Llevar siempre consigo algunos de los máximas que siguen vigentes: Primum non nocere: “Lo primero es no hacer daño”. “No hay enfermedades, sino enfermos”, cada paciente vive de una forma muy particular la enfermedad, pero sobre todo no somos infalibles: Memento mori: “Recuerda que morirás”.

En mis 35 años de ejercicio profesional he podido constatar que hay un desapego creciente a la clínica y una mayor dependencia a los medios auxiliares del diagnóstico, una disminución del contacto con el paciente; una subespecialización que tiene la desventaja de no poder resolver problemas básicos. A nivel nacional: una estructura hospitalaria que pasó de tener carencias pero ser sustentable y eficiente, a una en proceso de desmantelamiento, ineficiente y lo más grave: insuficiente.

Hay un aumento en la percepción de la figura del médico como un ente deshumanizado, carente de ética, seducido por el mercantilismo. Problema altamente arraigado en la sociedad. La apreciación de la gente ha cambiado.

En el medio rural el médico sigue siendo adorado y respetado, en el medio urbano el enfoque va desde ser considerado un prestador de servicios, hasta una profesión más, que puede calificarse y evaluarse como cualquier otra.

Futuro

¿Hacia dónde va la Medicina? Dentro de cincuenta años probablemente una persona se pondrá de pie frente a una máquina, introducirá su tarjeta de crédito. Este dispositivo examinará el fondo de ojo, un escáner recorrerá de la cabeza a los pies, le colocarán una especie de medidor digital (oxímetro), le picarán un dedo para obtener una muestra de sangre, y en unos minutos saldrá el diagnóstico y por otra puerta los medicamentos que habrá de tomar. Claro que ya se tendrán tremendos avances, sobre todo inmunoterapia, la mayor parte de los cánceres se curarán y habrá posiblemente una carrera entre la aparición de nuevos virus y las vacunas. De ahí que es muy importante que la Medicina no pierda su carácter de ciencia pero sobre todo su perfil humanístico.

A casi dos años de iniciada la pandemia está por demás decir lo relevante que ha sido el actuar de los médicos.

En general, se ha comparado el comportamiento del Covid con la gripa española de hace 100 años. Es muy probable que estemos llegando a la fase final. La Medicina ha avanzado como lo demuestra el simple hecho de que es factible que el número de defunciones llegue a rondar al final los 5 millones, diez veces menos que lo ocurrido con la gripa española en donde se calcula los fallecimientos en más de 50 millones de personas.

Al final, la reflexión de lo perfectible que es la ciencia médica: Errar es de humanos. Hay quien dijo “Los abogados encierran sus errores en la cárcel, los arquitectos los cubren con plantas, los periodistas los exhiben en primera plana y los médicos… los entierran”.—Mérida, Yucatán

Médico y escritor