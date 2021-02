Antonio Salgado Borge (*)

A través de un boletín, el gobierno del estado anunció esta semana, con bombo y platillo, que Yucatán ocupó el primer lugar nacional en el Índice de Desarrollo Democrático (IDD), elaborado por el INE, la fundación Konrad Adenauer Stiftung y otras organizaciones.

El texto del boletín, publicado en medios nacionales como “Excelsior” o “El Heraldo de México”, y en una decena de medios locales, subraya el desempeño de Yucatán en la segunda de las cuatro dimensiones que conforman el IDD: “Democracia de las Instituciones”.

En este artículo argumentaré que hay al menos tres aspectos de este festejo que son criticables y problemáticos.

Una aclaración preliminar es importante. No es mi intención criticar aquí la existencia del IDD ni evaluar en este artículo la solidez de los criterios que emplea para evaluar el desarrollo democrático. Tampoco pretendo hacer un análisis exhaustivo de los resultados de Yucatán en las cuatro dimensiones del índice: Democracia de los Ciudadanos, Democracia de las Instituciones, Democracia Social y Democracia Económica.

Cada una de estas dimensiones esta compuesta por diferentes elementos, que merecen ser evaluados con detenimiento y analizados con seriedad (por ejemplo, Diario de Yucatán, 03/02/2021).

Mi intención aquí es únicamente evaluar la forma en que los resultados de este índice han sido deformados y utilizados como petardo por el gobierno del estado. En consecuencia, me enfocaré exclusivamente en la dimensión “Democracia de las Instituciones” del IDD porque ésta ha sido tomada como la más “positiva” y como punta de lanza del boletín circulado.

Relatividad

Que Yucatán ocupe el primer lugar nacional en un instrumento que busca evaluar “el comportamiento de la democracia y el desarrollo democrático en cada uno de los 32 estados del país”, es una buena noticia. Sin embargo, los festejos sin matices son, en el mejor de los casos, prematuros y, en el peor, injustificados.

Y es que cuando el nivel de la competencia es tan bajo, una buena posición no puede ser aceptada como base de celebración alguna. Un ejemplo ayuda a ilustrar este punto. Nadie en su sano juicio podría festejar que México salga mejor parado que Centroamérica en términos de violencia, pues la región conformada por nuestros vecinos del sur es la más violenta del mundo. Del mismo modo, dado que la democracia en los estados que constituyen México es precaria, celebrar ser el “mejor” en términos democráticos es una forma disfrazada de celebrar ser el “menos peor” en esos términos.

Después de celebrar el lugar de Yucatán en la dimensión “Democracia en las Instituciones” se afirma que esto se ha logrado a partir de la llegada de Mauricio Vila Dosal a la gubernatura de ese estado”.

Pongo por ahora entre paréntesis lo problemático que resulta el evidente uso del IDD para promocionar la imagen del gobernador. Lo que resulta relevante para efectos de este análisis es que es engañoso afirmar que el lugar “positivo” de Yucatán en el IDD se debe a la gestión del actual gobernador.

En realidad, todos los estados bajaron en el índice con respecto a años anteriores. Además, el documento señala con claridad que no hay nada que festejar en este rubro: “lamentablemente, el pronunciado déficit de calidad institucional y eficiencia política que caracteriza la Democracia de las Instituciones, se hace evidente en las puntuaciones que logran la mayor parte de las entidades y en el promedio de esta dimensión”.

Yucatán tuvo el mérito, eso sí, de descender menos que otras entidades. Esto es cierto incluso para la dimensión celebrada. Evidentemente, de lo anterior no se sigue que el estado esté avanzando en términos de democracia.

Desfase

Inmediatamente después de relacionar el supuesto avance de Yucatán con la gestión del gobernador, el boletín afirma que el resultado “positivo” en la dimensión “Democracia en las Instituciones” se debe a que “desde el inicio de su mandato [Vila] abrió las puertas a organismo (sic) ciudadanos para ser partícipes del análisis y toma de decisiones en el manejo del presupuesto y la elaboración de programas de desarrollo social”.

La memoria se nos refresca en el párrafo siguiente: “hay que recordar que una de las primeras acciones de Vila Dosal en 2018 fue instalar un Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Gobierno del Estado, el cual está integrado por empresarios y representantes de la sociedad civil, quienes son los encargados de supervisar el presupuesto estatal y vigilar el gasto que el gobierno realice, así como validar el destino de cada peso del recurso público que se apliquen en obras”.

“Apertura”

Un problema aquí es que, al menos hasta donde alcanzo a ver, en el documento publicado por la fundación Konrad Adenauer Stiftung no se menciona a la supuesta “apertura” de puertas del gobierno de Vila como un logro. Tampoco puede alegarse que esto se afirma indirectamente pues, de acuerdo con el documento, la dimensión mencionada incluye los siguientes componentes: percepción de corrupción, participación de partidos políticos, rendición de cuentas legal y política, rendición de cuentas social, indicador de desestabilización —por ejemplo, la generada por grupos criminales—, intervención federal y crisis en el gobierno.

Alguien podría alegar que la “apertura” se encuentra en los indicadores de rendición de cuentas. Pero esto también es problemático. Según el documento la rendición de cuentas social se relaciona con el ejercicio de una prensa libre y con acceso a la información pública. Es decir, aquí no hay espacio para la apertura señalada en el boletín. (Por cierto, nuestro estado está colocado en el poco honorable lugar 14 en este rubro).

Por su parte, la rendición de cuentas legal y política incluye elementos tan diversos e importantes como la Elección de los Jueces del Supremo Tribunal de Justicia; Defensor del Pueblo; Mecanismos de Democracia Directa para la Expresión Ciudadana y Existencia y Desempeño de Órganos de Control Externo.

En el mejor de los casos, siendo caritativos, el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Gobierno del Estado podría ubicarse en el último rubro. Pero cuando se consideran todos los componentes del elemento “rendición de cuentas legal y política” Yucatán ocupa el lugar 15 a nivel nacional. Es decir, nos queda un largo camino por avanzar en ese sentido.

Predemocracia

Hay un último aspecto en el boletín que resulta cuestionable. Festejar la posición de Yucatán implica no poder ver o no querer reconocer que en los últimos años, en Yucatán hemos sido testigos de peligrosas señales de estancamiento o de retroceso democrático.

Estas señales incluyen, por ejemplo, el hecho de que en Yucatán el gobierno estatal sigue controlando al Poder Legislativo y al Poder Judicial. En el caso del primero, el sometimiento al Poder Ejecutivo es indigno de cualquier lugar que aspire a ser una democracia. Este sometimiento incide en la anulación en los hechos de organismos que tendrían que ser autónomos —como la Codhey o la Fiscalía Anticorrupción— mediante la colocación de directivos afines al gobierno del estado. A ello tenemos que sumar la disposición del Congreso del Estado de legislar en la oscuridad para evitar rendir cuentas sobre su decisión de llevar la contra a la constitución. En el caso del Poder Judicial, nuestro estado ni siquiera se ha sumado a la lista de entidades que exigen filtros adecuados, por ejemplo, para la designación de magistrados (Proceso, 21/01/2021).

El Poder Ejecutivo tiene la capacidad de romper con este círculo vicioso. Pero no lo ha hecho ni ha dado señales de querer hacerlo. El Poder Ejecutivo ni siquiera puede presumir rendición de cuentas o apertura. En primer lugar, este poder ha sido tolerante de la corrupción del pasado, perpetuando así el pacto de impunidad prevalente en el estado.

En segundo, ha sido muy selectivo en su concepción de apertura: en su mesa caben empresarios, organizaciones anti-derechos y grupos conservadores —incluyendo los que buscan colarse hasta la cocina disfrazados de luchadores sociales—, pero no caben organizaciones defensoras de derechos humanos, grupos de personas expertas, colectivos mayas o feministas.

Finalmente, es de llamar la atención el simple hecho de que esté circulando en medios nacionales y locales un boletín de esta naturaleza. Es difícil pensar que esta circulación, sincrónica y homogénea, es gratuita. Y, si no lo es, uno debe preguntarse qué ganamos los yucatecos del uso de recursos para estos efectos.

Este breve e incompleto inventario es importante, pues ayuda a subrayar un hecho que puede perderse de vista; ninguno de los elementos mencionados en esta sección es compatible con una genuina democracia. O, por ponerlo, en otros términos, en lugares verdaderamente democráticos, estos elementos no existirían o serían residuos prácticamente insignificantes.

Conclusión

En este artículo he argumentado que el festejo boletinado de Yucatán por su lugar en el Índice de Desarrollo Democrático es injustificado. Celebrar un resultado comparativo en un escenario tan desolador como el mexicano es tan trágico como cómico. Además, el desempeño de nuestro estado empeoró con respecto a años anteriores. Esto no es todo: las causas por las que supuestamente debemos festejar son difíciles de ubicar en el documento donde supuestamente se encuentran. Finalmente, un festejo no puede tener lugar cuando en realidad lo que vemos en los hechos es, más allá del índice, estancamiento o retroceso.

Excurso

El proyecto de ciclovías impulsado por el gobierno del estado, aunque perfectible, debe ser reconocido y celebrado. Es momento de poner las vías del estado al servicio de todas las personas, y no sólo de los automovilistas. En este caso, el gobierno de Mauricio Vila ha sido capaz de remar en sentido contrario a la corriente impulsada por algunos de sus aliados incondicionales. Ojalá no sea la última vez que esto ocurra.—Edimburgo, Reino Unido

Antonio Salgado Borge

