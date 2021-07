El PRI: la soberbia lo lleva a la tumba

Marcelo Pérez Rodríguez (*)

La estrepitosa derrota del PRI en las pasadas elecciones en todo el país sacudió las estructuras del partido, produjo confusión entre los priistas y un dolor que todavía no digieren los militantes y dirigentes.

No dan crédito a lo sucedido el 6 de junio, tampoco evalúan el resultado, sino tratan de culpar a la dirigencia nacional como única responsable.

Por lo general, cuando un partido pierde mucho en unas elecciones la militancia y personajes dentro del mismo culpan a los dirigentes nacionales. Ahora no es la excepción. Solo que en este caso un grupo de priistas rebasaron los límites del diálogo, las peticiones y las exigencias y en forma violenta tomaron la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y se enfrentaron a otros militantes.

Sin embargo, en el enfrentamiento surgieron las armas de fuego, palos y agresividad entre los inconformes. Ante esta situación han surgido desmentidos y dimes y diretes, pues el dirigente nacional señala a los inconformes como un grupo de choque con tácticas especiales de ataque, mientras los acusados de porros y vándalos expresan que se han tergiversado los hechos.

En su historial se ha comprobado que el PRI no ha querido aprender de sus derrotas. Si en las pasadas elecciones la debacle priista es histórica —al no ganar ninguna de las 15 gubernaturas en juego, perder las que tenía, recibir reveses en alcaldías y Congresos, incluso en el estado no ganó ninguna diputación local, ni federal— antes tuvo otras derrotas que fueron llamadas de atención, de las cuales los priistas hicieron caso omiso.

Pero el PRI no cambió de piel ante lo que vivía. No quiso erradicar vicios, imposiciones y la lejanía hacia las comunidades y ciudadanos. Siguió con el palomeo, el dedazo, el compadrazgo, el nepotismo, el amiguismo, el influyentísimo y los abusos al ejercer el poder.

La democratización que tanto pregonaba se quedó en el papel, los discursos y las promesas. Las imposiciones internas continuaron y esto produjo inconformidades y rupturas entre los diversos grupos. El éxodo de priistas surgió y abandonaron el barco. Unos buscaron aires democráticos y otros simplemente por refugiarse en otros partidos para obtener mejores posiciones.

En estas pasadas elecciones se pudo notar el “chapulineo” priista en los diversos partidos y esto afectó más al otrora partido que se vanagloriaba de invencible y todopoderoso. Estos votos priistas se fueron hacia otros derroteros.

En el pasado el priismo no realizó foros, discusiones, análisis y autoevaluaciones de sus derrotas para buscar nuevos caminos, estrategias y formas de acercarse a la gente. Siempre se confió de sus artimañas electoreras, de las dádivas y los discursos demagógicos e incluso de poder meter las manos para alterar los resultados a su favor.

Ahora está pagando mucho de esa soberbia y de sus falsas promesas. Y tarde o temprano el pueblo se cansaría y se cansó.

En la entidad nunca se había quedado el priismo en blanco o muy lejos de la cantidad de votos esperada. La avalancha de sufragios lo llevó al tercer lugar y se hizo trizas el famoso bipartidismo, PRI-PAN. En el ámbito nacional también se evidenció el rechazo de mucha gente.

Siembra y cosecha

El PRI está cosechando lo que sembró en el ayer y viviendo lo que los demás partidos sentían al ser derrotados por el invencible partido, principalmente cuando estaba en el poder y podía mover, incluso, los hilos del proceso electoral.

Pero la corrupción en sus filas fue la lápida que cayó de golpe sobre el partido, después de tantas décadas de saqueos y abusos. Si la corrupción en el ayer fue el modus vivendi de muchos políticos de este partido y de servidores públicos surgidos de éste, y las autoridades trataban de acallar, silenciar y desviar las denuncias y acusaciones, en el hoy reciente, principalmente en el sexenio de Peña Nieto, la corrupción alcanzó niveles insospechados y de descaro.

Gobernadores, alcaldes, legisladores y funcionarios en general se vieron envueltos en desvíos multimillonarios que, ante los montos desviados, las denuncias de los ciudadanos y lo obvio de las triangulaciones y saqueos, las autoridades no pudieron ocultar esas anomalías, ni desviar la atención de estos desmanes.

Y hubo que actuar. Surgieron investigaciones, unos fueron detenidos y otros huyeron. Poco a poco, al terminar el sexenio fatídico, fueron detenidos muchos gobernantes y funcionarios que abusaron y enriquecieron escudándose de su poder.

Los yucatecos vivimos dos sexenios de saqueos, desvíos y abusos sin que el gobierno actual tenga hasta ahora resultados de las investigaciones por parte de los órganos anticorrupción. Amnesia sobre estos casos que le costaron mucho a la entidad.

El PRI no pudo, mejor dicho, no quiso democratizarse, cambiar y dejar en su oscuro pasado los vicios y las artimañas en sus procesos internos y en campañas electorales. Reciclaba esas triquiñuelas y las mejoraba con la tecnología.

Ahora, este golpe lo deja moribundo. Al priismo le urge democratizarse en serio o la muerte de sería inminente. Como el Ave Fénix, debe resurgir de las cenizas, pero con democracia, honradez y cercanía con el pueblo. Por ahora, de la derrota surgen las inconformidades salpicadas de violencia. El PRI muere, está en agonía. La soberbia lo acerca a la tumba.— Mérida, Yucatán.

Profesor

