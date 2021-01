El reto ahora: campañas sin tierra

Ver, oír y contar

Olegario M. Moguel Bernal (*)

El carismático candidato repartía sonrisas, saludos de mano, abrazaba a niños, señoras y hombres recios como si fueran sus amigos de toda la vida.

La mano levantada saludaba a todos y a nadie. La sonrisa, la más franca de todas las que Ángel Trinidad hubiera visto, se regalaba generosa a todos los presentes.

Aquel afortunado que lograba recibir un saludo de mano, abrazo o solo una mirada frontal, en automático lo sentía como el mejor de sus amigos.

¡Caramba, ese tipo en verdad sabía su trabajo! Era un maestro en el arte del prensatio, aquella práctica heredada de la Roma antigua que consiste en dar la mano al eventual votante, hablar con él, palmearle el hombro. Este sujeto era un moderno Cicerón.

Nuestro aspirante a tribuno tropical era el mejor de todos, el más cercano, el amigo, aquel al que uno le podría confiar el cuidado de sus hijos con los ojos cerrados. ¡Qué personaje!

Antes de llegar al pueblo todos conocían su imagen por los anuncios en prensa y otros medios… Pero esta vez estaba ahí. No era una efigie; era él mismo, de carne y hueso, presente en ese poblado olvidado donde lo único que pasaba era el tiempo. ¡Vaya que tendrían que contar a sus nietos aquellos que fueron testigos de la llegada del candidato al pueblo! Del futuro gobernante, porque ¿quién se atrevía a dudar de su triunfo?

Ni siquiera el alcalde, menos el gobernador, habían puesto pie en la zona. Ah, pero “el candidato sí nos toma en cuenta. Además, se viste como nosotros, sencillo, y habla nuestro lenguaje, toma cheva con los hombres y come relleno negro que preparó la chichí, con tortilla, sin cubiertos, como mandan los cánones”.

Ángel Trinidad fue testigo de la promesa que hizo el candidato de regresar al pueblo después de su victoria. Hará una carretera, caminos sacacosechas y cambiará el vetusto y derruido tinaco que surte a todo del poblado. También techará la cancha de básquet. ¡Éste sí cumpirá!

Qué diferente de aquellos candidatos que pasan por los pueblos, si acaso lo hacen, y en la cara se les ve que no regresarán jamás. Nada que ver con historias como aquella conocida del que buscaba la gubernatura de Guanajuato en los años setentas y en un abarrotado mitin en lejano poblado, mientras la muchedumbre lo aclamaba, se le oyó decir por lo bajo: “Véanme bien, cabr… porque nunca en su vida me volverán a ver”. Suerte para él que no existían las redes sociales. La difusión de tal canallada le habría costado la gubernatura.

En las campañas electorales, el trabajo en tierra sigue teniendo gran importancia dado que es el que pone al candidato de cara al pueblo. Remontándonos a tiempos menos lejanos que los de Cicerón y el sabio y obstinado Catón, un personaje que le dio nuevo impulso a la prensatio fue Abraham Lincoln, que en los sesentas del siglo XIX lo hacía desde el cabús de un tren en el que recorría la costa este de los Estados Unidos.

El sistema funcionó bien hasta entrados los años 30 del siglo XX, cuando Franklin D. Roosevelt aprovechó a su favor la penetración de la radio para hacer, si no la primera, sí la más sonada campaña de aire hasta aquel momento. Fue una ayuda invaluable para un personaje al que se le dificultaba la movilidad a causa de la polio. El candidato lanzaba unos discursos interminables que hoy nadie escucharía, pero en aquel entonces era la novedad y el mensaje llegaba con una fuerza brutal a los eventuales votantes. La combinación tierra-aire en las campañas electorales había nacido.

Nace un formato

Poco más de veinte años después y catapultado como el personaje que encabezó el desembarco en Normandía que marcó el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial, Dwight D. Eisenhower lanzó su campaña por la Casa Blanca. En su intentona, sabía que ser la figura señera del triunfo aliado no le garantizaría la oficina oval, de ahí que optó por buscar a profesionales de la comunicación.

Eisenhower se convirtió en el primer candidato en lanzar una campaña de aire diseñada para posicionar una marca, “Ike”, y con ello nació el marketing político. Contrató a Disney para las imágenes, que consistían en unas caricaturas revolucionarias, innovadoras, y a Irving Berlín, no el funcionario municipal sino el famoso creador de jingles de aquella época y autor de canciones insertadas en la cultura estadounidense como “White Christmas” y la patriótica “God Bless America”, entre otras 3,000 piezas.

En América Latina, mientras tanto, la carencia democrática acompañada del señoreo de los dictadores y partidos de Estado hacía innecesaria la mercadotecnia política. Los espacios estaban cerrados para aquellos que no contaran con la bendición de los ocupantes del poder. En México y Yucatán vaya que supimos de eso.

Con Roosevelt dando larguísimos discursos por la radio o “Ike” con su campaña específica para posicionamiento de marca, las campañas electorales evolucionaron de los recorridos a golpe de zapato y de rieles desde Lincoln hasta convertirse en esa mezcla de tierra y aire que todos conocemos hoy desde nuestra óptica de ciudadanos.

Pero ahora resulta que las campañas electorales de 2021 marcarán un parteaguas en la combinación tierra-aire debido a que todos los modernos Cicerones se verán limitados en extremo al momento de ejecutar tareas a ras de piso. La pandemia impedirá el contacto, ya no digamos con las muchedumbres sino incluso con grupos pequeños de más de diez personas. Las comidas en casa de los votantes, los besos a los niños y los abrazos y palmadas quedarán para mejor ocasión, quizás para el 2024. Hay dos riesgos latentes: el de contagio y el de que otros candidatos los usen en contra de sus adversarios.

Será interesante ver cómo se las arreglarán. Quizás haya innovaciones que marquen el futuro de las campañas políticas en Yucatán y en México. (Con información histórica de Luis Costa Bonino).— Mérida, Yucatán.

olegario.moguel@megamedia.com.mx

@olegariomoguel

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia

Ventana para cita