El racismo y el abuso policiaco

Floyd: “No puedo respirar”

Marcelo Pérez Rodríguez (*)

Es lamentable que en pleno siglo XXI, a pesar de tantas luchas y tragedias en contra del racismo, todavía no aprendamos de las lecciones del pasado y surjan agresiones y crímenes por el color de piel, la forma de pensar o creencias religiosas.

La violenta detención de una persona afroestadounidense el 25 de mayo pasado por unos policías en Minneapolis, Minnesota, en EE.UU., el esposarlo y luego en el suelo uno de los cuatro uniformados ponerle la rodilla izquierda en su cuello unos 8 minutos con 46 segundos, mientras el detenido pedía que le quitaran la rodilla “porque no puedo respirar”, ha causado indignación mundialmente.

El vídeo de la muerte de George Floyd a manos de esos policías se hizo viral en el mundo entero. Hay tanto dolor e impotencia por la forma como murió el llamado “gigante gentil” y el poco castigo que se le otorga a los uniformados en los Estados Unidos que la gente ha salido a protestar airadamente pidiendo justicia ante este artero crimen.

El crimen de George Floyd ha sido el detonante para que surja en Estados Unidos y diversas partes del mundo un grito de no al racismo y al abuso policiaco. Sin embargo, no faltan quienes en forma violenta se han manifestado, saqueando comercios e incendiando patrullas o carros particulares.

Contraste

No se puede protestar pidiendo justicia y no a la violencia policíaca con violencia y agresividad. Las marchas silenciosas y pacíficas pueden convertirse en protestas estruendosas. Recordemos las luchas de Martin Luther King en Estados Unidos o la de Gandhi en la India.

La muerte de Floyd también saca a relucir las muertes ocurridas recientemente en nuestro país a manos de la policía. Veamos.

Yair López en Tijuana, Baja California. El pasado 27 de marzo dos policías municipales detuvieron en una gasolinera a Yair. Uno le pone las esposas, mientras que el otro le aplasta el cuello con el pie. Al ver que no reaccionaba lo voltean y lo intentan reanimar.

La parte medica señala que el joven murió por “desnucamiento a maniobras de estrangulación”. Dos meses después y ante las protestas surgidas en Estados Unidos por el asesinato de Floyd y el vídeo que algunos ciudadanos volvieron a circular en redes, el 29 de mayo se da orden de aprehensión en contra del policía que aprisionó el cuello.

Alejandro Giovanni López en Jalisco. El 4 de mayo en Ixtlahuacán de los Membrillos, policías de este lugar detuvieron a Giovanni, albañil de 30 años, cuando estaba cerca de la casa de unos familiares y en compañía de algunos de ellos, pero no usaba el cubrebocas. Sin embargo, no hubo un llamado de atención por parte de los uniformados, fue detenido con lujo de violencia, al principio se resistió porque no sabía la causa de la detención, luego comenzaron a golpearlo y lo metieron a la patrulla.

Al siguiente día les comunicaron a los familiares que el joven había muerto y estaba en la morgue. Sin embargo, la autopsia señala que la muerte se debió a traumatismo craneoencefálico, además en una pierna tenía una herida de bala.

A un mes del suceso y por la muerte de Floyd los familiares hicieron viral el video de la detención de Giovanni y surgieron protestas en varias partes del estado. A principios de junio se detuvieron a tres policías y ahora están en proceso.

Gaspar Avelino Sulub Cimé en Progreso. El lunes 24 de febrero por la noche es detenido con lujo de violencia y bajado de un automóvil el pescador Gaspar Sulub en el puerto de Progreso. Al siguiente día las autoridades policíacas les dijeron a los familiares que murió “por un infarto”.

La autopsia realizada por médicos particulares revela que la muerte fue por traumatismo craneoencefálico, además tenía lesiones en cara, brazos, piernas y cráneo, por lo cual se presume que fue torturado. La Fiscalía General del Estado, por su parte, señaló asfixia por broncoaspiración, no menciona golpes en las diversas partes del cuerpo, ni que pudo haberse ahogado con su propia sangre.

Pero en este caso no hay detenidos, ni sanciones para los uniformados que lo detuvieron. Ni hay información de las autoridades policíacas sobre la muerte del progreseño después de más de tres meses.

Es lamentable que el racismo y los abusos policiacos sigan presente no solamente en EE.UU., sino en el país y nuestra entidad. Debemos reflexionar y aprender de estos actos racistas y abusivos para cambiar nuestra visión y entender que todos somos iguales y nadie debe discriminar, ni agredir a otra persona por el color de piel, género, edad, religión, ideología, apellido, etnia, situación económica, trabajo que realice y demás.

Igualdad

Cuando entendamos que somos iguales como seres humanos y eduquemos a las nuevas generaciones —niños y adolescentes— con el ejemplo de los adultos, los policías y las autoridades a no discriminar a nadie y respetar a todos estaremos yendo hacia un mundo de igualdad y humano, en donde no haya racismo, ni abusos policiacos. Y así podamos respirar un aire de justicia sin la pierna, ni el pie de alguien en el cuello nuestro.—Mérida, Yucatán

marpero53@yahoo.com.mx

Profesor