“El pueblo ya no es menor de edad”

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Es evidente la forma como la derecha combate al gobierno de López Obrador. Su propósito es crear la impresión de que son muchos los ciudadanos y alto el número de organizaciones que tiene en contra. ¿Cuál es la estrategia? Usar todas las que pueden integradas por los mismos personajes.

Así, un día lanzan los ataques desde un grupo y otro día lo hacen desde otro. Una disección que los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez hicieron hace poco a algunos de ellos ha puesto en evidencia la maniobra.

El análisis fue hecho desde su programa “Los periodistas”, que transmiten a través del canal de YouTube del periódico digital SinEmbargo, a partir del examen de uno de estos grupos, el denominado “Signos vitales. El pulso de México”, cuyo más reciente ataque fue un libelo al que bautizó de “estudio”, en el que sostiene el infundio de que el presidente “miente o da datos inexactos 80 veces en promedio en cada una de sus conferencias matutinas”, las que ofrece todos los días, desde hace más de dos años (D. de Yuc., 16-04-21).

Como es muy fácil constatar, la andanada de estas organizaciones está a la orden del día. No hay medida tomada ni declaración hecha por la persona criticada que no sea motivo de duros ataques provenientes de estos grupos, cuyos integrantes jugaron un papel sobresaliente en el pasado cuando o bien ocuparon cargos de importancia en gobiernos anteriores o bien fueron consentidos por éstos con el carácter de intelectuales orgánicos. Eso, mientras el país se iba a pique plagado como estaba de saqueos del erario y corrupción cabalgante. En ese entonces, con gobernantes como Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, la crítica, si la había, era moderada, fraterna, no obstante lo incuestionablemente pésimos mandatarios que resultaron.

Como demuestran los dos periodistas, los personajes que integran estos grupos tienen en común el haber ocupado cargos en dichos gobiernos, panistas y priistas, o haber liderado organismos paralelos, disfrazados de independientes o ciudadanos que, sin embargo, actuaban en coordinación con funcionarios de gobierno para atenuar las críticas a éstos. Desplazados los gobiernos a los que estaban ligados, han cambiado de función. Hoy, con el mismo disfraz de ciudadanos, son parte del ejército de combatientes de las fuerzas que antes dominaron en el país y están usando la estrategia de la proliferación de sus plataformas de ataque para que se crea que son diversos.

Los ejemplos que pusieron, así lo demuestran. Una de las figuras principales del comité ejecutivo de “Signos vitales” es María Amparo Cazar, quien también forma parte de otra organización: “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad”, creada por el empresario Claudio X González Guajardo, y de la cual es directora. Pero su inclinación “ciudadana” no es ajena a lo partidario, pues fue coordinadora de asesores de Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación, en un gobierno panista, el de Vicente Fox.

Otros jugadores del equipo de “Signos Vitales”, según los periodistas, son personajes como María Elena Morera a la que también se le puede ubicar en la organización “Causa en Común” dedicada a temas de seguridad, misma que no se dio cuenta que Genaro García Luna se entendía con delincuentes, mientras le echaba porras. Hoy, sin embargo, hace uso de dos plataformas “ciudadanas” para denostar a quien está tratando de componer la situación de deterioro en materia de seguridad que le heredaron los gobiernos a quienes sirvió; o Julio Frenk y Salomón Chestorivski, secretarios de Salud con Fox y Calderón, respectivamente, quienes —junto con el exrector priista de la Unam, José Narro— tienen otro grupo para criticar al gobierno de AMLO por la pandemia, olvidándose del desastre en que dejaron el sistema de salud del país.

Claro, no podía faltar en este grupo el ex presidente del IFE (hoy INE), Luis Carlos Ugalde quien actúa también en varios frentes. Por lo menos en tres: el que se comenta, uno conocido como Integralia y el de “los abajo firmantes” que consiste en juntarse todos, de vez en cuando, para firmar desplegados en que critican acerbamente al presidente, adjudicándole toda suerte de errores, injusticias, supuestos actos de corrupción, etc., cometidos por él.

En una reciente visita a la entidad, Ugalde, en la misma línea de ataque se permitió difundir las consabidas mentiras que a diario esgrimen todos ellos para desprestigiar al mandatario, a saber, que está tratando de corromper al Ejército, que le está haciendo daño al mercado energético, que se quiere reelegir y que desconocerá los resultados electorales por la posible pérdida de espacios de Morena. Lo contrataron para orientar y vino a desorientar (D. de Yuc., 16-04-21).

Era de esperarse. Si con la misma visión con que midió el fraude electoral de 2006, del que fue orquestador importante, como peón que era de Elba Esther Gordillo, que lo llevó al IFE, está midiendo lo que ocurre hoy en el país, es lógico que, como el león, piense que todos son de su misma condición. Hoy el Ejército mexicano juega un papel muy diferente al que jugó en tiempos en que era usado por los jerarcas del aparato estatal, para perseguir y para masacrar; se está rescatando en beneficio del país la industria energética, que regímenes entreguistas se esforzaron en privatizar; el presidente no se va a reelegir porque ha empeñado su palabra ante el pueblo mexicano y, hasta hoy, ha demostrado que la tiene y, por último, lo calumnia al afirmar, como si tuviera bola de cristal, que no respetará los resultados electorales si no favorecen a Morena. Cuándo esto no ocurra, ¿se disculpará?

Es así como opera el engranaje de propaganda de los adversarios del gobierno de AMLO, cuyo objeto es no sólo desacreditarlo sino hacerlo de manera machacona para aturdir al electorado. “Tienen un grupo para hacer crítica sobre la pandemia, de ahí se salen para formar otro consejo para hablar de las mañaneras, de ahí pasan a otro que ahora está a la defensa del INE, ese mismo grupo se brinca y es “abajo firmante” y luego se brinca y es defensor de la libertad de expresión porque estamos a punto de “entrar a una dictadura” y es necesario “defender la libertad de expresión a toda costa”, concluyen los analistas (Ver: https://youtu.be/myVRbNu4Xfs).

No logran, sin embargo, su objetivo. Las encuestas lo atestiguan. Y es que el pueblo ya no es menor de edad.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa