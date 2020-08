El respeto y el valor de la vida

Hablemos de Bioética

Continuando con la reflexión en torno al don precioso de la vida humana, tenemos que reforzar que, “el primer derecho de una persona humana es su vida. Tiene otros bienes y algunos de ellos son valores más preciosos; pero aquél es fundamental, la condición para todos los demás. Por esto debe ser protegido más que ningún otro. No pertenece a la sociedad ni a la autoridad pública, sea cual fuere su forma, reconocer este derecho a unos y no reconocerlo a otros: toda discriminación es inicua (indebida), ya se funde sobre la raza, ya sobre el sexo, el color o la religión. No es el reconocimiento por parte de otros lo que constituye este derecho; es algo anterior; exige ser reconocido y es absolutamente injusto rechazarlo”.

Algunos intentan justificar el aborto sosteniendo que el fruto de la concepción al menos hasta un cierto número de días, no puede ser todavía considerado una vida humana personal. En realidad, “desde el momento en que el óvulo es fecundado, se inaugura una nueva vida que no es la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano que se desarrolla por sí mismo. Jamás llegará a ser humano si no lo ha sido desde entonces. A esta evidencia de siempre... la Genética moderna otorga una preciosa confirmación. Muestra que desde el primer instante se encuentra fijado el programa de lo que será ese ser viviente: una persona, un individuo con sus características ya bien determinadas. Con la fecundación inicia la aventura de una vida humana, cuyas principales capacidades requieren un tiempo para desarrollarse y poder actuar”.

Aunque la presencia de un alma espiritual no puede deducirse de la observación de ningún dato experimental, las mismas conclusiones de la ciencia sobre el embrión humano ofrecen “una indicación preciosa para discernir racionalmente una presencia personal desde este primer surgir de la vida humana. ¿Cómo un individuo humano podría no ser persona humana? El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción y, por eso, a partir de ese mismo momento se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida”.— Presbítero Alejandro de J. Álvarez Gallegos, licenciado en Bioética