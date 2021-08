El pronto regreso a las clases

Columna 7 Por Dr. Pablo Pérez Akaki (*)

El tema de esta semana ha sido sin duda, otra vez, la educación. A manera de berrinche, “…llueva, truene o relampaguee…los niños regresan a clases presenciales…”. No hay libertad, no hay posibilidad de negociación, no hay ninguna otra forma de educación más que la presencial.

Casi año y medio de pandemia no nos ha permitido entender que hay otras formas de educación y que los mismos educadores han desarrollado diferentes modelos que pueden ayudar a la continuidad en el aprendizaje y garantizar la salud. Pero como en muchas otras cosas en esta administración, las ideas del pasado son las mejores y las únicas válidas, sin aceptar debate, reflexión ni alguna otra posibilidad.

La experiencia en el intento previo de junio, innecesario a mi parecer, demostró los riesgos y el cierre que se tuvo que hacer en varias escuelas. Unas han evitado difundir información de sus contagios para mantener sus actividades. Otras no tienen opción y deben obedecer a sus autoridades educativas. Las libertades de las que se hablan no permiten opciones para los estudiantes y sus familias en términos educativos y, por añadidura, en términos de salud. ¡Vaya contradicción!

Insistimos , como se ha hecho en otras entregas, en la presión a nuestras autoridades educativas (comenzando por el ejecutivo que también es claro que asume esa posición) en el impulso a un nuevo modelo educativo y dejar atrás el modelo que se tenía prepandemia, bastante deficiente según los indicadores internacionalesen la materia. El mundo cambió y queremos seguirla enfrentando con las mismas herramientas educativas. ¿No debería ser ese el rol de la autoridad en la materia en lugar de un sinnúmero de ocurrencias, acusaciones y contradicciones?

Entendemos la necesidad de la educación como el mejor recurso que tienen las sociedades para impulsar el cambio social. La educación como la forma más efectiva de fortalecer los recursos individuales y transformar las realidades de exclusión, represión, dependencia de los recursos públicos e impulsar una vida de oportunidades para la juventud. Pero si la educación que se ha recibido en las últimas décadas no lo ha logrado, porqué insistir en lo mismo. ¿O en este tema los gobiernos anteriores no lo habían hecho tan mal?

Tristemente, dejamos pasar una oportunidad histórica para transformar la educación en el país, al menos la pública, y como sociedad nos conformamos con lo mismo de siempre. Y vaya usted a saber si no también hemos asumido la actitud de “lo mismo de siempre” en otros muchos temas más.

Y para rematar, como los niños no se enferman y las farmacéuticas han hecho mucho dinero, no hay necesidad de pensar en su vacunación. Quizá es el mismo pensamiento respecto a las quimioterapias, por eso sigue el desabasto. Probablemente esto nos permita entender que los medicamentos no son un problema logístico, sino de voluntad política. Tristemente también, descubrimos que los niños, niñas y adolescentes también son excluidos en las políticas públicas en los temas de educación y salud por esta administración.— Mérida

Titular de la Cátedra Elías Landsmanas Dymensztejn – Anáhuac en niños migrantes no acompañados

Texto