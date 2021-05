El regreso a clases en Yucatán, complicado

Caminito de la Escuela

Edgardo Arredondo Gómez (*)

Nadie es libre sin un piso de salud, educación, certidumbre económica y seguridad jurídica; y la única entidad que lo puede garantizar es el Estado —Olof Palme

La postura del gobernador Vila fue clara: Se hablará con la Federación para que en Yucatán las clases presenciales se reanuden en agosto. Otra palomita más para el gobernador.

Lo que advertimos recientemente en la campaña de vacunación aquí en Mérida, como lo que estamos viendo en relación con el inicio de las clases, es una clara muestra de la importancia de que los estados sean totalmente autónomos para tomar decisiones cruciales en tiempos de la pandemia.

A unos dos meses de que el presente ciclo escolar concluya, la insistencia en acelerar el regreso a clases presenciales, no solo resulta inoperante, difícil, sino un acto llamémoslo: imprudente, para no utilizar más adjetivos.

A nivel federal existe una clara prisa por dar una imagen de “normalidad”, para lo cual los estados con semáforo en verde pronto regresen a la presencialidad en las clases. Tradúzcase esta normalidad como una consecuencia de la acertada estrategia en el manejo del Covid y la preservación de la economía por la 4T. No podemos dejar de pensar en forma maliciosa en el aspecto electoral que está aquí a la vuelta.

“En el país no existen las condiciones para regresar a clases presenciales en este ciclo escolar, debido a la situación de salud de los trabajadores de la educación, la falta de espacios abiertos, escuelas techadas, así como deficiente infraestructura en agua, luz, drenaje y baños”, aseguró la coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

Al presentar la Encuesta Nacional sobre Regreso a Clases Presenciales, elaborada la semana pasada, el magisterio disidente aseguró que siete de cada 10 profesores dijeron estar en alto riesgo de salud, por lo que manifestaron sentirse en peligro de contagio en el traslado a los planteles. Ante tal manifiesto fue enérgica la postura: “ningún maestro regresará a las aulas si no se ha vacunado a todo el personal”.

Además, la CNTE estableció 13 condiciones para aceptar el regreso presencial a clases. Nos quedamos con las dos primeras: “Vacunación para toda la población y Semáforo verde”. No dudo que la CNTE se pase por el arco del triunfo cualquier disposición de la federación cuando sobran los ejemplos del voluntarismo e independencia con las que siempre ha actuado, ni tampoco el gobierno quisiera de nuevo verlos en las calles sumándose a los grupos de protesta por la falta de vacunación.

Vacunar a todos

Pero alejándonos del aspecto político, es claro que se trata de vacunar no solo a los maestros, también al resto del personal administrativo, intendencia y demás…, seamos realistas: cuál es el estado de las instalaciones educativas de los tres niveles de gobierno, a más de un año del cierre, es evidente que hay que revisar, dar mantenimiento o readecuar a muchas de ellas.

El Covid no afecta en forma preferente a niños, esto ha sido una bendición en medio de tanta desgracia; siempre ha sido una interrogante a la que hasta hoy en día no existe una respuesta clara. Por supuesto que es fabuloso que los niños estén a salvo; las secuelas del Covid, sin embargo, en ellos van un poco más allá. Cuántos niños perdieron a sus padres o familiares cercanos; cuántos de ellos sufrieron el embate económico por la pérdida del empleo de los padres; cuántos miles y miles de niños y jóvenes no fueron capaces de poder tener clases en línea, porque es evidente que las televisoras fracasaron en ser un medio ideal.

Dicho en pocas palabras, en la escala educativa yendo de esta base amplia de la primaria, ascendiendo a la secundaria hasta llegar a la esfera universitaria: miles y miles de estudiantes quedaron francamente rezagados. Las deserciones, con números impresionantes.

El valor de la impartición de clases presenciales es simplemente irrebatible e insustituible. El niño de preescolar requiere de la interacción con otros pequeños para ir desarrollando su identidad, su sentido de competencia y propiedad, a nivel escolar la interacción es parte de cualquier programa educativo, y así ascendiendo.

A nivel universitario solo mencionaré el ejemplo claro de las escuelas de Medicina: no hay rotación hospitalaria, acceso a los anfiteatros para clases de disección o laboratorios; gran parte de estas habilidades que moldean su aspecto psicomotriz han quedado menoscabadas.

El gobierno es el único que tiene todo para garantizar el regreso a la normalidad de la sociedad. De tal forma que este todo debe ser bien planeado, pero más que nada: gradual y sostenido; no se permiten las prisas.

A todos los niveles educativos se puede hablar ya de la generación Covid. Tal vez no sería absurdo prolongar un año cada ciclo escolar hasta normalizar todos los perfiles educativos: la primaria de 7 años, la secundaria y la preparatoria de 4 años…

Lo cierto al caso es que es muy importante que cada estado tenga sus propias estrategias y esto no solo a nivel gubernamental, los colegios particulares tienen que tocar con la misma partitura.

Por cierto, ante la pregunta que me han hecho algunos pacientes, maestros y maestras que están ahora en dos listas de espera de vacunas: ¿cuál ponerse si la Cansino o la Astra Zéneca?, mi consejo: la Cansino, tan efectiva como la otra, pero apegándonos al refrán popular: más vale pájaro en mano… ,ya que con eso aseguran su cobertura completa, porque nadie sabe, ni cómo, ni cuándo, y de qué manera la 4T saca las cifras alegres de sus previsiones en la vacunación, no olvidemos que ellos tendrán siempre otras cifras.— Mérida, Yucatán.

Médico y escritor