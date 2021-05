El regreso a las aulas

Imaginando el escenario

Ricardo Alberto Gutiérrez López (*)

La pandemia nos tomó por sorpresa. Muchos sectores de la sociedad se vieron de repente en la necesidad de detener la marcha, esperar un poco y reanudar de nuevo con medidas que los hicieran mantenerse vigentes y operacionales en sus diferentes rubros.

El sector escolar se vio afectado tremendamente por esta contingencia sanitaria, pues si no podíamos reunirnos, ¿cómo íbamos a seguir con nuestra labor educativa? Esto llevó en todo el planeta a echar mano de la tecnología que hasta antes de 2020 se había utilizado como un complemento a la labor educativa; una herramienta útil y moderna, pero no obligatoria.

Hubo que replantearnos las estrategias y nos vimos en la necesidad de capacitar a marchas forzadas al personal docente para que mantuvieran sus niveles de eficiencia, pero ahora, “a distancia”. Inexorablemente, el tiempo siguió su marcha y la ciencia nos ha proporcionado una esperanza para que la vida retorne, con muchas reservas eso sí, a lo que se ha dado por llamar una “nueva normalidad”.

Las clases presenciales serán una pronta realidad en nuestro estado y en consecuencia, muchas preguntas han surgido sobre cómo se efectuará este tan anhelado regreso y qué medidas adicionales se tomarán.

Personalmente he meditado mucho sobre esta situación y como fruto de tales elucubraciones, he concebido el siguiente escenario para un verdadero regreso a clases seguro para todos y que sea a la vez, exitoso para la docencia.

Actuar con solidaridad. Solidaridad entre maestros, padres de familia, alumnos, gobierno e instituciones educativas. Cumpliendo cada uno cabalmente y a conciencia lo que le corresponde y lo que esté a su alcance para conseguir que las actividades escolares se reanuden con éxito. Sin egoísmos y sin mezquindades.

Perseguir un objetivo en común. La entrega total de nuestra parte, logrará que las aulas vuelvan a ser espacios seguros; que los protocolos que exija el gobierno se cumplan a cabalidad y que cuando se infrinjan estas medidas, se analice detenidamente cada caso. No imponer de entrada, una sanción severa, reduciendo la situación a una mera actuación burocrática. En cambio, debe proporcionarse la orientación y la ayuda necesarias para resolver el problema y garantizar la seguridad de todos.

Mostrar agradecimiento. Este es por mucho, el mejor momento para reconocer la labor educativa que por mucho tiempo han brindado tanto las escuelas públicas como las privadas. En ocasiones supliendo las carencias que pudieran tener. ¿Cómo? Apoyando de diferentes maneras: aportando nuestro tiempo, destinar recursos y si no se quiere o no se puede colaborar activamente, al menos no actuar negativamente señalando solamente los defectos. Es decir, hay que ser objetivos en el manejo de cualquier problema escolar que surgiere. Esto me conduce al siguiente punto.

Debemos actuar de buena fe y apoyar con confianza. He sabido de varias asociaciones de padres de familia que se niegan a aportar a las escuelas, pues tienen el recelo de que los recursos donados, se utilicen para algún beneficio personal. Hay que estar siempre alertas a combatir la corrupción, pero este es el momento de confiar los unos en los otros y de dar lo que esté a nuestro alcance.

Ser precavidos y respetar los protocolos. Los productos sanitizantes, cubrebocas, sana distancia, etc., jugarán un papel decisivo sobre las incidencias de casos del virus dentro de las aulas. Ante esto debemos estar preparados y sobre todo, inculcar en los alumnos y todo el personal que labore en la escuela, el respeto a las disposiciones sanitarias que hacen la diferencia entre un ambiente de riesgo a uno seguro dentro del ambiente escolar.

Ofrecer opciones posibles. Leyendo las noticias, me enteré que las autoridades escolares ofrecen una modalidad mixta. En ese sentido, se refieren a que los alumnos sean divididos en grupos que asistan en diferentes días de la semana. Esto podría resultar un obstáculo para que se puedan cubrir todos los temas de que consta el programa oficial de las asignaturas; pero primero está la salud de nuestros hijos. Esto es aplicable más bien a las escuelas que tienen un número elevado de alumnos y que carecen de las aulas suficientes para atender a todos simultáneamente, guardando la sana distancia; mientras que las escuelas que manejen un menor número de alumnos, tendrían mayor posibilidad de distribuirlos en el espacio de la escuela pudiendo asistir todos los días.

La modalidad mixta que propongo se refiere a que se pueda optar por las clases presenciales o mantener la instrucción a distancia. En cualquier caso corresponderá al padre de familia determinar la mejor opción para su hijo. Como fuere, nosotros como escuela tenemos la obligación de estar preparados para ofrecer ambas modalidades. Esto es, implementar en las aulas el equipo necesario para que los maestros, al estar impartiendo sus clases en el aula, simultáneamente se esté transmitiendo dicha sesión de manera virtual para que puedan recibirlas también los alumnos no presenciales.

Este es el regreso a clases que he concebido y confío plenamente en la buena voluntad de todos los involucrados para asegurar un exitoso retorno a las aulas, garantizando la seguridad de nuestros hijos, quienes se merecen lo mejor que podamos ofrecerles.— Mérida, Yucatán.

Exdiputado y expresidente del Congreso del Estado