El PRI es el PRI; el PAN es el PAN, el PRD…

¡Fatalidad!

Ernesto Arévalo Galindo (*)

“La tragedia es que ya no hay seres humanos, hay máquinas extrañas que chocan entre ellas”: Pier Paolo Pasolini, escritor italiano

Conforme avanza el Proceso Electoral 2020-2021, la solicitud de la organización “Sí por México” de la gran unión de fuerzas de la sociedad, nunca vista en la política mexicana, para evitar el triunfo electoral del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, Morena, que lo encumbró al poder es más que necesaria, urgente, pero la lealtad a México de los partidos políticos convocados como el PRI, el PAN y el PRD está en duda, porque sus “antecedentes penales” son “muy amplios”. Dudo de la gran responsabilidad histórica de sus dirigentes, de sus militantes, de sus aspirantes y de sus suspirantes, ya que ellos tienen un pasado y tienen un presente. ¡Hasta un futuro!

Por supuesto que México necesita un impulso, desde la ciudadanía, en materia de políticas públicas sobre los principales temas de la agenda nacional como servicios de salud, equidad de género, seguridad pública, impartición de justicia, desarrollo social, crecimiento económico, cuidado medioambiental y ejercicio de la democracia. Sin embargo, lo peor no es que el Revolucionario Institucional, Acción Nacional y el Sol Azteca hayan robado, sino que forjaron a una generación, Movimiento Regeneración Nacional, muy convencida que robar está bien.

Andrés Manuel López Obrador cumplió dos años como Presidente. ¡Dos años de desgracias para México! Dos años de “matar” todo lo relacionado con el pasado a costa de la salud de millones de mexicanos, dejándolos sin medicamentos, riéndose de su desgracia e ignorando su muerte. Dos años a costa de la seguridad de millones de mexicanos, renunciando al combate contra la delincuencia organizada al grado de estrecharle la mano. Dos años de frenar la inversión pública y privada, generando la recesión económica, antesala del incremento de la pobreza. Dos años de aislar a la nación del exterior, destruyendo la postura de “país amigo” y transformándolo en pelele de Estados Unidos.

Y, para colmo, el Covid-19 ya sumó más de un millón 168 mil personas contagiadas y más de 109 mil 456 defunciones, en víspera de la llegada del invierno, cuya etapa será más crítica; mientras que Tedros Adhanom Ghebreyesus, jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió que México está “en mala situación frente a la epidemia”, porque duplicó el número de casos y muertes, en noviembre pasado. “Queremos pedirle a México que se lo tome muy en serio”, puntualizó.

La peste llegó en el peor momento para México, debido al peor gobierno de la Historia nacional.

¡Efectivamente! Hay que acabar, desde la raíz, con la “peste” mexicana, incrustada en el gobierno, cuyos principales inquilinos están de “aviadores” en Palacio Nacional. Como lo estableció “Sí por México”, en el sentido de “romper los muros que separan a la ciudadanía de lo político para colocar en el centro de la discusión pública las grandes causas, lograr que los políticos trabajen para las causas de las y los ciudadanos”.

Pero, la lealtad a México por parte del PRI que es el PRI, por parte del PAN que es el PAN y por parte del PRD… hasta qué punto es sincera, tomando en cuenta la desgracia que heredaron a México, porque sus gobernantes, en todas sus acciones y en todos sus hechos, siempre hicieron lo peor.

La tragedia es que ya no hay seres humanos, hay máquinas extrañas que chocan entre ellas.

El PRI nos heredó lo peor de lo peor de sus “graduados”, como el propio Andrés Manuel López Obrador y el “honestísimo” Manuel Bartlett Díaz, llegado del mismísimo “corazón” del PRI a funcionario de la Cuarta Transformación. El PAN fracasó en su oportunidad histórica de cambiar el rumbo de México a pesar que tuvo 12 años para hacerlo, con Vicente Fox y Felipe Calderón, ocasionando el regreso del PRI, a través de Enrique Peña Nieto. El PRD, con lo que le queda de sus “tribus”, es una “caricatura” de la política mexicana, cuyos algunos miembros ahora están, como buitres, en Morena.

En lo personal, yo no deseo la abundancia de Venezuela. En lo personal, yo no deseo el salario de Cuba. En lo personal, yo no deseo la justicia de China. En lo personal, yo no deseo la libertad de Corea del Norte; lo anterior, recordando las palabras del escritor Mario Vargas Llosa, sobre sus “deseos” a los socialistas.

Hemos sido muy repetitivos en nuestra historia, al grado de convertirla en una tragedia, actualmente disfrazada de una gran farsa, con daños muy severos.

Ya dos años, y contando, de alimentar de odio al “pueblo bueno y sabio” contra la sociedad, porque primero son los pobres.

Así de cruel es la Cuarta Transformación…

¡Fatalidad! — Cozumel, Quintana Roo

Periodista