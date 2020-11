El regreso del general Cienfuegos

Acusaciones

Filiberto Pinelo Sansores (*)

El tema del regreso del exsecretario de Defensa general Salvador Cienfuegos al país ha suscitado especulaciones maliciosas de los críticos del gobierno, que tratan de hacer pasar lo sucedido como una componenda entre autoridades de alto nivel de México y Estados Unidos, que contiene secretos que no se dieron a conocer a la opinión pública.

El propósito es enlodar, sin pruebas, un proceso transparente en que nuestro país reivindicó algo que los gobiernos del Prian pusieron siempre por los suelos: la soberanía nacional.

Se hacen lenguas de lo ocurrido inventando hechos y prediciendo consecuencias, que se basan en suposiciones e intrigas.

Sustentan sus dichos en fuentes anónimas, manera fácil de inventar historias noveladas al gusto del cliente. A esto no escapan agencias informativas internacionales como la Reuters, que puso en boca de “un funcionario de alto nivel del gobierno mexicano que solicitó el anonimato por no estar autorizado a declarar sobre el tema”, la afirmación de que “México se ha comprometido a arrestar a un líder de un poderoso cártel del narcotráfico en virtud de un acuerdo con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, a cambio de retirar los cargos de tráfico de drogas contra el ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos”.

Un vulgar cambalache. Por supuesto, no dio el nombre del “funcionario de alto nivel” que le dio la primicia, ni tampoco el nombre del capo a capturar (La Jornada en línea, 21-11-20).

El portal mexicano EMEEQUIS fue más lejos todavía y el mismo día “confirmó con integrantes del gabinete de seguridad” del gobierno mexicano “la revelación hecha por Reuters” y no sólo eso sino corrigió a ésta asegurando que no era uno sino tres los extraditables —hasta sus nombres dio— que “pagarían por la cortesía del gobierno de Donald Trump de devolver al exsecretario de la Defensa Nacional” a México (EMEEQUIS, 21-11-20).

Ninguno de los dos medios da los nombres de las fuentes que hicieron tales revelaciones. De creer en su certeza habría que felicitar a quienes las consiguieron —por la rapidez con que lo hicieron— y admirar lo sueltos de lengua de supuestos integrantes de un gabinete de seguridad —que más bien sería de inseguridad—, que revelan secretos de Estado sin temor a consecuencias.

¿Qué pruebas tienen quienes especulan de ese modo para hacer sus afirmaciones? ¿Algún video, audio, documento filtrado? Ninguna, pero no importa. Se trata no de informar sino de desprestigiar a un gobierno que se atrevió a poner los puntos sobre las íes a su vecino, acostumbrado a vulnerar acuerdos —aunque no se tenga más sustento que las palabras de un supuesto funcionario que nada garantiza tenga existencia real— y, de este modo, debilitarlo.

Esta manera de informar, sin garantía de que la información sea veraz, es lugar común entre periodistas y medios que aunque quieran ocultarlo militan en las fuerzas que aspiran a deponer a este gobierno. Es el típico periodismo que se basa sólo en el “nos dicen” o el “nos cuentan”.

El proceso que culminó con la devolución del general fue público y no en lo oscuro. Se basó en la solicitud del gobierno mexicano, por vía diplomática, al de los Estados Unidos, pidiéndole que explicase por qué —tal como acostumbraba con los gobiernos peleles que antes hubo en nuestra país— hizo a un lado el acuerdo de colaboración existente entre ambos gobiernos que los obliga a informar de investigaciones sobre hechos del crimen organizado que involucran al territorio del otro, pues de no ser así, el acuerdo deja de existir. El planteamiento es inobjetable. Es cierto, el acuerdo ha sido flagrantemente violado muchas veces por el gobierno norteamericano.

Fueron dos los aspectos que caracterizaron siempre las relaciones de las autoridades de los Estados Unidos con las de nuestro país, en materia de seguridad. Por un lado, aquéllas ordenaban a éstas qué tenían que hacer a la hora de detener capos y, por el otro, les ocultaban información de inteligencia por considerarlas no confiables debido a su bien ganada fama de corruptas y, por eso mismo, profundamente penetradas por el crimen organizado. Un día, por ejemplo, a alguien de la DEA se le ocurrió que era necesario introducir armas de grueso calibre a México a través de su frontera norte, con la extraña idea de seguirles la pista para capturar criminales y el gobierno mexicano, encabezado por Calderón, graciosamente, lo permitió.

Ahora fue diferente. El 21 de octubre, seis días después de la detención del general, México inició un proceso de reclamación a Estados Unidos que dio lugar a un intercambio de opiniones entre las autoridades de ambos países sobre las consecuencias que traería no respetar las reglas de aquel acuerdo. A las autoridades norteamericanas no les quedó más que aceptar el sólido argumento mexicano de que si no se cumplía, desde ahora ese acuerdo, sería imposible mantenerlo, por razones obvias, vigente.

El canciller Marcelo Ebrard, expuso, paso a paso, los encuentros de las partes que condujeron al reconocimiento de esta verdad y, en consecuencia, a la actitud de Estados Unidos de dar marcha atrás a su decisión de juzgar a Cienfuegos en su territorio (Conferencia matutina, 18-11-20).

El gobierno de los Estados Unidos reconoce el derecho de México de conocer de los hechos delictivos de los que aquel país acusa al general Cienfuegos, cometidos en territorio mexicano, e implícitamente, el error que cometió al detenerlo. Así lo dice el comunicado conjunto que firman la Fiscalía General de la República, a cargo del doctor Alejandro Gertz Manero, y el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, “En reconocimiento a la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos, y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar a la jueza que se desestimen los cargos penales de Estados Unidos contra el exsecretario Cienfuegos para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas”.

Se desestiman los cargos penales hechos por Estados Unidos, sí, pero se proporciona a México las pruebas para que la Fiscalía las use en la investigación a que está obligada al conocerlas.

Hasta hoy no existen elementos para afirmar que la Fiscalía mexicana no cumplirá su obligación. Lo que sí es un hecho es que hasta aquí el gobierno mexicano ha actuado de manera inobjetable, diametralmente opuesta a como lo hicieron los del pasado.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa