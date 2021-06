El rumbo que tomará la nación

Eduardo R. Huchim (*)

Una parte de la sociedad mexicana se dice preocupada porque tras la elección del próximo 6 de junio quedará un país dividido y sumergido en miles de litigios postcomiciales.

Es probable que así sea, pero junto a la visión negativa sobre esa posible realidad, existe otra que ve en la confrontación signos de vitalidad democrática (aunque haya facetas reprobables) y la consecuencia natural de un nuevo proyecto de nación y una nueva manera de hacer política que rompe con paradigmas anteriores.

¿Es equivocado el proyecto y son erróneas las nuevas prácticas? Es temprano para saberlo, pero no hay duda de que son diferentes y pretender juzgarlos con criterios del establishment, necesariamente llevará a conclusiones adversas. De lo que no hay duda es que el proyecto y las prácticas de los últimos 30 años han producido una población mayoritariamente pobre y una desigualdad rampante con un puñado de ricos muy ricos y millones de pobres muy pobres que, además, no han tenido posibilidad de salir de la pobreza y, en su mayoría, son presa de la fatalidad de morir como nacieron porque la inmovilidad social sólo excepcionalmente se vence en este país.

Esto —pienso— no ha sido cabalmente comprendido por las élites mexicanas que —con encomiables excepciones— sólo alcanzan a ver que el poder político, en algún grado, ya no responde exclusivamente a sus intereses, demandas y ambiciones. Y no sólo eso, desde la cúpula del poder, se las exhibe y se reprueba su egoísmo y espíritu explotador que, con frecuencia, ha dañado a la nación y a sus recursos naturales. Y esto además de que, en ciertos casos, Hacienda les hace pagar impuestos —pasados y presentes— que antes no pagaban.

En este contexto no es de extrañar que haya reacciones rabiosas que se expresan sobre todo en redes sociales y en algunos programas radiofónicos. Las críticas legítimas y fundadas son obscurecidas por la injuria y la descalificación, frecuentemente proferidas desde el anonimato.

Por fortuna, hay excepciones notables y escasísimas. Una de ellas ocurrió este martes 1 de junio en el programa Aristegui en vivo, donde Jorge Suárez Vélez y Abraham Mendieta sostuvieron un debate intenso y también respetuoso, pero sobre todo argumentativo en torno a las elecciones. Isla en medio de la mar de miasma que ensombrece y empobrece la discusión.

A esa discusión pública se han sumado más de 400 ciudadanos, muchos de ellos prestigiados y respetables, que suscribieron un desplegado en el que se llama expresamente a no votar por Morena y sí por sus adversarios.

El texto, discutible pero con señalamientos que deberían ser atendidos por el gobierno, incurre sin embargo en una contradicción flagrante cuando señala que “no se trata de regresar a la indeseable situación previa a la presente administración en la que hubo abusos, corrupción y frivolidad…”, pero se llama a votar por la oposición constituida por PAN, PRI y PRD, justamente los responsables de “la situación previa”. Recuérdese el Pacto por México y el fracaso de los gobiernos de la primera alternancia.

Conviene apuntar que, pese a su severidad, el tono del desplegado, con señalamientos difíciles de probar en unos casos y fundamentados en otros, es mucho mejor que la denostación infértil.

Desde otro ángulo, hay un hecho inocultable y doloroso: la violencia que ha segado 90 vidas de candidatos o precandidatos en el actual proceso electoral. Otra prueba de lo mucho que falta para frenar la violencia criminal en México. Sin embargo, aunque no puede ser consuelo, también debe reconocerse que en el actual período comicial y a pesar del número sin precedente de elecciones y candidatos, ese número de asesinatos es menor que el de hace tres años (proceso 2017/2018), cuando las víctimas mortales fueron 152, de acuerdo con la consultora Etellekt.

Por lo pronto, como lo han señalado personajes tan distintos como el Presidente de la República, los obispos mexicanos y el presidente del INE, este próximo domingo 6 de junio hay que salir a votar y hacerlo sin miedo.

¿Por quién votar? Ésa es una decisión que sólo compete al votante, a esa ciudadana o ciudadano que, en la soledad de la casilla, con toda libertad, tiene el gran poder de contribuir a decidir el rumbo de la nación.— Ciudad de México.

omnia08@gmail.com

@EduardoRHuchim

Periodista