El que no calla no otorga: tres casos

Ver, oír y contar

Por Olegario M. Moguel Bernal (*)

Ángel Trinidad amaneció hoy de vena desafiante y nos plantea el siguiente reto:

Primer acto. En un proceso electoral supuestamente democrático en una república a la que llamaremos Bielorrusia, el líder supremo desde hace más de un cuarto de siglo, pongamos que se llama Alexander Lukashenko, gana las elecciones con un 80% de los votos. Su opositora obtiene el 10. Es la sexta vez al hilo que el autoritario dirigente gana las elecciones, un récord casi porfirista y con un margen de triunfo avalado por cifras que no tiene ni López-Gatell.

Desde el 9 pasado, día de las elecciones, la población salió a las calles a protestar por el que consideran un resultado menos creíble que cuando a Bartlett se le cayó el sistema en el 88. El presidente en funciones, el mismo que ganó las elecciones, ha mandado reprimir, encarcelar e incluso torturar gente y, en un acto que quiso ser de conciliación (eso dijo), soltó a unos cuantos. La sangre, sin embargo, ya llegó al río: hay muertos, en circunstancias que los manifestantes afirman son producto de la represión y el gobierno califica como accidentes.

El movimiento opositor empezó y ha continuado con la población. Es la ciudadanía la que tomó las calles, no un grupo de simpatizantes de la candidata de oposición, quien por lo demás ya salió del país y está refugiada en Lituania. Es habitual que los movimientos ciudadanos se ensucien cuando políticos y aspirantes, como mancha voraz, se suben a la ola (léase 4 de julio de 2011), así que enarbolar siempre la bandera ciudadana es una tarea tanto o más complicada que alcanzar el objetivo mismo de la protesta.

Las manifestaciones han llegado a congregar a más de 200 mil personas en un solo acto en Minsk, la capital, y han sido pacíficas. El llamado de los manifestantes a la calma es permanente. El movimiento, plagado de jóvenes, también ha ido acompañado de huelgas en importantes industrias.

Míster Lukashenko ya hizo encarcelar a los cabecillas del movimiento, incluso mujeres, y hace pocas horas pidió a Putin enviar tropas para calmar a la plebe. El líder ruso le dijo que aguante vara. Debe tener cosas mejores que hacer, sobre todo si se avecinan las elecciones en EE.UU.

Segundo acto. Un grupo de basquetbolistas decide no salir a jugar en las semifinales de la NBA, la liga profesional de Estados Unidos, en protesta por reciente, nuevo acto racial contra un ciudadano afroamericano en ese país. Policías lo acribillaron delante de sus tres hijos, en Wisconsin. El acto se suma a varios recientes que de nuevo encendieron la mecha (nunca apagada del todo, lamentablemente) de los abusos raciales en Estados Unidos, empezando, en esta nueva etapa, con el asesinato de George Floyd también a manos de agentes de la ley. Pacíficamente los jugadores alzan la voz con un boicot a la jornada en el básquetbol. Ya se sumaron beisbolistas, futbolistas y mujeres basquetbolistas.

Tercer acto. Un ciudadano carga un par de bolsas de basura en su automóvil para botar en un contenedor en Chicxulubpuerto. Ese espacio ha sido cerrado por las autoridades y, para no tirar las bolsas en el monte a la vera de la carretera, como a todas luces se ve han hecho otros, las carga de nuevo y recorre la distancia hacia Progreso en busca de algún cesto dónde arrojarlas. Cuando encuentra unos tambores a la vista de todos, con libre acceso, vacíos y junto a botes para desperdicios ciudadanos, deposita sus bolsas con toda naturalidad.

Un policía le indica que no puede dejar ahí su basura y el ciudadano, con semblante y modos pacíficos (los vídeos lo muestran) le hace las siguientes preguntas: por qué está prohibido, dónde lo dice y, si está en un reglamento, que se lo muestre o le diga dónde puede consultarlo. El policía, al que se han sumado varios compañeros uniformados, no le da respuesta satisfactoria a insiste en que no puede tirar basura en los botes destinados para cumplir esa función.

Sin argumentos válidos ni claros, el ciudadano es llevado a la comandancia de policía en la cama de una patrulla, a la que él mismo sube en colaboración con las autoridades. Además, los uniformados amenazan con llevarse su automóvil al corralón. Si hablara, el auto diría como Fox: ¿Y yo por qué?

¿Cómo se llamó la obra? “¡Cuidado con el contagio de rebaño!”, dice Angel Trinidad.

Cuando la autoridad ignora o no es clara con las políticas que norman el comportamiento social se alzan voces inconformes. O lo que es lo mismo, el que no calla no otorga. Los balidos se curan con dosis diarias de información crítica y sería.

Sin recurrir a la violencia física, los personajes de los tres actos hacen valer su inconformidad, buscando no un sometimiento de la otra parte basados en la fuerza, sino un reconocimiento social sustentado en un comportamiento moral, negándose a formar parte de una sociedad presunta o realmente resignada y apática, dicho en términos de Giampaolo Zucchini en sus estudios sobre la oposición extraparlamentaria.

Ángel Trinidad lo traduce así: ¡No hay que ser borregos!— Mérida, Yucatán.

olegario.moguel@megamedia.com.mx

@olegariomoguel

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia

Ventana con texto de 16 puntos... Ventana con texto de 16 puntos...